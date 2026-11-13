班機延誤怎麼辦？前地勤傳授14招 機場久等這樣準備
前地勤整理14招應對班機延誤，提醒旅客事先備妥充電、證件、防盜與補給用品，並善用App與小物，才能在不確定的等待中維持舒適與秩序。
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前地勤整理14招應對班機延誤，提醒旅客事先備妥充電、證件、防盜與補給用品，並善用App與小物，才能在不確定的等待中維持舒適與秩序。
班機延誤、停飛難以預料，卻是旅途中最常見的狀況。「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）撰稿人羅索（Julie Rousseau）曾任多年登機門地勤，她說見過旅客面對延誤的各種反應，從平靜接受到在櫃檯前崩潰都有，並整理出14項常見錯誤與省錢解方。
羅索指出，天氣、機械檢查、機組排班與空中交通管制都可能造成延誤，旅客無法控制，但能事先準備。美國聯邦航空總署（FAA）11月13日因空中交通管制通訊問題下令全美停飛（ground stop），正提醒旅客行程可能毫無預警改變。
1.別帶著不好拿的包包乾等
長時間延誤時，拖著笨重行李又得守在登機門附近，場面狼狽。用行李綁帶把小包固定在拉桿行李箱上，可減輕肩膀負擔、空出雙手。
2.別指望登機門旁的插座
插座很快被占滿，也可能不穩定。行動電源是必備品，但要先確認符合航空公司的容量限制。
3.保護好隨身物品
她見過許多旅客發現包包被打開或不見而慌張。建議使用防盜側背包或行李鎖，物品也要放在伸手可及的地方。
4.別一直坐著不動
久坐讓身體僵硬痠痛。按摩球或伸展帶能放鬆肌肉、促進血液循環，不必拎著行李四處走動。
5.證件集中放
延誤時常見乘客慌亂翻找登機證或護照。用專用證件夾集中收納，登機更順利。
6.盥洗用品放隨身行李
在隨身包裡放濕紙巾、體香劑與牙膏，在登機門整理儀容，能改善心情與精神。另備一套換洗衣物，關鍵時刻幫助很大。
7.讓孩子有事做
孩子坐不住時，家長最辛苦。活動書、繪畫組或紙牌遊戲輕便又不弄髒，兒童專用平板也是許多家長的選擇。
8.用耳機隔絕噪音
航廈的噪音、廣播與人潮會推高壓力。一副平價降噪耳機，搭配冥想App，能讓緊繃的神經重新歸零。
9.備一條輕便毯子
空調可能讓航廈冷得難受。輕巧毯子加上旅行頸枕，坐著或小睡都舒服。
10.別太早排隊
太早排隊只會白等，壓力更大。應待在登機門附近留意廣播，並用紙牌或電子閱讀器打發時間，也可下載航班追蹤App，隨時掌握資訊。
11.整理好充電線與小配件
充電器、耳機與傳輸線常纏成一團。用小型收納包整理好，需要時馬上拿得到。
12.帶眼罩
航廈很少昏暗安靜。遮光眼罩能擋掉頭頂強光，在任何地方都能小睡。
13.隨身帶水壺
飛機上空氣乾燥，登機前也要補充水分。可摺疊環保水壺幾乎不占空間，裝滿可容約1公升，不必花錢買機場的瓶裝水。
14.準備足夠的點心
肚子餓會讓壓力升高。用小零食袋或分格盒裝蛋白質棒、堅果或果乾，能穩定體力、改善心情。
最後，羅索提醒，延誤時請善待機場工作人員，他們只是傳達消息的人，已盡力讓大家掌握資訊、保障安全。
最重要的是行動電源、證件夾、充電線收納包與防盜包，並把護照、登機證集中放好。這些物品能避免臨時翻找，也能減少遺失與焦慮。 太早排隊只會白白消耗體力與情緒，還可能增加焦躁感。較好的做法是待在登機門附近留意廣播，配合航班追蹤App掌握最新資訊。 可準備耳機、眼罩、輕便毯子、按摩球、零食與水壺，必要時再帶換洗衣物與盥洗用品。這些用品能減少噪音、維持體力，也讓等待更好過。
精華 FAQ
最重要的是行動電源、證件夾、充電線收納包與防盜包，並把護照、登機證集中放好。這些物品能避免臨時翻找，也能減少遺失與焦慮。
太早排隊只會白白消耗體力與情緒，還可能增加焦躁感。較好的做法是待在登機門附近留意廣播，配合航班追蹤App掌握最新資訊。
可準備耳機、眼罩、輕便毯子、按摩球、零食與水壺，必要時再帶換洗衣物與盥洗用品。這些用品能減少噪音、維持體力，也讓等待更好過。
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