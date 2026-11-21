郵輪。Image by Erich Westendarp from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 冬季搭乘地中海郵輪，不僅能避開夏季擁擠與高溫，還可享受更舒適的步行體驗、較低的旅遊成本，以及愈來愈多的冬季航線選擇。

雖然夏天是造訪歐洲最熱門的季節，但面對酷熱潮濕的天氣，加上四處可見的擁擠遊客，有時旅程體驗往往不能盡如人意。旅遊作家哈珊（Kristine Hansen）表示，因此幾年前她踏上了為期八晚的地中海冬季郵輪 之旅，帶著裝滿毛衣的行李箱，並打算待在室內享受咖啡館文化。

哈珊說，此後她多次在寒冷的季節搭乘地中海郵輪，充分享受人潮較少、適合散步的宜人天氣，以及一路上更實惠的消費價格。她表示，下個月她將從巴塞隆納搭乘大洋郵輪旗下的「遠洋號」（Oceania Marina）前往羅馬，迫不及待想體驗行程中的品酒會、騎電動自行車穿梭葡萄園、主廚帶領的市集導覽等豐富活動，而較涼爽的氣溫更讓這一切體驗更佳。

以下是搭乘冬季地中海郵輪之旅堪稱「最佳隱藏秘境」的四個理由。

1. 無需人擠人、排隊等候以及預訂太多行程

夏季時，佛羅倫斯的聖母百花大教堂（Duomo）或佛羅倫斯學院美術館（Galleria dell’Accademia di Firenze）等熱門景點，往往是大排長龍。但十二月造訪時，哈珊說，她可直接走到米開朗基羅的「大衛像」前，花了三十分鐘從各個角度拍照，畫面中完全沒有其他參觀者。她發現根本不需預約時段，也不必提前預訂餐廳和咖啡館座位，可以悠閒裹著毛衣、一邊享受觀賞人來人往的樂趣。

2. 天氣更適合步行

雖然冬天可能需要多穿幾層衣服，但在地中海地區生活仍不需戴手套或穿雪靴。11月的平均氣溫通常維持在華氏60度左右，而1月也只會降至50多度。

哈珊指出，幾年前參加維京郵輪（Viking Cruises）在佛羅倫斯的岸上觀光行程時，儘管走了數千步，卻絲毫沒有出汗；她花不少時間穿梭在聖十字廣場前一個偶然發現的迷人聖誕市集，享受著人潮較少的氛圍。

3. 郵輪旅程更省錢

規劃地中海郵輪預算時，機票費用佔了很大一部分。旅客從美國大多數城市出發，夏季往返機票費用通常在1500元以上；但在冬季，隨著需求下降，價格也隨之走低。郵輪票價同樣大幅下跌，以維京郵輪從羅馬到巴塞隆納的8天航程為例，今年12月出發的每人起價為2699元，而2027年6月的同一路線則需4999元。

4. 越來越多郵輪推出冬季航線

哈珊說，過去許多郵輪公司會在12月前將部分船隻調往加勒比海地區，但這種情況正開始改變。大洋郵輪計劃在今年冬季將其最新船隻「瑰麗號」（Oceania Allura）留在地中海；而維京郵輪與MSC地中海郵輪等公司也將在寒冷季節繼續在該地區航行。