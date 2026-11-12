紐約飛波士頓新選擇 JSX推出半私人航班 單程199美元起

JSX宣布，將於2027年2月8日開航，從麻州貝德福（Bedford）的漢斯康機場（Hanscom Field，代碼BED）直飛紐約市。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： JSX宣布自2027年2月起新增麻州貝德福直飛紐約航線，主打半私人包機體驗、短時間登機與商務艙級舒適服務。

往返紐約與波士頓 的常客，對搭美國國鐵（Amtrak）還是搭飛機各有堅持。「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）報導，總部位於達拉斯的公共包機航空公司JSX，明年初起將提供一種新選擇：搭乘半私人航班。

JSX宣布，將於2027年2月8日開航，從麻州 貝德福（Bedford）的漢斯康機場（Hanscom Field，代碼BED）直飛紐約市 ；2月11日再開通飛往邁阿密歐帕洛卡行政機場（Miami-Opa Locka Executive Airport，代碼OPF）的航線。這是JSX首度飛往麻州。

JSX執行長威爾科克斯（Alex Wilcox）在聲明中說，公司要讓新英格蘭地區的旅客體驗截然不同的飛行方式，以便利、舒適與旅客的時間為優先。

漢斯康機場位於大波士頓地區，距市中心西北方約20英里（約32公里），主要供私人飛機起降。多年來，這座機場曾出現過定期客運航班，包括2000年代初期的Shuttle America，以及2008年停飛的Pan Am Clipper Connection。

JSX將在專屬航站營運，和該公司其他航點一樣，旅客只要在起飛前20至30分鐘抵達即可，也不會看到報到櫃檯大排長龍。

貝德福與紐約之間的航班，平日每天4班，周六2班，周日3班，單程票價199美元起。邁阿密航線每周飛5天，包括周一與周四至周日，單程票價599美元起，適合前往南佛州度長周末。

機上使用30座位的巴西航空工業（Embraer）客機，座位採1加2排列，沒有中間座位，腿部空間媲美商務艙。每張機票都包含2件託運行李、免費點心與調酒，以及免費的星鏈（Starlink）Wi-Fi。降落後，行李直接在機邊交還，不必在行李轉盤前等候。

JSX成立於2016年，起初只有加州伯班克（Burbank）與康科特（Concord）之間一條航線，如今已服務美國與墨西哥共29座機場。東岸航網已連結紐約地區與佛州多座機場，包括邁阿密、勞德岱堡（Fort Lauderdale）、西棕櫚灘（West Palm Beach）與那不勒斯（Naples）。今年稍早，「旅遊與休閒」讀者也在2026年全球最佳獎（World’s Best Awards）中，票選JSX為美國國內最佳航空公司。新航線機票已開賣，可在JSX官網與手機app購買。