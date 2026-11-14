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73%旅客登機前都會做的事 醫師示警「反傷身體」

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不少旅客習慣在登機前上廁所以防萬一，但泌尿外科醫師表示，刻意上廁所反而會讓膀胱更...
不少旅客習慣在登機前上廁所以防萬一，但泌尿外科醫師表示，刻意上廁所反而會讓膀胱更敏感。示意圖，與本新聞無關。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：73%英國旅客登機前會先上廁所，但醫師提醒可能適得其反。
  • 重點二：頻繁預防性如廁會放大尿意感，讓膀胱變得更敏感。
  • 重點三：刻意少喝水想避免尿意，反而可能造成脫水與不適。

搭飛機前，可能需要很多準備工作，從辦理登機手續、選座位，到在機場買好飲料和點心，同時確保自己準時登機，有些人也習慣在登機前先上廁所，但泌尿外科醫師表示，過度上廁所可能反而讓膀胱變得更敏感，即便沒有太多尿液也會感到尿急；如果為了不用上廁所，刻意避免攝取水分也可能導致脫水症狀，建議保持平常喝水和如廁習慣，讓旅行更輕鬆自在。

Travel+Leisure報導，今年9月，英國旅遊保險公司AllClear對旅行期間維持健康膀胱習慣進行研究，結果發現將近73%的英國旅客即使沒有需要，還是會在登機前上廁所，其中55歲以上旅客有76%會這麼做、18到24歲的旅客有62%會這麼做。另外有59%的旅客表示，會避免飲用任何液體，以免在飛機上想上廁所。雖然「以防萬一」而去洗手間的行為可以理解，但這個行為可能會放大正常的身體感覺，過度跑廁所還可能讓身體即使沒有實際需求，也會產生反應。

泌尿外科醫師基里亞齊斯（Grigorios Kyriazis）說，焦慮是身體感覺的強力放大器，如果不確定能不能上廁所，如登機、飛機遇到亂流或安全指示燈亮起時，人們會變得更在意膀胱狀況，原本幾乎沒感覺的尿意，可能會突然變得很急迫。壓力反應也可能加劇某些人的急迫感，日常作息改變也會有影響。有些旅客可能在早班航班前喝幾杯咖啡、在機場喝酒、突然喝一大瓶水，或頻繁上廁所，乾燥的機艙環境也會加劇體液流失。

基里亞齊斯說，偶爾為了以防萬一而上廁所無傷大雅，但如果膀胱裡幾乎沒有尿液也頻繁如廁，可能會讓人養成習慣，對越來越少的尿液產生反應，讓正常的生理感覺變得像「尿急」。旅行當天也不要刻意避免攝取水分，因為水分不足可能引發頭痛、頭暈、疲勞、便祕、口乾舌燥和尿液濃縮。這種「策略性脫水」不是控制膀胱的方法，反而讓需要上廁所的擔憂，變成脫水的實際症狀，而且濃縮的尿液可能讓膀胱更敏感。

對多數旅客來說，答案很簡單，就是不要想太多。基里亞齊斯說，建議像平常一樣喝水，確實有需求再上廁所；不要忽視尿意，也不要過度上廁所，找到舒適、規律排尿，和適度攝取水分的平衡點。

精華 FAQ

  • 醫師指出，頻繁「以防萬一」如廁會讓人更注意膀胱感覺，久而久之即使尿量不多也容易產生尿急反應，讓正常生理訊號被放大。

  • 刻意限制喝水可能導致脫水，出現頭痛、頭暈、疲勞、便祕與口乾等問題，且濃縮尿液還可能使膀胱更敏感，不是有效的控制方式。

  • 專家建議像平常一樣正常喝水，真的有尿意再去上廁所，不必因焦慮而過度如廁，也不要為了忍尿而少喝水，維持規律最舒服。

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