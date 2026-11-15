「風景最美公路之旅」 89號公路串連7座國家公園

布萊斯峽谷（Bryce Canyon）國家公園。Image by Pexels from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 89號公路從亞利桑納延伸至美加邊境，串連多座國家公園與景點，兼具星空、溫泉、文化與影視取景魅力，但需提前規劃季節、住宿與路線。

從亞利桑納州 弗拉格斯塔夫（Flagstaff）一路延伸至美加邊境的89號公路有許多名字，它被譽為「美國風景最優美的公路之旅」和「國家公園公路」，這兩個名字都名符其實，因為這條全長超過一千英里的公路途經至少七座國家公園，包括最受歡迎的大峽谷、黃石和錫安國家公園，而這條公路能帶給旅人的不只國家公園，還可以探索荒原、泡溫泉，甚至體驗電影拍攝場景。

Travel + Leisure報導，89號公路全長約1300英里，若加上已經廢棄的路段和支線公路，全長可達將近2千英里，除了串連7座國家公園，也途經許多國家紀念地和森林，沿途還有大約36個由國際暗天協會認證的暗夜保護區，能欣賞壯麗星空。

89號公路上有7座國家公園，分別為巨人柱（Saguaro）、大峽谷、錫安、布萊斯峽谷（Bryce Canyon）、大蒂頓（Grand Teton）、黃石和冰川 ，雖然有些國家公園不在89號公路沿線，但距離也只有兩小時的車程。

自駕遊覽89號公路除了去國家公園，還可以泡溫泉，周圍的森林中隱藏著許多風景優美的溫泉，例如蒙大拿州 加德納（Gardiner）的黃石溫泉度假村有令人印象深刻的休閒娛樂設施，這些森林和國家紀念地也提供探索荒野的機會。

公路沿途經過多個擁有人類居住數千年歷史的地區，如猶他州卡納布（Kanab）的莫奇洞穴（Moqui Cave）展出大量美洲原住民文物，包括陶器和箭頭。戲劇愛好者可能會覺得某些地方很眼熟，因為很多電影和電視劇都曾在這條公路取景，弗拉格斯塔夫和卡梅倫（Cameron）以南有好幾處是逍遙騎士（Easy Rider）的拍攝地，往北一些會經過被譽為「小好萊塢」的卡納布，超過2百部西部片曾在那取景，包括虎豹小霸王（Butch Cassidy）和西部執法者（The Outlaw Josey Wales）。

開1300英里的路途不是件輕鬆的事，因此建議預留7到14天才能完整地遊覽89號公路，當然也能挑風景優美的路段，或把行程縮短在弗拉格斯塔夫和蒙大拿州利文斯頓（Livingston）這段國家公園較多的路段。

無論選擇哪個路段，都務必提前查看國家公園網站，因為公園可能隨時因各種天然災害關閉，也要確保獲得需要的許可證，一些國家公園對特定區域或活動採預約制，可能是全年性或季節性，也別忘了預約飯店和露營地，夏天時沿線鄰近國家公園的住宿很快就會訂滿。

還有一件很重要的事就是務必提前下載好路線圖，沿途手機訊號有限，在沒有訊號的地區務必準備好地圖。

公路的部分路段和沿途國家公園的部分區域會在冬季時關閉，為了在最好的天氣遊覽和避免遇到地區關閉，駕駛通常選在夏末秋初出發，也就是7月底到9月間。

89號公路旅遊指南及文化推廣網站USRoute89.com負責人德克森（Vicky Derksen）說，89號公路的旅遊體驗有明顯的季節性，鹽湖城到墨西哥邊境，晚秋到初春是一年中最佳時間，黃石公園冬天的景色絕美，但只有一個入口，須提前規劃，冰川國家公園的大部分區域在冬天都會關閉。

巨人柱（Saguaro）國家公園。圖：pixabay