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73%旅客登機前會做這件事 專家卻建議不用過度考慮

編譯廖振堯／即時報導
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醫生提醒，旅客不應在出遊或搭機當天刻意避免攝取水分。他表示這樣做可能導致頭痛、頭...
醫生提醒，旅客不應在出遊或搭機當天刻意避免攝取水分。他表示這樣做可能導致頭痛、頭暈、疲勞、便祕、口乾，以及尿液濃縮等症狀。Image by Orna from Pixabay

AI摘要

文章摘要整理：

研究顯示多數旅客會在登機前先上廁所，但泌尿專家提醒，刻意少喝水或頻繁預防性排尿，可能增加焦慮與膀胱敏感度，搭機時應維持正常補水與如廁平衡。

根據個人的旅行習慣，搭飛機往往需要做不少事前準備，包括辦理報到、選擇座位、在航廈購買飲料零食，同時還得確保自己能準時登機。不過航空旅行專家表示有一項行前準備最好省略，那就是為了「以防萬一」而在登機前先上廁所。

「travelandleisure.com」報導，今年9月，醫療旅遊保險公司AllClear公布一項研究結果，探討旅客在旅行期間如何維持健康的膀胱習慣。研究發現，近73%的英國旅客(男性63%、女性81%)即使沒有尿意，也會在搭機前先上廁所。55歲以上旅客76%有這種習慣；18至24歲的旅客則為62%。此外59%的旅客表示，為了避免在飛機上需要上廁所，他們會刻意避免喝水或其他液體。

雖然「以防萬一」先上廁所的做法可以理解，但這麼做可能弊大於利，因為它可能放大身體正常的生理感受；如果過度頻繁，甚至可能讓身體養成在實際上沒有需求時，也會產生排尿反應的習慣。

泌尿科顧問外科醫師基里亞齊斯(Grigorios Kyriazis)表示：「焦慮是一種會強烈放大身體感受的因素。當人們覺得上廁所的機會不確定時，例如正在登機、遇到亂流，或是安全帶指示燈亮起時，就會更加留意自己的膀胱狀況。原本在家幾乎不會注意到的感覺，突然可能變得像是迫切需要上廁所。壓力反應也可能使某些人的尿急感加劇，日常作息的改變同樣會產生影響。例如旅客可能在搭乘清晨班機前喝了好幾杯咖啡、在機場喝酒、突然喝下一大瓶水，或是一再跑廁所。此外，飛機客艙內乾燥的環境也可能增加身體水分流失。」

基里亞齊斯表示，偶爾為了以防萬一而先上廁所並無大礙，但如果膀胱裡幾乎沒有尿液，卻一再去上廁所，就可能強化一種習慣：讓身體逐漸習慣在膀胱內尿液量還少量時就產生排尿反應，使得正常的生理感受也變得像是急迫的尿意。

基里亞齊斯提醒，旅客不應在出遊或搭機當天刻意避免攝取水分。他表示這樣做可能導致頭痛、頭暈、疲勞、便祕、口乾，以及尿液濃縮等症狀。「刻意控制水分攝取來避免上廁所，並不等於控制膀胱。這種做法只是以脫水造成的實際傷害，取代對於需要上廁所的恐懼；而尿液濃度提高，反而可能使膀胱更加敏感，而不是降低敏感度。」

空服員建議，旅客在飛行期間應少量多次飲用瓶裝水或經過濾的水，以維持身體水分充足。基里亞齊斯建議照平常習慣喝水，在真正有需要時才上廁所。不要忽視想要排尿的感覺，但也不必過度頻繁地跑廁所，「最理想的是取得平衡：以舒適、規律的方式排空膀胱，並合理補充水分。」

精華 FAQ

  • 因為不少人擔心飛機上上廁所不方便，會在登機前先排空膀胱以防萬一。研究顯示，這種習慣在英國旅客中相當普遍，但專家認為不必過度緊張。

  • 刻意少喝水可能造成頭痛、頭暈、疲勞、便祕與口乾，尿液也會更濃縮。專家指出，這不是真正控制膀胱，只是以脫水的不適取代如廁焦慮。

  • 專家建議照平常習慣少量多次補充水分，真正有尿意時再去上廁所，不必過度頻繁，也不要刻意憋尿。最理想是維持舒適、規律的排空與補水平衡。

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