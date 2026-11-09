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飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說

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飛機客艙熄燈示意圖。（圖／AI生成）
飛機客艙熄燈示意圖。（圖／AI生成）

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文章摘要整理：

長途夜航時，客艙調暗後是否該開閱讀燈引發討論，空服員看法分歧，但多認為應優先顧及鄰座休息與飛行情境。

搭乘長途航班，當飛機客艙燈光調暗，多數乘客會把這視為休息、睡覺的訊號，但若有人仍想看書或工作，是否應該關掉座位上方的閱讀燈，以免打擾其他乘客？旅遊網站Travel+Leisure指出，空服員對此看法不一，但普遍認為，乘客應顧及鄰座感受，尤其在夜間及長途航班上，更應注意燈光是否影響他人休息。

擁有超過20年資歷的空服員馬吉（Natalie Magee）認為，當客艙燈光已經調暗，乘客最好不要繼續使用閱讀燈。她直言：「就燈光而言，我確實認為，當客艙已經熄燈，還開著閱讀燈是不禮貌的。」

另一名資深空服員Cici則持不同看法。她認為，單純開啟閱讀燈並不失禮，因為閱讀燈本來就是提供乘客使用，而且光線集中在座位範圍內，不應直接影響其他人。

不過，Cici也強調，使用情境十分重要，尤其是夜間航班，當大部分乘客都準備入睡時，如果閱讀燈長時間照向鄰座，仍可能造成干擾。她建議，長途及夜間航班在機組人員調暗客艙燈光、準備讓乘客休息後，最好關閉閱讀燈。

如果鄰座乘客要求關燈，Cici建議先嘗試調整燈光方向，而不是立即產生爭執。她表示：「保持友善，先試著將光束朝正下方或遠離對方的方向調整；如果對方仍然覺得受到影響，就把燈關掉，改用調低亮度的手機或平板閱讀。」

若雙方仍無法達成共識，也可以請空服員協助，必要時甚至能詢問是否有空位可以調整座位。

至於不想打擾鄰座、又希望繼續閱讀或工作的乘客，馬吉表示，曾看過有人攜帶可夾在書本上的小型閱讀燈，這類燈具比較不容易影響附近乘客。若使用筆記型電腦或手機，也可以降低螢幕亮度、開啟深色模式或使用防窺螢幕，並將螢幕轉向遠離熟睡乘客的方向。

馬吉透露，她從未遇過乘客因為別人的閱讀燈而提出抱怨，但曾有人在清晨航班上要求鄰座關閉窗戶遮陽板。

她最後提醒，乘客無法控制鄰座是否開燈或打開窗戶，因此自己通常會隨身攜帶眼罩，以備不時之需。她說：「我通常會帶眼罩，以防萬一，因為你無法保證鄰座一定會顧及別人的感受！」

精華 FAQ

  • 空服員對此看法不一。有人認為客艙已熄燈仍開閱讀燈不禮貌，也有人認為閱讀燈本來就供乘客使用，不一定會直接打擾他人。

  • 若多數乘客已準備休息，最好留意燈光是否照到鄰座。若閱讀燈長時間影響旁人，建議關燈，改用手機、平板低亮度閱讀。

  • Cici建議先把燈光調向正下方或遠離對方的方向，若仍受影響就關燈，必要時請空服員協助，甚至詢問是否能換到空位。

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