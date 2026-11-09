母親抵美後呼吸不順竟是肺栓塞 華女急籲：長途飛行別忽略風險

網友母親從中國搭乘約15小時航班赴美探親，飛行途中並無明顯異狀，落地後卻開始出現氣短與身體不適。原以為回家休息便能改善，隔天症狀依舊，送往急診檢查後才發現是肺栓塞。機場示意圖，非新聞當事者。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 旅美華人分享母親長途飛美後罹患肺栓塞的經歷，提醒年長者搭機久坐有血栓風險，應事先活動、評估健康並備妥保險。

一名旅美華人「四月的Cathy在北美」近日在小紅書 分享，母親10月31日從中國搭乘約15小時航班赴美探親，飛行途中並無明顯異狀，落地後卻開始出現氣短與身體不適。原以為回家休息便能改善，隔天症狀依舊，送往急診檢查後才發現是肺栓塞，隨即住院接受抗凝血治療。

Cathy表示，母親入境時已感到呼吸不順，海關人員一度建議呼叫救護車，但母親認為情況不嚴重，又擔心尚未見到女兒便被送醫、為家人增添麻煩，因此仍先完成入境並由家人接回。直到隔日情況沒有好轉，家人才趕緊帶她前往急診，醫師透過肺部CT發現血栓。

經歷這次意外後，Cathy提醒，替長輩安排長途航班時，可優先選擇走道座位，方便途中起身活動；在座位上也能反覆抬起腳跟、腳尖、轉動腳踝及收縮小腿肌肉。CDC建議旅客偶爾起身走動，選擇走道座位者可每2至3小時活動一次，並在座位上伸展腿部與鍛鍊小腿肌肉。

美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，搭乘飛機、汽車、巴士或火車超過4小時，都可能因長時間維持坐姿而增加深層靜脈血栓風險；若血栓脫落並移動至肺部，可能造成危及生命的肺栓塞。整體發生機率雖然不高，但年齡較大、曾有血栓、近期接受手術、罹患癌症、行動受限或使用荷爾蒙藥物者，風險會進一步提高。

留言區許多人建議替年長父母購買商務艙，讓長輩能夠平躺休息與增加活動空間。不過，較寬敞的座位只能改善舒適度，不能完全排除血栓風險，仍應避免長時間維持同一姿勢。另有網友提醒提前購買涵蓋整段旅程的醫療保險，並整理住宿地附近的醫院資料。Cathy坦言，保險經紀人曾提醒投保，但自己一時疏忽，如今除了擔心母親病況，也正在等待住院帳單。

這次經歷也讓Cathy體會，接父母出國探親，除了安排機票、行李與接機，更需要事先了解健康風險、用藥及保險。對年長或本身具有血栓風險的旅客而言，出發前接受專業評估，遠比落地後再處理突發狀況更安心。