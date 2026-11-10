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Verizon每周抽獎 送客戶去度假、聽演唱會

編譯周靜芝/即時報導
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這項已推出的Verizon Shine活動，為該公司客戶忠誠度計畫的一部分，每周...
這項已推出的Verizon Shine活動，為該公司客戶忠誠度計畫的一部分，每周舉辦抽獎，獎品涵蓋美食、音樂、運動及文化等各類旅行與體驗。客戶無需累積航空哩程或兌換點數，只需參加抽獎即有機會贏得獎項，每周一都會公布新的抽獎活動。路透

AI摘要

文章摘要整理：

Verizon推出Shine忠誠度活動，每周以抽獎方式送出結合名廚、演唱會、冰球與度假的體驗，客戶透過My Verizon即可參加。

電話帳單可能很難與旅行扯上關係，但電信業者Verizon的客戶現在有機會與名廚薩繆爾森（Marcus Samuelsson）在巴哈馬一同下廚、在紐約演唱會前與英國歌手喬納斯（Joe Jonas）見面，或是參加北美職業冰球聯賽（NHL）提供的VIP觀賽套裝行程，在芬蘭體驗狗拉雪橇。

漫旅（Travel+Leisure）雜誌報導，這項已推出的Verizon Shine活動，為該公司客戶忠誠度計畫的一部分，每周舉辦抽獎，獎品涵蓋美食、音樂、運動及文化等各類旅行與體驗。客戶無需累積航空哩程或兌換點數，只需參加抽獎即有機會贏得獎項，每周一都會公布新的抽獎活動。

Verizon行銷長伯蘭德（Leslie Berland）表示，探索新目的地總有一種獨特的興奮感，尤其是當搭配無法自行體驗的非凡經歷時。即將推出的體驗活動有：顧客可報名參加喬納斯的演唱會前聚會，在12月19日喬納斯兄弟於紐約的演唱會開始前，與這位狂熱的寶可夢收藏家一同拆封卡包；此體驗還包含演唱會前使用Verizon的貴賓室，以及機票、飯店住宿和當地交通。

另一項抽獎活動將送中獎者前往猶他州帕克城（Park City）享受度假村之旅，內容包含餐飲體驗及可兌換水療服務或商品的禮品卡，此外還能前往鹽湖城觀賞猶他猛獁象隊（Utah Mammoth）的冰球比賽，並享有VIP座位及貴賓待遇。

其他活動還包括前往巴哈馬Rosewood Baha Mar度假村的行程，與名廚塞繆爾森一同下廚，隨後在他位於度假村內的餐廳享用晚餐。在芬蘭，得獎者將體驗狗拉雪橇，並觀賞一場NHL系列賽，還可在熱身期間進入罰球區。此外，為期數日的紐約假期行程將結合由「無線電城火箭女郎」（Radio City Rockettes）親自指導的私人舞蹈課程，以及「聖誕奇觀」秀的前排座位。

先前得獎者曾在巴黎與跨國女子音樂團體KATSEYE進行私人舞蹈課程，並與艾美獎得主兼明星主廚席莫（Andrew Zimmern）一同探索紐約市的美食場景。來自喬治亞州的基恩（Annie Kiene）贏得了這趟與席莫同行的旅程，這是她首次造訪紐約；她說，先前只在飛機上見過紐約市，所以很興奮能親身體驗許多過去只在書本或螢幕上見過的景點。

符合資格的客戶可透過「My Verizon」應用程式參加抽獎，無需另行註冊「Shine」服務。每次抽獎活動期間為一周，該應用程式還每日提供餐飲禮券、外送折扣及活動門票等小獎項。

精華 FAQ

  • 這是一項客戶忠誠度計畫，每周舉辦抽獎，提供旅遊與體驗型獎品，像是美食行程、演唱會前活動、冰球VIP觀賽與度假套餐等。

  • 符合資格的Verizon客戶只要透過「My Verizon」應用程式即可參加，不必另外註冊Shine服務，也不需要累積航空哩程或兌換點數。

  • 獎項包括與Marcus Samuelsson在巴哈馬下廚、與Joe Jonas演唱會前見面、前往芬蘭體驗狗拉雪橇，以及到紐約參加舞蹈課和聖誕秀等。

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