別再拍「登機證」打卡上傳了 血淋淋例子險讓整趟旅行泡湯

登機證示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Aibek Skakov ）

AI摘要 文章摘要整理： 專家警告，旅客切勿在社群公開登機證或護照照片，因PNR與條碼可能被利用入侵訂位系統，甚至改動座位與餐點安排，影響整趟行程。

不少旅客出國前，喜歡拍攝登機證或者護照，上傳Instagram等社群平台，分享即將展開的旅程。不過，專家警告，這個看似平常的舉動，可能讓個資外洩，甚至遭有心人士入侵訂位系統、竄改座位及餐點安排，最嚴重恐影響整趟旅行。

旅遊雜誌Travel+Leisure報導，英國法律服務機構HD Claims指出，多年來資安專家持續提醒民眾，不要將登機證截圖或照片公開上傳網路，因為其中的訂位代碼（PNR）及可掃描條碼，都可能成為駭客 取得個人資料及進入航空公司訂位系統的途徑。

HD Claims法律專家道格拉斯（Adam Douglas）表示，即使登機證上的主要個人資料已經遮蔽，進階詐騙者仍可能透過QR Code或條碼擷取資訊。他強調：「這不只是社群上的尷尬問題，而是嚴重的個資保護問題。」如果身分證件或旅遊帳戶遭到入侵，旅客可能因此蒙受金錢損失，甚至整趟假期泡湯。

報導舉了第一個例子，2025年5月，一個居住在香港的家庭為慶祝即將出發的國際旅行，將全家人拿著登機證的自拍照上傳網路，沒想到隨後遭遇訂位遭竄改的情況。據報導，這個家庭聲稱，原本安排好的座位遭到重新分配，餐點也從原先預訂的內容，被改成猶太潔食及糖尿病餐，父母被安排與2名孩子分開座位。

類似事件早有前例。2020年，澳洲前總理艾伯特（Tony Abbott）曾在Instagram公開分享即將搭乘澳洲航空（Qantas）班機的登機證，結果個人資料遭第三方取得。英國廣播公司（BBC）報導，取得艾伯特護照資料的駭客聲稱，並未利用資料從事不法行為，而是藉此提醒外界網路安全的重要性。

專家也提醒，除了登機證，行李吊牌及行李提領收據同樣可能包含大量個人資訊，不宜隨意拍照公開。HD Claims並建議，旅行結束後應將所有旅遊文件撕碎或妥善銷毀，因為曾有案例顯示，有人會從飯店垃圾桶翻找旅客丟棄的機票。

美國國務院則建議，出國前應仔細研究目的地，避免向陌生人透露住宿地點，入住期間鎖好門窗，也不要隨身攜帶貴重物品，以降低旅行期間遭遇安全風險的可能性。