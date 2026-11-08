別再拍「登機證」打卡上傳了 血淋淋例子險讓整趟旅行泡湯
專家警告，旅客切勿在社群公開登機證或護照照片，因PNR與條碼可能被利用入侵訂位系統，甚至改動座位與餐點安排，影響整趟行程。
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專家警告，旅客切勿在社群公開登機證或護照照片，因PNR與條碼可能被利用入侵訂位系統，甚至改動座位與餐點安排，影響整趟行程。
不少旅客出國前，喜歡拍攝登機證或者護照，上傳Instagram等社群平台，分享即將展開的旅程。不過，專家警告，這個看似平常的舉動，可能讓個資外洩，甚至遭有心人士入侵訂位系統、竄改座位及餐點安排，最嚴重恐影響整趟旅行。
旅遊雜誌Travel+Leisure報導，英國法律服務機構HD Claims指出，多年來資安專家持續提醒民眾，不要將登機證截圖或照片公開上傳網路，因為其中的訂位代碼（PNR）及可掃描條碼，都可能成為駭客取得個人資料及進入航空公司訂位系統的途徑。
HD Claims法律專家道格拉斯（Adam Douglas）表示，即使登機證上的主要個人資料已經遮蔽，進階詐騙者仍可能透過QR Code或條碼擷取資訊。他強調：「這不只是社群上的尷尬問題，而是嚴重的個資保護問題。」如果身分證件或旅遊帳戶遭到入侵，旅客可能因此蒙受金錢損失，甚至整趟假期泡湯。
報導舉了第一個例子，2025年5月，一個居住在香港的家庭為慶祝即將出發的國際旅行，將全家人拿著登機證的自拍照上傳網路，沒想到隨後遭遇訂位遭竄改的情況。據報導，這個家庭聲稱，原本安排好的座位遭到重新分配，餐點也從原先預訂的內容，被改成猶太潔食及糖尿病餐，父母被安排與2名孩子分開座位。
類似事件早有前例。2020年，澳洲前總理艾伯特（Tony Abbott）曾在Instagram公開分享即將搭乘澳洲航空（Qantas）班機的登機證，結果個人資料遭第三方取得。英國廣播公司（BBC）報導，取得艾伯特護照資料的駭客聲稱，並未利用資料從事不法行為，而是藉此提醒外界網路安全的重要性。
專家也提醒，除了登機證，行李吊牌及行李提領收據同樣可能包含大量個人資訊，不宜隨意拍照公開。HD Claims並建議，旅行結束後應將所有旅遊文件撕碎或妥善銷毀，因為曾有案例顯示，有人會從飯店垃圾桶翻找旅客丟棄的機票。
美國國務院則建議，出國前應仔細研究目的地，避免向陌生人透露住宿地點，入住期間鎖好門窗，也不要隨身攜帶貴重物品，以降低旅行期間遭遇安全風險的可能性。
因為登機證上常含有訂位代碼PNR與可掃描條碼，若被有心人士取得，可能用來查出個資，甚至進一步登入航空公司訂位系統，造成旅程風險。 一個香港家庭上傳全家登機證自拍後，傳出座位與餐點遭改動；2020年澳洲前總理艾伯特公開登機證，也曾讓個人資料被第三方取得。 行李吊牌與行李提領收據也可能包含大量個資，不宜隨意拍照上傳。旅行結束後，相關文件最好撕碎或妥善銷毀，避免被他人撿走利用。
精華 FAQ
因為登機證上常含有訂位代碼PNR與可掃描條碼，若被有心人士取得，可能用來查出個資，甚至進一步登入航空公司訂位系統，造成旅程風險。
一個香港家庭上傳全家登機證自拍後，傳出座位與餐點遭改動；2020年澳洲前總理艾伯特公開登機證，也曾讓個人資料被第三方取得。
行李吊牌與行李提領收據也可能包含大量個資，不宜隨意拍照上傳。旅行結束後，相關文件最好撕碎或妥善銷毀，避免被他人撿走利用。
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