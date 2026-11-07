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受夠小孩哭鬧？捷藍航空推「無兒童包機」專家卻說難成常態

編譯周辰陽／即時報導
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美國捷藍航空推出無兒童包機套裝行程，不到2小時就銷售一空，但專家認為，定期開設無...
美國捷藍航空推出無兒童包機套裝行程，不到2小時就銷售一空，但專家認為，定期開設無兒童航班幾乎不可能成為常態。示意圖。(圖／AI生成）

AI摘要

文章摘要整理：

捷藍航空以包機形式推出無兒童專屬航班並迅速售罄，但業界專家認為，受制於法律、聲譽與需求等因素，純成人定期航班難以普及。

不少旅客希望搭飛機時不必忍受嬰兒哭鬧、幼童發脾氣或孩童踢椅背，社群媒體經常出現這類呼聲，並伴隨著對孩童行為不佳或父母放任不管的抱怨。美國捷藍航空（JetBlue）最近推出「無兒童專屬航班」，限量套裝行程不到2小時就銷售一空，但航空業專家認為，定期開設無兒童航班幾乎不可能成為常態。

華盛頓郵報報導，想搭乘捷藍航空這班往返紐約與佛州的「無兒童專屬航班」包機，旅客必須預訂包含維珍郵輪（Virgin Voyages）4晚純成人郵輪行程的度假套裝方案。捷藍航空度假業務子公司發言人施特姆（Marie-Louise Sturm）表示，這項名為「請勿打擾」（Do Not Disturb）的套裝行程，全部60間郵輪艙房不到2小時就銷售一空。

施特姆表示，熱烈反應顯示旅客對全程整合的純成人度假行程很有興趣，但捷藍航空仍是一家「對家庭友善的航空公司」。旅遊產業分析師哈特維爾特（Henry Harteveldt）則指出，美國沒有一家航空公司會宣布禁止兒童搭乘特定航班或航線，原因有二。首先，這會引發高度關注，「航空公司將被塑造成壞人」。其次，航空公司也可能因此面臨訴訟。他說：「航空公司的存在是為了滿足大眾的需求，而兒童也是搭機大眾的一部分。」

線上訂票網站Alternative Airlines行銷主管阿蓋特（Marc Agate）在電子郵件中表示，消費者似乎對無兒童航班「確實感到好奇」，但尚未形成大眾市場需求。他說：「確實有人搜尋無兒童航班，但與旅客訂票時真正考慮的因素，例如票價、彈性付款方式和腿部空間相比，這種需求微乎其微。」

Alternative Airlines網站列出少數限制幼童進入特定機艙區域的國際航空公司。例如，新加坡廉價航空酷航（Scoot）在波音787客機上販售名為「Scoot-in-Silence」的安靜區座位，僅限12歲以上乘客搭乘。阿蓋特表示，可以理解航空公司為何即使提供安靜區，也將服務限制在特定機艙區域或航線。

他寫道：「家庭旅客是龐大、忠誠且消費力高的客群，尤其在學校假期期間。完全沒有兒童的航班，必須有足夠多願意支付較高票價的旅客，才能坐滿所有座位。此外還有聲譽風險，而且在同一架飛機上，光靠隔簾或不同排座位也擋不住噪音。」

美國其他主要航空公司則未回覆詢問，或拒絕置評。如果美國航空公司想將定期航班限制為僅供成年人搭乘，目前似乎沒有法律能直接阻止。要求航空公司提供純成人航班的呼聲已存在多年，甚至有些家長也支持這個構想。

旅遊網站JohnnyJet.com創辦人迪斯卡拉（John E. DiScala）與擔任記者的妻子娜塔莉（Natalie DiScala）育有2名子女。夫妻倆表示，他們搭機前都會充分準備，確保孩子在飛行途中有事可做、保持專注並遵守規矩。

迪斯卡拉表示，單身時的自己一定會樂見無兒童航班，如今則樂見航空公司為抱怨與孩子同機的旅客提供這種選擇。娜塔莉則表示，孩子也是人，也有旅行的權利，但父母有責任盡最大努力，讓孩子和機上其他人都能安寧。

精華 FAQ

  • 這次並非一般定期班機，而是搭配維珍郵輪4晚純成人行程的度假套裝包機，旅客要先購買整套方案，相關艙房在不到2小時內就賣光。

  • 專家指出，航空公司若明文禁止兒童搭機，容易被視為排斥家庭旅客並引發訴訟；同時市場需求未必足以支撐全機座位，商譽風險也很高。

  • 文章認為，部分旅客確實對無兒童或安靜區感到好奇，但真正影響訂票的仍是票價、彈性付款與腿部空間等因素，因此需求目前仍屬小眾。

華盛頓郵報 佛州 郵輪

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