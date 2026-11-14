微風航空接手2廉航路線 並增闢熱帶度假航班

微風航空(Breeze Airways)。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 微風航空在精神航空倒閉後迅速補位，接手多條被廢棄航線，並新增通往加勒比與度假勝地的直飛班次，持續擴張其點對點航網。

繼精神航空(Spirit Airlines)於五月倒閉後，廉航 微風航空(Breeze Airways)迅速出手，拯救了那些被廢棄的航線，並擴大了美國和加勒比地區的直飛航線。

這家廉價航空公司正在加緊運營，以重新連接因精神航空倒閉而陷入困境的機場，並新增了前往牙買加和多明尼加共和國的熱帶度假航線。

從賓州 拉特羅布(Latrobe)出發的旅客將可於2027年2月9日起享受直飛南卡羅萊納州默特爾海灘(Myrtle Beach)的航班，並於2026年5月26日起享受直飛奧蘭多的航班。默特爾海灘的旅客也將於5月4日起享受直飛波士頓 的航班。

微風航空將壟斷拉特羅布的這兩條航線，重新開通先前因精神航空停飛而中斷的賓州機場航線。

來自坦帕(Tampa)的旅客則是有福了。微風航空將於2026年12月19日起開通直飛牙買加蒙特哥貝(Montego Bay，MBJ)的航線，並於2027年6月18日開通飛往多明尼加聖多明哥(Santo Domingo，SDQ)的新航線。

這次島嶼航線的拓展，鞏固了微風航空在蓬塔卡納(Punta Cana)、聖荷西(San Jose)和納蘇(Nassau)的現有航線網絡。此外，微風航空也將於2026年12月19日開通飛往坎昆的航線，為遊客帶來陽光沙灘。

微風航空將於2026年12月16日開通坦帕至美屬維京群島聖托馬斯(St. Thomas)的直飛航線。

卡羅萊納州也將迎來三條新的直飛航線。

水牛城尼加拉國際機場(Buffalo Niagara International Airport)將新增三條微風航空的直飛航線：2027年6月29日開闢北卡羅利達拉姆(Raleigh-Durham)航線，7月1日開通默特爾海灘航線，7月2日則將開通查爾斯頓航線。

邊疆航空(Frontier Airlines)水牛城到羅利達拉姆的直飛航線將於11月停飛，取而代之的是這條新航線。

默特爾海灘和查爾斯頓航線預計也將開通，屆時將成為水牛城僅有的兩條航線。

微風航空的策略是提供服務不足的城市之間的直飛航班，而不是增加飛往主要樞紐機場和大型機場的航班。該航空公司由捷藍航空(JetBlue Airways)創始人尼爾曼(David Neeleman)創立。

微風航空總部位於猶他州，於2021年5月開通了坦帕國際機場至查爾斯頓國際機場的首條航線。該航空公司發展迅猛，並被評為美國成長最快的航空公司之一。