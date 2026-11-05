亞利桑納州這座紅岩峽谷 最佳賞葉期11月才開始

示意圖。Image by Valentin from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 亞利桑納州阿拉瓦伊帕峽谷在11月中到12月初迎來秋色高峰，溪岸樹木轉為金橙色，兼具峽谷紅岩與寧靜綠洲風貌。

美國大部分地區，秋葉在11月就已達到巔峰，但亞利桑納州 南部的阿拉瓦伊帕峽谷（Aravaipa Canyon）秋色才剛開始。Travel + Leisure報導，這座峽谷中溪岸邊的樹在11月中到12月初紛紛換上金色和橙色外衣，絢麗又壯麗的景色足以媲美猶他州錫安國家公園（Zion National Park）這個賞秋熱門景點，也證明沙漠中也能有美麗秋景。

阿拉瓦伊帕峽谷從鳳凰城和圖森開車出發都約兩小時就能抵達，這座高聳的紅色峽谷隱藏著西南部最壯觀，也較鮮為人知的賞葉勝地之一。

常年潺潺流淌的阿拉瓦伊帕溪蜿蜒穿過峽谷，在沙漠中創造難得的綠洲；溪流沿岸的白楊樹、梧桐、柳樹和胡桃樹從11月中開始換上金色和橙色外衣直到12月，隨風飄落的黃葉和為數不多的遊客，讓人彷彿置身錫安國家公園的靜謐之地。

越往裡走，這種感覺越強烈。阿拉瓦伊帕峽谷綿延12英里，很多一日健行者只走幾英里就折返了，有些人則是利用多種交通工具，在兩端安排接駁，進行點對點健行，還有一些人揹著背包走全程，沿途根據道路和天氣狀況露營。

無論選擇哪種方式，都要涉水走過水深約到膝蓋的溪流好幾次，有時候甚至要在水中走上一段路，因為該處峽谷很窄，別無選擇。防水健行鞋和潛水襪很有幫助，普通的越野跑鞋也可以。登山杖也是必備，峽谷底部崎嶇不平，頻繁走進走出溪流會讓地面變得很滑。

深秋時分峽谷天氣十分宜人，白天最高溫只有華氏70度左右，溪流水溫保持在涼爽的50度左右。

寧靜是阿拉瓦伊帕峽谷另一個魅力所在。土地管理局（The Bureau of Land Management）限制了進入峽谷的人數，一天只發放50張許可證，其中西側步道起點30張、東側步道起點20 張，無論健行或露營都適用。許可證在每天往前推91天開放發放，在旺季如3、4月和秋天很容易售罄，健行者可以停留三天兩夜，但連續停留的每一天都需要許可證。

西側步道起點在達德利維爾（Dudleyville）小鎮附近，是最容易抵達的，沿著一條路況良好的9英里長碎石路即可到達，通往較偏遠的東側步道起點的路常被淹沒，需要高底盤車輛才能通行。但無論從哪個方向進入，峽谷都綿延展開，而現在的秋意正逐漸濃厚。