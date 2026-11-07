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全美5地點 登「國家地理」2027世界最佳旅遊地

編譯周靜芝/即時報導
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加州太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）大蘇爾（Big ...
加州太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）大蘇爾（Big Sur）路段景色。Image by Uwe from Pixabay

AI摘要

文章摘要整理：

國家地理公布2027世界最佳旅遊地，全球25處中有5處位於美國，涵蓋城市、海岸公路、山區文化與離島自然景觀。

「國家地理」（National Geographic）雜誌剛發布了未來一年「世界最佳」旅遊名單，精選了全球25個值得造訪的旅遊目的地，其中美國境內有五個地點，以令人讚嘆的景觀、美食及獨特文化空間上榜。

1. 威斯康辛州麥迪遜（Madison）

這座州的首府被列為第一個值得造訪的美國目的地，以湖畔活動與當地美食勝出。麥迪遜坐落於門多塔（Mendota）湖與莫諾納（Monona）湖之間，擁有美麗的步道與綠地，也是威斯康辛大學麥迪遜分校等多所大學的所在地。

兼具大學城、自然綠地與州首府等特質，賦予麥迪遜獨特魅力，將廣受喜愛的夜生活場所與日益擴展的步道完美融合。

「國家地理」稱，這座擁有約29萬居民的城市規模適中，適合步行或騎自行車探索，且該市已獲得美國自行車聯盟的認證。據報導，麥迪遜擁有超過200英里的步道與自行車道。

這些步道與自行車道串聯起各社區、海灘及約300座公園；「國家地理」指出，麥迪遜的人均公園數量位居全美各城市之冠。自行車騎士可沿著莫諾納湖13英里的環湖路線騎行，途經Olbrich植物園，最終抵達麥迪遜市中心濱水區。

戴恩（Dane）縣農夫市集於夏季每周六在議會廣場（Capitol Square）舉行，吸引多達2萬名訪客；這是全美規模最大的生產者市集，供應鮮花、烘焙食品與新鮮蔬菜。

2. 加州太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）

大蘇爾（Big Sur）的土石流曾導致太平洋海岸公路封閉長達三年，如今部分風景最優美的路段已重新開放，讓旅客有機會盡覽加州海岸線的壯麗景致。

「國家地理」指出，公路沿線散布著少為人知的藝術社區。在公路南端，藝術家聚居的拉古納海灘（Laguna Beach）將於2027年慶祝建鎮一百週年；市中心不僅可直通海灘，還有一條新的行人步道，沿途有精品店、藝廊、戶外表演場地以及露天用餐區。

位於中海岸的隆波克（Lompoc），有條由超過30幅壁畫組成的藝術步道，描繪了這座小鎮的農業根源，此外還有一個被戲稱為「葡萄酒貧民窟」（Wine Ghetto）的葡萄酒產區。

隆波克以北是僅有一個街區的酪農小鎮哈莫尼（Harmony），人口僅18人。鎮上以「哈莫尼谷乳品廠」的限量手工冰淇淋聞名，另有玻璃工坊與陶藝工作室暨藝廊等在地商家。

公路的北端匯聚了更多藝術氣息濃厚的地區，如門多西諾（Mendocino）郡與布拉格堡（Fort Bragg），這裡有「太平洋紡織藝術」（Pacific Textile Arts）等展覽空間與藝廊。

3. 密蘇里州與阿肯色州南奧札克（Southern Ozarks）

位於美國中心、橫跨密蘇里州與阿肯色州的南奧札克地區，擁有壯觀的懸崖、山谷與山脊線。

「國家地理」指出，該地區不僅是戶外活動的天堂，在鄰近城鎮如阿肯色州本頓維（Bentonville）是水晶橋美國藝術博物館（Crystal Bridges Museum of American Art）所在地，還能沉浸於豐富的文化活動中。

鄰近本頓維的貝拉維斯塔（Bella Vista），擁有「世界山地自行車之都」稱號，前臨新建的OZ Trails自行車公園；這是阿肯色州首座配備纜車的山地自行車公園，可通往全長20英里、適合各級騎士的車道。

「國家地理」描述，跨越密蘇里州邊界約60英里處，便是Dogwood峽谷自然公園，奧札克山脈在此綿延1萬英畝，以石灰岩懸崖與山谷為主要特色。在此可觀賞到成群麋鹿、野牛和長角牛，遊客可沿著公園內錯綜複雜的步道健行或騎行。

4. 馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）

巴爾的摩內港（Inner Harbor）。Image by Bruce Emme...
巴爾的摩內港（Inner Harbor）。Image by Bruce Emmerling from Pixabay

作為美國鐵路的發源地，巴爾的摩蘊含著豐富的美國歷史。這座位於切薩皮克灣（Chesapeake Bay）畔的港口城市，於1827年運營了美國第一條商業鐵路。據報導，國家鐵路歷史與創新博物館（National Museum of Railroad History & Innovation）將斥資3800萬元進行翻新，以紀念這項歷史的200周年；屆時將展出林肯總統的信件等珍貴檔案以及鐵路技術史。

「國家地理」也提及巴爾的摩建立於1782年的Lexington市場，這座歷史悠久的公共市場匯集了家族經營的海鮮、農產品及烘焙食品攤販等眾多商家。

巴爾的摩內港（Inner Harbor）擁有國家水族館和1854年下水的「星座號」（USS Constellation）戰艦等景點，此外還有公園和商店；濱水區設有威士忌釀酒廠、綠地以及提供當地特色美食如蒸螃蟹和蟹肉餅的餐廳。

「國家地理」指出，「巴爾的摩藍色水道」（Baltimore Blueway）設有獨木舟路線；此外，也推薦造訪麥克亨利堡（Fort McHenry），因為正是該地激發了法蘭西斯·史考特·基（Francis Scott Key）創作國歌「星條旗」的靈感。

5. 加州聖卡塔利娜島（Catalina Island）

加州另一處景點聖卡塔利娜島，是一處僅能乘船抵達的偏遠目的地。從長灘搭乘渡輪一小時，遊客便能抵達該島，欣賞其連綿的山脊線與漫步的野牛等遼闊景觀。

聖卡塔利娜島也是原生動植物物種的棲息地，在全長38.5英里的Trans-Catalina步道，沿途可見小狐狸以及海岸鼠尾草灌木。

「國家地理」指出，熱門的Garden to Sky健行步道可從瑞格利紀念碑與植物園（Wrigley Memorial and Botanic Garden）眺望海面，該園亦展示了稀有的島嶼植物。

精華 FAQ

  • 這份名單精選全球25個目的地，其中美國境內共有5個地點入選，分別分布在威斯康辛、加州、密蘇里與阿肯色、馬里蘭等地，類型涵蓋城市、海岸、公路、山區與離島。

  • 麥迪遜以湖畔活動、在地美食與豐富步道聞名，城市規模適中且適合步行與騎車，擁有超過200英里的步道與自行車道，並連結300座公園、海灘與市中心濱水區。

  • 太平洋海岸公路以重開的加州海岸景觀和沿線藝術社區吸引人；南奧札克主打山地戶外與文化景點；巴爾的摩結合鐵路歷史與港灣美食；聖卡塔利娜島則以船達離島、野生動植物和步道見長。

威斯康辛州

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