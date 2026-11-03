我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭飛機穿2類褲恐血栓、恐阻礙逃生 專家教怎麼穿

得罪死忠讀者急止血 只因紐時說了關於民主黨的真話

搭飛機穿2類褲恐血栓、還可能阻礙逃生 專家教怎麼穿

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
專家提醒，搭飛機穿緊身褲恐危害健康。（路透資料照片）
專家提醒，搭飛機穿緊身褲恐危害健康。（路透資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：搭機穿過緊褲裝，可能影響血液循環並提高血栓風險。
  • 重點二：內搭褲與緊身牛仔褲若過緊，還可能造成逃生時燒傷。
  • 重點三：專家建議長途飛行改穿壓力襪或醫療級壓力褲。

旅客搭飛機時，為了舒適方便，往往會選擇穿著內搭褲（Leggings）、緊身牛仔褲等服裝，但專家警告，這些看似方便的穿搭，恐增加血栓風險，甚至可能在飛機發生火災時造成嚴重燒傷。

美國Metro Vein Centers血管專科醫師休．帕巴魯（Hugh Pabarue）接受「赫芬頓郵報」（Huffington Post）訪問時表示，搭機時穿著的衣物會明顯影響血液循環，並不建議穿著過緊的服裝。

他指出，過於緊身的內搭褲、窄管牛仔褲等限制活動的衣物，會降低血液流入及流出腿部的能力。加上長時間坐著，尤其是在飛機上，容易造成血液積聚在腿部，增加血栓風險。

所謂血栓，是指深層靜脈內形成血塊，可能引發嚴重健康問題。帕巴魯還表示，衣物過緊也可能導致筋膜室症候群（Compartment Syndrome）或股外側皮神經壓迫症候群（Meralgia Paresthetica），出現腿部麻木、刺痛及劇烈疼痛等症狀。

他強調，並非所有內搭褲都一樣，但仍建議旅客避免穿著過緊的內搭褲或牛仔褲，尤其是腰部、大腿及腳踝部位受到緊密束縛的款式。

除血液循環問題，航空專家克莉絲汀．內格羅尼（Christine Negroni）也提醒，搭機時穿著內搭褲可能涉及安全風險。

內格羅尼指出，問題在於內搭褲的材質。這類衣物通常緊貼身體，而且多由石油製品製成的合成纖維製造，一旦飛機發生火災，可能造成更嚴重傷害。

她表示，多數航空事故仍有生還機會，例如緊急迫降。在這類情況下，最大的危險未必是撞擊本身，而是飛機結構受損後，因機上燃油而引發火災。

她說，火災發生時，緊貼皮膚的衣物並不理想，因為高溫可能使衣物熔化並黏附在皮膚上，或造成嚴重燒傷，進而影響乘客逃離機艙的能力。

內格羅尼說，如果乘客沒有因撞擊而失去逃生能力，仍可能受到火勢影響。因此，即使航空事故發生機率不高，旅客挑選搭機服裝時，仍應將安全因素納入考量。

最好穿壓力襪或壓力褲

專家指出，一般日常穿著的內搭褲未必適合長途飛行，但具有醫療功能的壓力襪或壓力褲，則可能是更好的選擇。

美國Center for Vein Restoration血管外科醫師彼得．帕帕斯（Peter J. Pappas）表示，醫療級壓力襪有助於抵消機艙減壓環境帶來的影響，能預防腿部腫脹，並緩解小腿肌肉疼痛。

他指出，研究資料顯示，患有靜脈曲張的患者若在長途飛行期間穿著壓力襪，發生深層靜脈血栓的機率可能降低。

壓力襪及壓力褲的設計，是透過適度施加壓力，促進血液及淋巴液向上流動，避免液體積聚在下肢，並幫助維持身體正常循環。

精華 FAQ

  • 因為過緊衣物會限制腿部血液流入與流出，再加上長時間久坐，血液容易積聚在下肢，進而提高深層靜脈血栓的風險，也可能引發麻木與疼痛。

  • 專家指出，許多內搭褲是合成纖維製成，緊貼皮膚且遇高溫可能熔化黏在身上，造成更嚴重燒傷，甚至妨礙乘客在緊急情況下逃離機艙。

  • 專家建議穿醫療級壓力襪或壓力褲，因為它們能適度加壓，幫助血液與淋巴液向上流動，減少腿部腫脹與不適，並可能降低血栓發生機率。

飛行旅遊

上一則

新一期I債券利率調升 投資人可望再次入場

下一則

假直播真帶貨…20萬人看假乒乓球賽 主播下一秒賣面膜

延伸閱讀

搭飛機想上廁所該「叫醒鄰座」嗎？空服員教正確做法：不用不好意思

搭飛機想上廁所該「叫醒鄰座」嗎？空服員教正確做法：不用不好意思
長途飛行雙腳腫脹怎麼辦？不到20美元「神器」能改善

長途飛行雙腳腫脹怎麼辦？不到20美元「神器」能改善
飛機座椅背袋「其實超級髒」這些東西不宜放 還容易阻礙逃生

飛機座椅背袋「其實超級髒」這些東西不宜放 還容易阻礙逃生
空服員不瞞了 揭「免費升等」7大密技 這身穿著直接淘汰

空服員不瞞了 揭「免費升等」7大密技 這身穿著直接淘汰

熱門新聞

美國一名好市多女性員工近日在社群平台分享入職七年來的薪資成長歷程，透露自己最初僅時薪14美元，後來一路翻倍飆升，現在年薪預估上看8萬美元。(記者黃筱晴／攝影)

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

2026-11-01 23:30
屬牛、屬兔、屬龍與屬豬的女性，常被賦予人品出眾、處事有涵養的美好寓意。她們懂得努力賺錢，也有守住成果的智慧，隨著閱歷增加，生活更容易走向富足。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Sam Lion）

自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收

2026-10-28 21:25
選購食材時應考量「若剩下來還能做什麼料理」，優先購買洋蔥、紅蘿蔔、馬鈴薯、高麗菜、豬肉片、雞胸肉與豆腐等萬用食材，減少因用不完而丟棄的食材，避免不必要的開銷。示意圖。（取材自pexels.com@Karen Longwell ）

自己煮飯不一定省錢 她揭5招省到伙食費又兼顧營養

2026-10-29 21:25
若打算在今年退休或已經退休，理財網站GOBankingRates列出退休後值得考慮居住的五個城市，包括北卡羅萊納州阿什維爾、新墨西哥州里約蘭町。圖為阿什維爾街景，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Jehu Israel）

想在今年退休 五城市「生活成本低但高品質」值得考慮

2026-10-30 22:25
正在環遊世界的豪華住宅型郵輪「奧德賽號」（Villa Vie Odyssey）停滯在柬埔寨港口，因郵輪公司以燃料成本「異常暴增」為由暫停營運。奧德賽號示意圖。(路透)

郵輪突停航200住戶環遊世界卡在柬埔寨 都怪燃料爆漲300%

2026-10-28 00:42
豆腐含有蛋白質，若想補充每日所需營養相當適合作為料理主食。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Laura oliveira）

好市多超硬豆腐成高蛋白早餐好幫手 華人營養師曝快手雞蛋料理法

2026-10-28 20:40

超人氣

更多 >
香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片
張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」
佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難
哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄
多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單

多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單