搭飛機穿2類褲恐血栓、還可能阻礙逃生 專家教怎麼穿
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旅客搭飛機時，為了舒適方便，往往會選擇穿著內搭褲（Leggings）、緊身牛仔褲等服裝，但專家警告，這些看似方便的穿搭，恐增加血栓風險，甚至可能在飛機發生火災時造成嚴重燒傷。
美國Metro Vein Centers血管專科醫師休．帕巴魯（Hugh Pabarue）接受「赫芬頓郵報」（Huffington Post）訪問時表示，搭機時穿著的衣物會明顯影響血液循環，並不建議穿著過緊的服裝。
他指出，過於緊身的內搭褲、窄管牛仔褲等限制活動的衣物，會降低血液流入及流出腿部的能力。加上長時間坐著，尤其是在飛機上，容易造成血液積聚在腿部，增加血栓風險。
所謂血栓，是指深層靜脈內形成血塊，可能引發嚴重健康問題。帕巴魯還表示，衣物過緊也可能導致筋膜室症候群（Compartment Syndrome）或股外側皮神經壓迫症候群（Meralgia Paresthetica），出現腿部麻木、刺痛及劇烈疼痛等症狀。
他強調，並非所有內搭褲都一樣，但仍建議旅客避免穿著過緊的內搭褲或牛仔褲，尤其是腰部、大腿及腳踝部位受到緊密束縛的款式。
除血液循環問題，航空專家克莉絲汀．內格羅尼（Christine Negroni）也提醒，搭機時穿著內搭褲可能涉及安全風險。
內格羅尼指出，問題在於內搭褲的材質。這類衣物通常緊貼身體，而且多由石油製品製成的合成纖維製造，一旦飛機發生火災，可能造成更嚴重傷害。
她表示，多數航空事故仍有生還機會，例如緊急迫降。在這類情況下，最大的危險未必是撞擊本身，而是飛機結構受損後，因機上燃油而引發火災。
她說，火災發生時，緊貼皮膚的衣物並不理想，因為高溫可能使衣物熔化並黏附在皮膚上，或造成嚴重燒傷，進而影響乘客逃離機艙的能力。
內格羅尼說，如果乘客沒有因撞擊而失去逃生能力，仍可能受到火勢影響。因此，即使航空事故發生機率不高，旅客挑選搭機服裝時，仍應將安全因素納入考量。
最好穿壓力襪或壓力褲
專家指出，一般日常穿著的內搭褲未必適合長途飛行，但具有醫療功能的壓力襪或壓力褲，則可能是更好的選擇。
美國Center for Vein Restoration血管外科醫師彼得．帕帕斯（Peter J. Pappas）表示，醫療級壓力襪有助於抵消機艙減壓環境帶來的影響，能預防腿部腫脹，並緩解小腿肌肉疼痛。
他指出，研究資料顯示，患有靜脈曲張的患者若在長途飛行期間穿著壓力襪，發生深層靜脈血栓的機率可能降低。
壓力襪及壓力褲的設計，是透過適度施加壓力，促進血液及淋巴液向上流動，避免液體積聚在下肢，並幫助維持身體正常循環。
因為過緊衣物會限制腿部血液流入與流出，再加上長時間久坐，血液容易積聚在下肢，進而提高深層靜脈血栓的風險，也可能引發麻木與疼痛。 專家指出，許多內搭褲是合成纖維製成，緊貼皮膚且遇高溫可能熔化黏在身上，造成更嚴重燒傷，甚至妨礙乘客在緊急情況下逃離機艙。 專家建議穿醫療級壓力襪或壓力褲，因為它們能適度加壓，幫助血液與淋巴液向上流動，減少腿部腫脹與不適，並可能降低血栓發生機率。
精華 FAQ
因為過緊衣物會限制腿部血液流入與流出，再加上長時間久坐，血液容易積聚在下肢，進而提高深層靜脈血栓的風險，也可能引發麻木與疼痛。
專家指出，許多內搭褲是合成纖維製成，緊貼皮膚且遇高溫可能熔化黏在身上，造成更嚴重燒傷，甚至妨礙乘客在緊急情況下逃離機艙。
專家建議穿醫療級壓力襪或壓力褲，因為它們能適度加壓，幫助血液與淋巴液向上流動，減少腿部腫脹與不適，並可能降低血栓發生機率。
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