迪士尼、環球影城「6個隱藏福利」：冰水免費喝、1招省下快速通關費

佛州迪士尼世界度假區一景。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 迪士尼世界與環球影城藏有多項容易忽略的福利，包括免費冰水、飯店附送快速通關、提早入園與手機點餐等，能有效降低旅遊成本並縮短排隊時間。

前往佛州迪士尼 世界（Walt Disney World）及環球影城 （Universal Orlando）度假，門票、住宿、餐飲加起來，往往是一筆不小的開銷。不過，旅遊媒體Travel + Leisure整理6個遊客容易忽略的隱藏福利，善用這些優惠可以節省時間與旅遊預算。

迪士尼樂園可免費索取冰水

佛州天氣炎熱，遊客經常需要補充水分，但不必每次都花錢購買瓶裝水，迪士尼世界各間提供快速餐飲服務的餐廳，都可以免費索取一杯冰水，遊客只要走進餐廳提出需求即可。

環球影城部分飯店附贈無限次快速通關

入住Loews Portofino Bay Hotel、Hard Rock Hotel及Loews Royal Pacific Resort的旅客，可獲得Universal Express Unlimited快速通關資格，在指定遊樂設施免排一般隊伍。

對大家庭而言，若另外購買快速通關，每天可能花費數百美元；建議訂房前先比較房價與快速通關費用，有時較高價的飯店反而更省錢。

洛杉磯環球影城一景。(新華社)

迪士尼酒店住客可提早入園

迪士尼度假酒店住客每天可提早30分鐘進入4座主題樂園，搶在人潮湧現前體驗熱門設施。

入住迪士尼豪華度假酒店及其他符合資格的飯店，還能在指定日期享有延長夜間遊園時間。PlanDisney顧問Amy Castro表示，利用延長開放時段，可以趁人潮減少、氣溫下降時完成想玩的設施，她的孩子甚至很喜歡玩到凌晨1時閉園的成就感。

PhotoPass攝影師也能免費幫忙用手機拍照

迪士尼PhotoPass攝影師不只是替遊客拍攝付費照片，也願意使用遊客自己的手機拍照。攝影師熟悉最佳拍攝角度，也可能加入一些迪士尼特色的小驚喜。

另外，購買Lightning Lane Multi Pass的旅客，也能獲得部分遊樂設施的PhotoPass照片，讓平常負責替家人拍照的人，也有機會留下自己的遊玩紀錄。

單人乘客通道節省排隊時間

迪士尼世界及環球影城部分設施設有Single Rider單人乘客通道，適合獨自旅行，或不介意與同行親友暫時分開的遊客。這項福利經常被忽略，但能大幅縮短排隊時間。

善用手機點餐避開用餐尖峰

迪士尼手機點餐功能不只是方便點餐，更能協助節省時間。遊客可以在排隊玩設施或前往其他區域時，先透過手機應用程式瀏覽菜單、下單，等到取餐時段再前往領取。

PlanDisney顧問Amy Castro表示，她通常會趁排隊時決定午餐或晚餐，提前避開用餐尖峰，不必等到肚子餓了才匆忙決定吃什麼。