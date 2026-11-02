搭飛機想上廁所該「叫醒鄰座」嗎？空服員教正確做法：不用不好意思

搭飛機示意圖；非新聞當事人。（取自123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 資深空服員建議，飛機上若需起身上廁所，禮貌叫醒鄰座是正確做法，切勿跨越熟睡乘客；若對方沒反應，應請空服員協助。

搭乘飛機時，若坐在中間或靠窗座位，想上廁所卻發現鄰座乘客已經睡著，究竟該不該叫醒對方？資深空服員指出，乘客有需要時，完全可以禮貌地叫醒鄰座，不必因為打擾對方休息而感到抱歉，但切勿試圖跨越熟睡乘客，以免發生意外。

旅遊媒體Travel + Leisure報導，資深空服員Aura E. Martinez表示，如果需要使用洗手間，或有其他必要原因必須離開座位，叫醒熟睡的鄰座完全可以接受。她說：「沒有人應該因為旁邊的人正在睡覺，就被迫忍受自己的不舒服。」

Martinez指出，選擇靠走道座位，本來就必須承擔其他乘客進出座位時，可能受到打擾的情況，因此乘客不必因為需要上廁所而感到內疚。

千萬不要跨過熟睡乘客

有些人可能認為，直接跨過熟睡的乘客比較不會打擾對方，但Martinez強烈不建議這麼做。飛機座位之間的空間狹窄，乘客跨越他人時容易失去平衡，不僅可能自己受傷，也可能撞傷對方，而且沒有人希望一覺醒來，發現陌生人正從自己身上跨過。

她建議，最好的方式是輕聲說「不好意思」，或是「抱歉吵醒你，我需要出去一下」。如果對方沒有反應，可以輕輕拍打肩膀或上臂，但不要搖晃對方、觸碰臉部，也不要提高音量。

再不濟 可以請空服員協助

如果輕拍後對方仍沒有醒來，Martinez建議按下服務鈴，請空服員協助，而不是不斷推動或搖晃乘客。她表示，空服員可以協助喚醒對方，也能確認乘客是否因身體狀況而難以叫醒。若真的遇到這種情況，應交由機組人員處理。成功離開座位後，也別忘了向鄰座道謝。

至於坐在靠走道座位的乘客，Martinez也建議，睡覺前可以主動告知鄰座：「如果需要出去，可以叫醒我。」讓對方不必擔心打擾自己。

此外，她提醒所有乘客，準備睡覺前最好先上洗手間，並將雙腳及隨身物品收好，不要占用走道；睡覺時也應將安全帶繫在毯子外面，方便空服員確認安全帶是否扣妥，避免為了檢查而叫醒乘客。