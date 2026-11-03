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西班牙這座城市 獲選最新歐洲「綠色之都」

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西班牙第四大城市薩拉戈薩（Zaragoza）。Image by Alexande...
西班牙第四大城市薩拉戈薩（Zaragoza）。Image by Alexander Gresbek from Pixabay

AI摘要

文章摘要整理：

西班牙薩拉戈薩憑藉長期永續治理、綠色基礎設施與氣候應對成效，獲選歐盟2028年綠色之都並獲60萬歐元獎金。

永續旅行日益受到重視，歐盟每年都會選出「綠色之都」，表揚採取措施應對環境問題的城市，最新的得獎地點為西班牙第四大城市薩拉戈薩（Zaragoza），該市憑藉強力的治理和長期的承諾，成功應對越來越嚴峻的氣候挑戰脫穎而出。

Time Out報導，為了表彰和獎勵歐洲大陸的綠色典範，歐盟設定綠色之都（Green Capital）獎項，旨在表揚採取實際措施來處理環境問題和改善當地居民生活的城市。

最新獲得綠色之都獎的是薩拉戈薩，該獎項通常在兩年前頒發，因此代表薩拉戈薩是2028年的綠色之都。今年的綠色之都是葡萄牙吉馬朗伊什（Guimarães），公布薩拉戈薩獲獎的典禮正是在此舉行；2027年的綠色之都是德國海爾布隆（Heilbronn），該城市因其在改善空氣品質和噪音汙染所做的努力而受肯定。

薩拉戈薩獲得了60萬歐元（約67萬2510美元）獎金，用於加強其永續發展工作。

Euronews指出，綠色之都獎開放有10萬名居民以上的城市報名，人口在2萬至10萬的較小城市則可角逐「綠葉獎」（Green Leaf），今年的得主為西班牙貝尼多姆（Benidorm）和奇克拉納德拉夫龍特拉（Chiclana de la Frontera），兩個城市各獲20萬歐元（約22萬4170美元）獎金。

今年和薩拉戈薩角逐綠色之都的城市有丹麥奧爾堡（Aalborg）、波蘭別爾斯克比亞瓦（Bielsko-Biała）、斯洛伐克科希策（Košice）及葡萄牙波多（Porto）。

一個獨立的專業評審團從空氣和水的品質、綠地保護措施和噪音及廢棄物管理等方面對申請的城市進行評估。

歐盟旅遊平台（EU Tourism platform）指出，薩拉戈薩憑藉其強而有力的治理和長期承諾，成功應對日益嚴峻的氣候挑戰而勝出，其城市的生物多樣性、永續土地利用和綠地也備受讚譽，該市也實施一項綠色基礎設施總體計畫（Green Infrastructure Master Plan）。

精華 FAQ

  • 最新獲選歐盟綠色之都是西班牙第四大城市薩拉戈薩。該市因長期推動永續政策、治理能力強，以及應對氣候挑戰的成果而脫穎而出。

  • 評審團會從空氣和水的品質、綠地保護、噪音管理，以及廢棄物處理等面向評估城市表現，並綜合判斷其永續治理成效與居民生活改善程度。

  • 今年的綠葉獎由西班牙貝尼多姆和奇克拉納德拉夫龍特拉獲得，兩城各拿20萬歐元；2027年綠色之都是德國海爾布隆，2028年則由薩拉戈薩接棒。

歐盟 德國 葡萄牙

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