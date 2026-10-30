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秋遊自駕遇「未繳過路費」簡訊詐騙 5大跡象教你識破

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秋季最適合公路旅行，美國聯邦機構提醒旅客，要特別留意號稱「過路費未繳」的詐騙簡訊...
秋季最適合公路旅行，美國聯邦機構提醒旅客，要特別留意號稱「過路費未繳」的詐騙簡訊。（unsplash/Dino Reichmuth）

AI摘要

文章摘要整理：

美國FTC與FCC提醒，旅客在自駕途中易收到假冒過路費未繳的詐騙簡訊，若點連結或提供資料，恐被盜取信用卡與個資。

秋季最適合公路旅行，美國聯邦機構提醒旅客，要特別留意號稱「過路費未繳」的詐騙簡訊。「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）撰稿人曼塞爾（Lydia Mansel）說，她自認對旅遊與網路安全詐騙相當警覺，會提防來路不明的Wi-Fi，研究過「QR碼釣魚」（quishing），也盡量不接自動語音來電，但仍有好幾次差點被這類簡訊騙倒。

聯邦貿易委員會（FTC）近期發布的報告特別點名這類簡訊，指出詐騙集團常以此手法，騙取旅客的信用卡號、銀行帳戶資料與其他個人身分資訊。FTC發言人告訴該雜誌，詐騙集團會挑最容易得手的時機下手，例如民眾正在旅行、剛好會經過收費站的時候。

聯邦通訊委員會（FCC）在官網進一步說明這種手法。FCC表示，已接獲消費者投訴，指有冒牌業者發送詐騙簡訊，假冒合法的過路費收費業者，包括中大西洋與東北部地區的E-ZPass、加州的FasTrak，以及伊利諾州的I-PASS。這類簡訊會聲稱收件人有一筆過路費未繳，或帳戶有餘額待付，如果不立即付款，帳戶就會被停用。

那麼，如何分辨簡訊是不是詐騙？FCC列出幾個警訊。首先，這是一封簡訊。FCC指出，收費業者通常不會用簡訊催繳逾期帳款。其次，如果發送號碼是國際號碼，或收件人欄位列了多組電話號碼，也要提高警覺。簡訊內容若要求民眾立即透過連結付款，或以電匯、禮品卡付費，同樣可疑。此外，簡訊若使用籠統的稱呼，而不是直呼收件人姓名，也是常見跡象。

如果收到這類簡訊，最好的做法是直接刪除。FTC發言人說，不要點擊連結，也不要回覆。詐騙集團寄出意料之外的簡訊，就是希望民眾倉促反應，但最好先停下來查證。若擔心簡訊是真的，可以向該州的收費機構確認，但必須使用自己確定是真的電話號碼或網站，切勿使用簡訊中提供的聯絡資訊。

FCC也建議，除了刪除簡訊，還應封鎖發送號碼，並向網路犯罪投訴中心（Internet Crime Complaint Center，IC3）通報，同時向FCC提出申訴。

精華 FAQ

  • 詐騙集團主要想取得信用卡號、銀行帳戶資料與其他可用來盜用身分的個人資訊，常趁旅客在路上、最不容易細查時發動攻勢。

  • 若是簡訊催繳、發送號碼來自國際地區、收件人欄有多組電話、要求立即點連結付款，或要用電匯、禮品卡支付，都屬高度可疑。

  • 最佳做法是直接刪除，不要點連結也不要回覆；若想查證，應用自己確認真實的官網或電話聯絡收費機構，並可封鎖號碼及向IC3和FCC申訴。

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