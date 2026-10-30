聖誕假期機票貴到嚇人 改這兩天出發可省2成
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假期的機票價格出現少見的高價，計畫出國的旅客或許可以透過重新考慮出發日來節省開支，線上旅行社JustFly的數據顯示，平安夜或聖誕節當天搭國際航班可能是假期季節最划算的選擇，12月18日的國際航班機票比平安夜或聖誕節當天貴超過2成。
Moneywise報導，由於伊朗戰爭，美國人面臨了機票價格上漲的困境，面對日益昂貴的假期旅行，預算也捉襟見肘。勞工統計局的數據顯示，去年9月至今年9月之間，機票上漲了22.4%。
JustFly分析了美國人對假期的搜尋、預訂和機票數據，試圖找出新興的旅遊趨勢和省錢機會。分析結果顯示，相同的國際航線機票，12月18日比平安夜或聖誕節貴27%。
旅客選擇在哪過聖誕節也很重要，分析數據顯示越來越多人傾向在加勒比海地區過節，而非歐洲這個傳統的聖誕節熱門地區。多明尼加的首都聖多明各的聖誕節航班搜尋量增加61%，牙買加的蒙特哥貝也增加56%，而羅馬的搜尋量下跌38%，倫敦則是29%。
旅遊預訂平台Hopper也發現，飛往國際主要目的地的機票價格也上漲，飛往歐洲的機票貴了15%，但飛往非洲、亞洲和大洋洲的旅客則會發現機票價格和去年差不多甚至更低，讓那些地區變成更經濟實惠的目的地。
若不打算出國，可以考慮的時間點則和國際航線旅客大為不同。JustFly的數據顯示，美國國內線的機票通常在10月和11月初下降，接近感恩節時大幅上漲，到感恩節那周，國內機票價格可能上漲38%至43%。
即使提前預訂，搭乘國內航班的旅客也比去年付更多錢，聖誕節國內航線機票貴了10%。Hopper的數據顯示，聖誕節的國內來回機票平均價格為452元，比去年多85元，上漲23%。
JustFly分析指出，平安夜與聖誕節當天搭國際航班，往往比假期前幾天更划算。相較之下，12月18日的同類機票價格可貴超過2成，甚至高達27%。 報導引述勞工統計局數據指出，去年9月至今年9月機票上漲22.4%。在伊朗戰爭等因素下，美國人面對更昂貴的假期旅行，預算壓力明顯增加。 JustFly發現，美國旅客越來越偏好加勒比海地區過節，像聖多明各搜尋量增61%、蒙特哥貝增56%；相對地，羅馬下跌38%，倫敦也減少29%。
精華 FAQ
JustFly分析指出，平安夜與聖誕節當天搭國際航班，往往比假期前幾天更划算。相較之下，12月18日的同類機票價格可貴超過2成，甚至高達27%。
報導引述勞工統計局數據指出，去年9月至今年9月機票上漲22.4%。在伊朗戰爭等因素下，美國人面對更昂貴的假期旅行，預算壓力明顯增加。
JustFly發現，美國旅客越來越偏好加勒比海地區過節，像聖多明各搜尋量增61%、蒙特哥貝增56%；相對地，羅馬下跌38%，倫敦也減少29%。
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