聖誕假期機票貴到嚇人 改這兩天出發可省2成

若要出國度過聖誕節且時間彈性，可以考慮在平安夜或聖誕節當天搭機，因為旅行社的數據顯示那兩天的機票較便宜。機場示意圖，與本新聞無關。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 平安夜或聖誕節當天出發，國際機票反而更便宜。

平安夜或聖誕節當天出發，國際機票反而更便宜。 重點二： 12月18日國際航班票價，比平安夜或聖誕節高逾2成。

12月18日國際航班票價，比平安夜或聖誕節高逾2成。 重點三：美國聖誕旅遊轉向加勒比海，歐洲搜尋熱度明顯下滑。

假期的機票 價格出現少見的高價，計畫出國的旅客或許可以透過重新考慮出發日來節省開支，線上旅行社JustFly的數據顯示，平安夜或聖誕節 當天搭國際航班可能是假期季節最划算的選擇，12月18日的國際航班機票比平安夜或聖誕節當天貴超過2成。

Moneywise報導，由於伊朗戰爭，美國人面臨了機票價格上漲的困境，面對日益昂貴的假期旅行，預算也捉襟見肘。勞工統計局的數據顯示，去年9月至今年9月之間，機票上漲了22.4%。

JustFly分析了美國人對假期的搜尋、預訂和機票數據，試圖找出新興的旅遊趨勢和省錢機會。分析結果顯示，相同的國際航線機票，12月18日比平安夜或聖誕節貴27%。

旅客選擇在哪過聖誕節也很重要，分析數據顯示越來越多人傾向在加勒比海地區過節，而非歐洲這個傳統的聖誕節熱門地區。多明尼加的首都聖多明各的聖誕節航班搜尋量增加61%，牙買加的蒙特哥貝也增加56%，而羅馬的搜尋量下跌38%，倫敦則是29%。

旅遊預訂平台Hopper也發現，飛往國際主要目的地的機票價格也上漲，飛往歐洲的機票貴了15%，但飛往非洲、亞洲和大洋洲的旅客則會發現機票價格和去年差不多甚至更低，讓那些地區變成更經濟實惠的目的地。

若不打算出國，可以考慮的時間點則和國際航線旅客大為不同。JustFly的數據顯示，美國國內線的機票通常在10月和11月初下降，接近感恩節時大幅上漲，到感恩節那周，國內機票價格可能上漲38%至43%。

即使提前預訂，搭乘國內航班的旅客也比去年付更多錢，聖誕節國內航線機票貴了10%。Hopper的數據顯示，聖誕節的國內來回機票平均價格為452元，比去年多85元，上漲23%。