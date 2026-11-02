美鐵全新Airo列車 旅遊達人大讚體驗升級

美鐵日前推出新款列車。圖為美鐵 Cascades列車經理艾瑞克勞倫斯（右）記錄了Amtrak Cascades 503次列車駛往俄勒岡州尤金的場景。路透

AI摘要 文章摘要整理： 旅遊撰稿人實乘美鐵Airo新列車後，大讚車廂設計、座椅舒適度與餐飲便利性升級，但也批評缺乏即時位置與抵達時間顯示。

商業內幕（Business Insider）旅遊專欄撰稿人霍夫曼（Tristin Hoffman）說，她四年來都是美鐵（Amtrak）的常客，常在太平洋西北地區搭乘火車，沿途經過的是翠綠牧場、藍色河流以及無盡的樹林。儘管她喜愛沿途風景，但老舊的美鐵列車總讓她頗感遺憾；因此，當美鐵日前推出新款列車時，她立刻預訂了車票，希望能親身體驗兩者的差異。這批名為Airo的新列車，取代了現有的Cascades列車，美鐵計畫在全美推出83組Airo列車，而Cascades則會持續營運至2027年初。

霍夫曼指出，雖然俄勒岡州 尤金（Eugene）與波特蘭（Portland）間的來回票價為34元，且行車時間超過2小時30分鐘，這點與往常無異，但一些新的設施令她印象深刻，只不過其中少了一項關鍵的服務。

Airo列車的現代感令人讚嘆

霍夫曼說，當她步入車廂時，現代化的設計令她大為驚艷，與舊型列車形成了鮮明對比。車廂內光線充足，並投射在流線型的灰色牆面上，新皮革的氣味更讓這趟旅程顯得有些奢華。

坐在普通車廂時，霍夫曼注意到置物空間十分充裕，部分大型行李架可以向上抬起，騰出空間放置自行車；此外還設有配備專用置物空間，有助於保持走道暢通，避免隨身行李阻礙通道。

座椅舒適度提升與新設施

Airo列車的座椅採人體工學設計，霍夫曼表示，在近三小時的旅程中，她的背部獲得了更好的支撐。她發現自己不像平常那樣頻繁變換坐姿，得以安穩地小睡片刻。

霍夫曼說，當她看到車上配備了Elkay飲水機時，不禁多看了一眼；相較於舊列車上那些細小的水龍頭，可說是項重大升級，對於長途旅程尤其實用。

此外，列車的車門及洗手間的門都配備了非接觸式控制裝置，讓列車及旅客都更感清潔。

餐點美味且價格實惠

美鐵表示，Cascades餐車的菜單已於六月更新，新增了太平洋西北地區各地的食材。霍夫曼選擇了義式三明治、一塊Twix巧克力棒和一罐雪碧，總計14.5元。

霍夫曼說，雖然與以往的旅程相比，她並未察覺菜單或三明治品質有太大差異，但餐點確實美味。她也喜歡自助式冰箱和外帶的選項，讓整個過程快速又方便。

缺少列車位置與抵達時間資訊

霍夫曼表示，此趟旅程中，她最大的不滿在於無法得知列車行進中的位置，也無法得知是否有延誤。

雖然她可以透過應用程式獲取這些資訊，但她原以為Airo列車會像飛機那樣，在螢幕上顯示其位置和預計抵達時間。

這使得她在旅程尾聲時，與其他乘客一樣，都在猜測究竟何時才會抵達目的地；他們只好採用傳統方式，直接詢問一名乘務人員。

美鐵發言人表示，車廂內的螢幕以及廣播公告，都會告知乘客列車何時接近及抵達車站，以及在各站之間的行進進度；即時抵達與位置更新是一項正在探索的服務，但列車目前尚未能與此功能所需的即時數據連線。