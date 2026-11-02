我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文捐3140萬創紀錄

英王查理出訪遇暴雨 淋成落湯雞窘態意外搶版面

美鐵全新Airo列車 旅遊達人大讚體驗升級

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美鐵日前推出新款列車。圖為美鐵 Cascades列車經理艾瑞克勞倫斯（右）記錄了...
美鐵日前推出新款列車。圖為美鐵 Cascades列車經理艾瑞克勞倫斯（右）記錄了Amtrak Cascades 503次列車駛往俄勒岡州尤金的場景。路透

AI摘要

文章摘要整理：

旅遊撰稿人實乘美鐵Airo新列車後，大讚車廂設計、座椅舒適度與餐飲便利性升級，但也批評缺乏即時位置與抵達時間顯示。

商業內幕（Business Insider）旅遊專欄撰稿人霍夫曼（Tristin Hoffman）說，她四年來都是美鐵（Amtrak）的常客，常在太平洋西北地區搭乘火車，沿途經過的是翠綠牧場、藍色河流以及無盡的樹林。儘管她喜愛沿途風景，但老舊的美鐵列車總讓她頗感遺憾；因此，當美鐵日前推出新款列車時，她立刻預訂了車票，希望能親身體驗兩者的差異。這批名為Airo的新列車，取代了現有的Cascades列車，美鐵計畫在全美推出83組Airo列車，而Cascades則會持續營運至2027年初。

霍夫曼指出，雖然俄勒岡州尤金（Eugene）與波特蘭（Portland）間的來回票價為34元，且行車時間超過2小時30分鐘，這點與往常無異，但一些新的設施令她印象深刻，只不過其中少了一項關鍵的服務。

Airo列車的現代感令人讚嘆

霍夫曼說，當她步入車廂時，現代化的設計令她大為驚艷，與舊型列車形成了鮮明對比。車廂內光線充足，並投射在流線型的灰色牆面上，新皮革的氣味更讓這趟旅程顯得有些奢華。

坐在普通車廂時，霍夫曼注意到置物空間十分充裕，部分大型行李架可以向上抬起，騰出空間放置自行車；此外還設有配備專用置物空間，有助於保持走道暢通，避免隨身行李阻礙通道。

座椅舒適度提升與新設施

Airo列車的座椅採人體工學設計，霍夫曼表示，在近三小時的旅程中，她的背部獲得了更好的支撐。她發現自己不像平常那樣頻繁變換坐姿，得以安穩地小睡片刻。

霍夫曼說，當她看到車上配備了Elkay飲水機時，不禁多看了一眼；相較於舊列車上那些細小的水龍頭，可說是項重大升級，對於長途旅程尤其實用。

此外，列車的車門及洗手間的門都配備了非接觸式控制裝置，讓列車及旅客都更感清潔。

餐點美味且價格實惠

美鐵表示，Cascades餐車的菜單已於六月更新，新增了太平洋西北地區各地的食材。霍夫曼選擇了義式三明治、一塊Twix巧克力棒和一罐雪碧，總計14.5元。

霍夫曼說，雖然與以往的旅程相比，她並未察覺菜單或三明治品質有太大差異，但餐點確實美味。她也喜歡自助式冰箱和外帶的選項，讓整個過程快速又方便。

缺少列車位置與抵達時間資訊

霍夫曼表示，此趟旅程中，她最大的不滿在於無法得知列車行進中的位置，也無法得知是否有延誤。

雖然她可以透過應用程式獲取這些資訊，但她原以為Airo列車會像飛機那樣，在螢幕上顯示其位置和預計抵達時間。

這使得她在旅程尾聲時，與其他乘客一樣，都在猜測究竟何時才會抵達目的地；他們只好採用傳統方式，直接詢問一名乘務人員。

美鐵發言人表示，車廂內的螢幕以及廣播公告，都會告知乘客列車何時接近及抵達車站，以及在各站之間的行進進度；即時抵達與位置更新是一項正在探索的服務，但列車目前尚未能與此功能所需的即時數據連線。

精華 FAQ

  • 霍夫曼最讚賞Airo的現代化車廂、舒適人體工學座椅、充足置物空間與非接觸式設施，整體感受比舊車更明亮、乾淨，也更有搭機般的升級感。

  • 來回票價為34元，單程車程超過2小時30分鐘，價格與過往差異不大，但新車在乘坐舒適度、行李收納與餐飲便利上，讓旅客感受到明顯改善。

  • 她最大不滿是無法在車上直接看到列車位置與延誤、抵達時間，只能靠App或詢問乘務員。美鐵則表示車內螢幕和廣播會提供進站資訊，但即時更新功能仍在研議。

俄勒岡州

上一則

吃個麵包等一年 杭州這家店訂單排到一年後 店主否認飢餓行銷

延伸閱讀

西班牙高鐵事故再掀「最安全座位」討論 專家揭殘酷真相

西班牙高鐵事故再掀「最安全座位」討論 專家揭殘酷真相
北美首款電池動力列車 芝城搶先看 預計2028年行駛

北美首款電池動力列車 芝城搶先看 預計2028年行駛
日本新幹線推私人包廂 乘車體驗再升級

日本新幹線推私人包廂 乘車體驗再升級
安全設施升級 紐約市郊鐵路犯罪率大降

安全設施升級 紐約市郊鐵路犯罪率大降

熱門新聞

搭飛機時該選靠窗還是走道，每個旅客都有不同偏好。示意圖。（取材自pexels.com@Clément Proust ）

搭飛機從「靠窗改選走道」是變成熟？中年大叔曝心境轉變

2026-10-26 22:25
屬牛、屬兔、屬龍與屬豬的女性，常被賦予人品出眾、處事有涵養的美好寓意。她們懂得努力賺錢，也有守住成果的智慧，隨著閱歷增加，生活更容易走向富足。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Sam Lion）

自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收

2026-10-28 21:25
美國一名好市多女性員工近日在社群平台分享入職七年來的薪資成長歷程，透露自己最初僅時薪14美元，後來一路翻倍飆升，現在年薪預估上看8萬美元。(記者黃筱晴／攝影)

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

2026-11-01 23:30
選購食材時應考量「若剩下來還能做什麼料理」，優先購買洋蔥、紅蘿蔔、馬鈴薯、高麗菜、豬肉片、雞胸肉與豆腐等萬用食材，減少因用不完而丟棄的食材，避免不必要的開銷。示意圖。（取材自pexels.com@Karen Longwell ）

自己煮飯不一定省錢 她揭5招省到伙食費又兼顧營養

2026-10-29 21:25
小蘇打粉也能去除馬桶內壁的污漬與污垢。(Pexels）

小蘇打粉也能拿來「清潔馬桶」4步驟去除頑固污漬

2026-10-25 22:14
若打算在今年退休或已經退休，理財網站GOBankingRates列出退休後值得考慮居住的五個城市，包括北卡羅萊納州阿什維爾、新墨西哥州里約蘭町。圖為阿什維爾街景，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Jehu Israel）

想在今年退休 五城市「生活成本低但高品質」值得考慮

2026-10-30 22:25

超人氣

更多 >
她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬
華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉
女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了
捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子
首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主