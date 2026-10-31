忘了羅馬 這座亞得里亞海濱城市躋身2027熱門旅遊地

以層巒疊嶂聞名的阿布魯佐（Abruzzo）大區景色。Image by Doriano Ricchiuti from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： Booking.com調查顯示，旅客偏好低調且個人化行程，義大利佩斯卡拉憑海灘、自然保護區與在地美食，被看好成為2027熱門旅遊地。

羅馬很美，但每年不斷增長的遊客人數令人望而卻步，因此越來越多人到義大利 旅遊選擇小眾目的地而非熱門景點，佩斯卡拉（Pescara）就是其中之一。這座位於亞得里亞海沿岸的城市以其綿延的海灘、古老的自然保護區和琳瑯滿目的美食吸引遊客造訪，也因此被預測為明年最熱門的旅遊目的地之一。

Islands報導，Booking.com進行了第11屆年度旅遊預測調查，收集了來自33個國家、超過2萬8千位參與者的回應。數據顯示，旅客更傾向選擇非傳統的目的地，預算和希望嘗試沒有過度曝光的個人化全新行程等成為推動明年旅遊趨勢的因素，對佩斯卡拉的興趣也達高峰，其悠閒低調的亞得里亞海風情正符合明年旅遊趨勢。

佩斯卡拉位於義大利中部，從羅馬開車或搭公車走A24高速公路，約兩個半小時車程就能抵達，途中會經過以層巒疊嶂聞名的阿布魯佐（Abruzzo）大區。

佩斯卡拉融合了古老和現代，從位於佩斯卡拉河口的象徵性地標「海洋之橋」（Ponte del Mare）到舊城區中心充滿活力、節日慶典不斷的聯合廣場（Piazza Unione）都體現著這一點，博物館、綿延超過12英里的熱門海灘、古老的自然保護區和繽紛美食，都讓佩斯卡拉成為阿布魯佐濱海最耀眼的明珠。

前往聯合廣場，會發現古老的漁民小屋和現代建築相互輝映。日落後，年輕人在舊城區的街道享受夜生活，古色古香的餐廳裡有賣佩斯卡拉的傳統美食「海鮮燉湯」（brodetto alla pescarese）和來自阿布魯佐山區的烤羊肉串（arrosticini）。可以在著名的Braceria Teatro delle Carni餐廳品嚐到烤羊肉串和其他特色肉類菜餚，佩斯卡拉海濱的La Zattera餐廳則能享用到海鮮燉湯，在那裡以大海為背景，感受獨特的用餐體驗。

日落時可以站在海洋之橋欣賞城市的迷人景色；佩斯卡拉毗鄰山脈和大海，這些都讓這座迷人的城市更具吸引力，佩斯卡拉還擁有豐富的文化底蘊，與周圍的自然環境緊密相連，使其成為遠離塵囂的理想旅行目的地。

佩斯卡拉河流南北兩側的整個濱海區皆獲藍旗（Blue Flag）認證，其優異的水質與環境標準得到了肯定。往內陸走會抵達達農齊奧松林自然保護區（Pineta Dannunziana nature reserve），那裡曾是一片古老的松樹林和貴族莊園。沿著舊城區步行35分鐘，即可抵達加鄧南遮（Gabriele D'Annunzio）故居博物館，了解這位佩斯特拉最著名的詩人兼市民的早年生活。