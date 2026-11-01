喜愛旅遊退休族 住在這9個城市最便利

佛羅里達州奧蘭多。Image by Michelle Maria from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 這篇報導整理9個適合愛旅行退休族的美國城市，重點看重機場便利、直飛航班、生活成本與居住品質，其中斯科茲代爾最受專家一致推薦。

對大半生都在辛勤工作的人來說，退休 是探索世界的契機；當不再為有限的休假與可能喪失晉升機會所困擾時，便有充裕的時間與精力盡情探索歐洲、走遍美國每座國家公園，或是前往遠方探望親人。漫旅（Travel+Leisure）雜誌報導，即使並非最實惠的退休地點，人們可能還是希望能住在一個地方，可適合頻繁旅行的生活方式。房地產 經紀人奎恩（Ashley Reidy Quinn）表示，如果熱愛旅行，關鍵在於選擇鄰近國際機場且擁有眾多直飛航班的城市，以下是她與退休遷居專家及另一位房地產專家分享他們為熱愛旅行者挑選的美國最佳退休地點。

1. 佛羅里達州奧蘭多（Orlando）

房地產經紀人布朗（Matt Brown）表示，對熱愛旅行的人來說，奧蘭多是個絕佳的選擇，因為透過奧蘭多國際機場（MCO）可前往許多目的地，該機場擁有眾多國內及國際航班，而這座位於佛州中部的城市，對探索更多「陽光之州」景點也是理想之地。MCO提供飛往都柏林、倫敦和杜拜等地的直飛航班，而Brightline高速列車甚至將機場與西棕櫚灘、博卡拉頓（Boca Raton）、羅德岱堡與邁阿密相連。將奧蘭多作為退休後家園的另一優點是，相對低廉的房價；根據房地產網站Zillow的數據，當地房屋平均價位僅略高於37萬元。

2. 路易斯安納州紐奧良（New Orleans）

紐奧良是許多旅客的首選目的地，同時也是多種交通方式的樞紐。退休搬遷專家盧卡斯（Keith Lucas）表示，這座「輕鬆之城」（The Big Easy）擁有美食、溫和的冬季，以及每年舉行、充滿活力的文化盛會。對於喜歡以不同方式旅行的退休族來說，市中心的火車站讓出行變得輕鬆，可避開機場與漫長的安檢隊伍。三條可通行全美各地的火車路線，其中一條可直達洛杉磯，另一條向北開往芝加哥，第三條則沿東海岸北上至紐約市。此外，紐奧良路易阿姆斯壯國際機場（MSY）距離市區僅約11英里，達美、聯合、捷藍與美國航空等國內主要航空公司均有航班飛行。

3. 紐約州紐約市（New York）

奎恩表示，或許出於個人偏愛，但她認為紐約市是退休的絕佳地點，尤其是對熱愛旅行的人來說。她指出，退休的意義在於輕鬆享受最美好的生活，而紐約市讓一切盡在眼前，從世界級餐飲、無數的藝文活動，到美麗的公園，都有助打造一個適合步行、充滿活力的生活方式。對於熱愛旅行的人來說，一大優勢是附近有JFK國際機場、拉瓜地亞機場（LGA）與紐瓦克自由國際機場（EWR），提供飛往世界各地的直飛航班；但若計畫在當地購屋，平均房價則高出許多，約為82萬5000元。

4. 南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）

若希望結合海灘生活與頻繁造訪山區景點或繁華都市等旅程，不妨考慮在查爾斯頓度過退休生活。奎恩說，查爾斯頓兼具小城魅力，擁有絕佳美食、購物體驗、豐富的歷史文化；而重要的是，這裡有著強烈的社區歸屬感，很快就會發現周遭都是些熟面孔，在地活動更增添了獨特氛圍，讓人感受到自己屬於這裡。雖然查爾斯頓國際機場（CHS）規模較小，但她指出該機場正快速發展，而小型機場的優點在於安檢流程更簡便，到登機口只需片刻，同時仍能便捷地轉機前往大型國際機場。

5. 北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）

即使不常搭飛機，仍有許多理由選擇移居夏洛特度過退休生活。盧卡斯表示，夏洛特之所以受退休人士青睞，是因為四季分明，且房產稅負擔較輕，生活成本也比東北部低。根據「富比士」（Forbes）生活成本計算器，和費城相比，「皇后之城」（Queen City）夏洛特的生活成本低了8%。若計畫在退休後花費較多時間旅行，會發現住在主要機場附近極為便利。盧卡斯說，夏洛特道格拉斯國際機場（CLT）是個樞紐，每天提供許多直飛美國各地、加勒比海地區及歐洲城市的航班。

6. 佛羅里達州坦帕灣（Tampa Bay）

坦帕灣不僅擁有極佳天氣與水域資源，更兼具財務優勢與便捷交通。盧卡斯指出，坦帕為退休人士提供了該州著名的陽光與稅務優惠，但真正的吸引力在於，人們從自家後院就能輕鬆抵達坦帕國際機場（TPA）；以出行便利性而言，該機場被認為是全美最佳機場之一。盧卡斯說，住在坦帕灣地區還能透過船隻環遊世界，坦帕灣港與車程兩小時的卡納維拉爾港（Port Canaveral）是全美兩大主要郵輪港口。無論是偏好搭飛機還是乘郵輪，都應清楚了解在坦帕灣的生活成本，當地房屋均價約為37萬5000元，生活開銷僅比全國平均水平低1%。

7. 亞利桑納州斯科茲代爾（Scottsdale）

三位專家唯一一致推薦的退休目的地是斯科茲代爾。布朗說，對於尋求兼具退休生活與旅行的人來說，斯科茲代爾是理想之選，這裡距鳳凰城天港國際機場（PHX）很近，無論國內或國際航班都十分便利。此外，盧卡斯表示，斯科茲代爾對喜歡自駕旅遊的退休人士來說是絕佳地點，可從這裡前往大峽谷、塞多納、南加州以及墨西哥。奎恩說，令人讚嘆的生活品質，加上豐富的戶外活動以及精彩且日益蓬勃的餐廳，是選擇在斯科茲代爾安度晚年的理由；只不過代價不菲，截至2026年10月，當地平均房價略高於85萬元。

8. 內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）

提到退休目的地時，拉斯維加斯或許並非首選，然而若經常旅行的話，的確有充分理由將這座「罪惡之城」（Sin City）作為家園。布朗表示，對於經常出遊的年長者來說，拉斯維加斯是個不錯的選擇，因為哈利里德國際機場（LAS）提供飛往美國許多城市甚至海外的航班；當地還擁有眾多娛樂場所與餐飲選擇，且鄰近紅岩峽谷（Red Rock Canyon）等風景名勝。此外，內華達州對社安金、退休金、個人退休帳戶或401(k)提領均不課徵州稅。拉斯維加斯的平均房價略低於42萬元，在過去一年下跌了2.8%。

9. 德州格雷普韋恩（Grapevine）

若不希望在退休後居住於達拉斯市區，卻仍被達拉斯-沃斯堡國際機場（DFW）每日眾多的航班所吸引，那麼格雷普韋恩或許正是理想選擇。盧卡斯表示，在達拉斯-沃斯堡地區像格雷普韋恩這樣富有歷史文化的郊區退休，將享有寧靜的社區、優質的醫療照護，且無需繳納州所得稅；對於熱愛四處旅遊的退休人士來說，這裡距DFW機場僅數分鐘車程，該機場提供直飛歐洲、亞洲以及中南美洲幾乎所有主要城市的航班。他還指出，由於DFW機場位於美國的中心地帶，或許能利用相對快速且便宜的國內航班探視親友。格雷普韋恩的平均房價約為55萬元，而達拉斯則僅略高於30萬元。