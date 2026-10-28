容易暈車怎麼辦？聽對音樂減少5成不適 悲傷歌曲先別放

一項研究發現，只要選對音樂，就能明顯減輕暈車症狀。（unsplash/averie woodard）

AI摘要 文章摘要整理： 中國研究指出，暈車時播放輕柔或歡樂音樂，能有效減少不適，且效果優於悲傷音樂與無音樂對照組。

搭飛機、火車、巴士、船或汽車出遊，對多數人來說是美好的事，但對每三人就有一人屬於「高度易感」的暈動症（motion sickness）患者而言，旅途可能是一場惡夢。「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）報導，一項研究發現，只要選對音樂，就能明顯減輕暈車症狀。

研究由中國河南 科技學院的研究團隊發表在「人類神經科學前沿」（Frontiers in Human Neuroscience）期刊，探討音樂對暈動症的影響，以及哪些曲風幫助最大。

團隊招募30名受試者參與模擬駕駛，並蒐集他們的腦電圖（EEG）數據，也就是測量大腦電活動的資料。受試者「駕駛」期間，研究人員記錄腦部活動，並建立電腦模型，判斷受試者何時出現暈動症。等模型能穩定偵測暈動症後，團隊再測試不同類型的音樂，看哪一種能減緩不適。

他們測試了四種曲風，分別是歡樂、悲傷、激昂與輕柔，並與沒有聽音樂、靠自然恢復的對照組比較。結果發現，輕柔與歡樂音樂的效果最好，輕柔音樂使暈動症發生率降低56.7%，歡樂音樂則降低57.3%。激昂與悲傷音樂的效果依序較差，其中團隊特別指出，悲傷音樂的緩解效果甚至低於對照組。換句話說，播放清單裡賺人熱淚的歌曲最好先跳過。

至於原因，團隊解釋，輕柔音樂可能讓人放鬆，緩解會加重暈車的緊張感；歡樂音樂則可能啟動大腦的獎賞系統，讓人分心。至於悲傷音樂，則可能產生反效果，進一步放大負面情緒。

論文通訊作者、中國西南大學的岳博士（Qizong Yue）表示，暈動症嚴重影響許多人的旅遊體驗，現有藥物治療常有嗜睡等副作用。他說，音樂是一種非侵入性、低成本且可個人化的介入方式。

團隊也坦承，這項研究有其限制，包括樣本數較少，且只用汽車模擬進行。不過岳博士表示，研究結果仍提供一個簡單易行的旅行小撇步：根據研究結論，旅途中出現暈動症狀的人，可以聽輕快或溫和的音樂來緩解。他還說，暈動症成因的主要理論架構，廣泛適用於各種交通工具引發的不適，因此這項研究的結果，很可能也適用於搭飛機或乘船時的暈動症。