郵輪突停航200住戶環遊世界卡在柬埔寨 都怪燃料爆漲300%

正在環遊世界的豪華住宅型郵輪「奧德賽號」（Villa Vie Odyssey）停滯在柬埔寨港口，因郵輪公司以燃料成本「異常暴增」為由暫停營運。奧德賽號示意圖。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 豪華住宅型郵輪奧德賽號因燃料成本暴增而暫停營運，200名住戶受困柬埔寨。

豪華住宅型郵輪奧德賽號因燃料成本暴增而暫停營運，200名住戶受困柬埔寨。 重點二： 業者稱燃料費自戰事以來漲逾300%，每艙成本最高達8,000美元。

業者稱燃料費自戰事以來漲逾300%，每艙成本最高達8,000美元。 重點三：公司擬每月加收500美元與附加費救急，並尋求融資盡快離開柬埔寨。

一艘主打「以海為家」，正在環遊世界的豪華住宅型郵輪 「奧德賽號」（Villa Vie Odyssey），因郵輪公司以燃料成本「異常暴增」為由暫停營運，導致船上乘客意外受困柬埔寨 。

奧德賽號所屬業者Villa Vie Residences周二（27日）在聲明中表示，目前正「與住戶協調下船事宜，並尋找臨時居住安排」。

彭博資訊報導，Villa Vie創辦人彼得森（Mikael Petterson）在電話訪問中表示，公司會負擔住宿及當地交通費用，但尚未提供乘客離開柬埔寨的旅費。目前，這艘載客量可達650人的郵輪停泊在柬埔寨，當公司被迫要求乘客下船時，船上約有200名住戶。

燃料爆漲300% 業者擬月收500美元救急

Villa Vie表示，自美伊戰爭以來，公司燃料成本已上漲逾300%，使得目前的營運模式面臨極端挑戰。過去每間船艙每月平均燃料成本約1,800美元，如今最高已飆升至8,000美元。

乘客不願接受公司提出的加價要求，不願額外付費負擔船隻離開柬埔寨所需的燃料成本。彼得森表示，公司目前提議，在燃料價格維持高檔期間，每月額外收取500美元，此外還須支付燃料附加費。他並指出，公司每月營運成本已增加約50%，攀升至300萬美元。

住宅型郵輪 遊客可購買船艙長久居住

奧德賽號自2024年10月起便持續航行，與一般郵輪截然不同。這艘船從北愛爾蘭貝爾法斯特出發，展開一趟「不間斷」的環球航程，乘客則可選擇租用、購買船艙，或採租購方式取得船艙。

根據宣傳手冊，若要購買船艙並長久居住，價格從略低於13萬美元起跳，套房最高可達44萬美元；每月另須支付2,000至1萬美元不等的費用。

彼得森表示，Villa Vie也正在尋求融資，希望能「相當迅速地」離開柬埔寨。

伊朗衝突推升油價，以及柴油、汽油和航空燃油等石油產品價格，導致飛機、汽車與船舶的燃料成本大幅上漲，而奧德賽號使用的海運輕柴油尤其受到嚴重影響。ClearLynx的資料顯示，在全球最大的船舶燃料補給中心新加坡，海運輕柴油價格已飆升至每公噸1,321美元，幾乎是伊朗戰爭爆發前的兩倍。

原定年底在印度結束航程

奧德賽號今年曾停靠東加至澳洲等地的港口，原定2026年底在印度結束航程。公司在一份招募住戶的宣傳手冊中寫道：「翻閱這些頁面時，請想像自己正展開一場不間斷的遠航，每一天都有新的地平線、珍貴的回憶，以及真摯的人際連結。」

Villa Vie表示，自2月底伊朗戰爭爆發以來，船隻已試圖透過放慢航行速度、延長港口停留時間等方式降低燃料消耗，但這些措施仍不足以抵銷燃料成本的上漲。公司目前正評估重整及再資本化等方案，預期未來60天內進行。

面對全球燃料危機的衝擊，Villa Vie並非唯一受害者。今年春季，高昂的航空燃油價格成為廉價航空公司Spirit航空倒閉的原因之一；而皇家加勒比遊輪公司周二公布財報時也表示，儘管當季整體表現強勁，仍受到油價高漲拖累。

現金流早已出現問題

57歲的柯絲敏（Kelly Kosmin）表示：「至少兩個月前，現金流已明顯成為一大隱憂。」她曾搭乘這艘郵輪參與部分航程，並於今年3月在澳洲下船。她原本計劃明年初在斯里蘭卡重新登船，繼續旅程。

柯絲敏表示：「在這艘船出現之前，從來沒有人真正實現過價格親民的住宅郵輪概念。」她樂意每月多付 500美元，以及額外的燃料附加費，以便重返船上生活。