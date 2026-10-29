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美新增一處國家公園 曾被譽為「岩石仙境」

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亞利桑納州的奇里卡瓦國家紀念區（Chiricahua National Monu...
亞利桑納州的奇里卡瓦國家紀念區（Chiricahua National Monument）於10月20日正式升格為國家公園，成為亞利桑納州第四座國家公園。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

亞利桑納州奇里卡瓦國家紀念區正式升格為國家公園，以壯觀岩層、豐富步道與觀星環境，成為州內第4座國家公園。

亞利桑納州的奇里卡瓦國家紀念區（Chiricahua National Monument）於10月20日正式升格為國家公園，成為亞利桑納州第四座國家公園。該地區被譽為「岩石仙境」，有超過17英里的步道和壯觀的岩層，未來戶外活動愛好者又有能加到願望清單中的新地點。

Travel + Leisure報導，奇里卡瓦國家公園位於圖森市東部，接近亞利桑納州和新墨西哥州交界處。根據國家公園局的介紹，該地區有超過17英里的步道可以探索，也是指定的國際暗空公園，擁有近乎原始的夜空條件，為遊客提供多種夜間觀星活動。

內政部長柏格姆（Doug Burgum）在一份聲明中表示，奇里卡瓦高聳的岩峰（rock spires）、豐富的阿帕契（Apache）文化遺產和卓越的生物多樣性，讓該地成為美國最非凡的景觀之一，奇里卡瓦的新頭銜將使亞利桑納州其中一顆隱藏的瑰寶受到全國的關注，創造迎接更多遊客的機會，促進當地經濟發展，並和更多美國人分享這片令人驚嘆的土地。

遊客可以在奇里卡瓦體驗8英里長的伯尼塔峽谷公路（Bonita Canyon Drive），這條景觀公路蜿蜒穿過岩層和橡樹、柏樹、松樹林，最後抵達馬賽觀景點（Massai Point），遊客可在那裡欣賞該地區360度全景。另一種選擇是來一趟賞鳥之旅，觀察在當地記錄到的超過200種鳥類。

公園管理局表示，該地區最初由前總統柯立芝（Calvin Coolidge）在1924年設計為國家紀念區，設立宗旨為保護和詮釋被稱為「尖峰」（the Pinnacles）的流紋岩（rhyolite rock）岩層、指定的荒野區域以及具有重要歷史和科學價值的景觀，如今佔地超過1萬2千英畝，每年吸引約6萬人次參觀，大多數遊客集中於3和4月到訪。

亞利桑納州已有三座國家公園，分別為大峽谷國家公園、石化森林國家公園（Petrified Forest National Park）及薩瓜羅國家公園（Saguaro National Park），其中大峽谷是美國遊客最多的國家公園之一。

在奇里卡瓦之前，美國最新設立的國家公園是2020年12月被指定為國家公園的「新河峽谷國家公園和保護區」（New River Gorge National Park and Preserve）；該國家公園位於西維吉尼亞州，占地廣闊，超過7萬英畝，擁有阿帕拉契亞山脈最長最深的峽谷之一，提供攀岩、騎單車、健行和激流泛舟等多種刺激冒險的戶外活動。

精華 FAQ

  • 該地區於10月20日正式升格為國家公園，成為亞利桑納州第4座國家公園，也讓這個被稱為「岩石仙境」的景點獲得更高能見度。

  • 園區擁有超過17英里步道、壯觀岩層與近乎原始的夜空，還可走伯尼塔峽谷公路到馬賽觀景點，並觀察超過200種鳥類。

  • 內政部長指出，新頭銜可讓這處隱藏瑰寶受到全國關注，增加遊客量，進一步促進當地經濟，並讓更多美國人認識其阿帕契文化與生態價值。

亞利桑納州 新墨西哥州

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