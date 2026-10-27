香港快運13周年優惠 36個亞洲航點任選

香港快運航空迎接成立13周年，推出限時「13周年 Ultra Offer」機票優惠。(香港快運航空提供)

AI摘要 文章摘要整理： 香港快運為慶祝成立13周年，推出涵蓋亞洲36個航點的限時機票優惠，台灣出發最低53元起，並提供含託運行李方案，吸引旅客提前規畫行程。

香港 快運航空迎接成立13周年，推出限時「13周年 Ultra Offer」機票 優惠，涵蓋亞洲36個熱門及新興航點，從台北、台中、高雄出發的航班，單程票價最低新台幣53元起(約1.6美元)，另有含20公斤託運行李的「隨心飛」方案，單程453元起，邀旅客提前規畫下一趟亞洲旅行。

此次優惠自即日起至台北時間10月30日晚上11時45分止，旅客可透過香港快運官網指定活動頁面訂票。適用旅遊期間為2027年1月3日至2028年3月27日，實際日期依各航點規定而異，優惠機位數量有限，售完為止。

票價方面，「經濟飛」單程最低新台幣53元，包含一件隨身物品及一件登機行李；「隨心飛」單程最低453元，包含一件隨身物品及一件20公斤託運行李。不過，優惠僅適用於初次預訂由台北、台中、高雄出發的來回機票，包括多城市行程，不適用於單程機票，且未包含相關稅項及附加費，實際票價以訂票系統顯示為準。

香港快運表示，成立13年來，航線網絡持續拓展，目前已成為香港第二大航空公司，也是香港唯一的低成本航空公司。航空公司指出，每8位經香港國際機場出發的旅客中，就有1位選擇搭乘香港快運。

香港快運航空行政總裁毛潔瓊表示，航空公司將持續擴大營運規模、提供更多航班選擇，並在維持具競爭力票價的同時，提升飛航安全與服務品質。公司並表示，2026年獲得「全球最佳低成本航空公司」及「全球最安全低成本航空公司」兩項肯定，未來將持續提供更多元、靈活的旅遊選擇。