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免拆床單洗碗…Airbnb清潔新規掀波 5000房東反對

編譯陳韻涵／即時報導
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Airbnb日前宣布更新房源規則，禁止房東要求房客負責需要「耗費大量心力或時間」...
Airbnb日前宣布更新房源規則，禁止房東要求房客負責需要「耗費大量心力或時間」的清潔雜務，以免影響住客體驗。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

Airbnb宣布禁止房東要求房客做耗時清潔雜務，引發逾5000名房東連署反彈，爭議焦點在於平台如何平衡住客體驗與房東營運成本。

線上短期租屋平台Airbnb日前宣布更新房源規則，禁止房東要求房客負責需要「耗費大量心力或時間」的清潔雜務，以免影響住客體驗。這項新政策已在房東社群中引發反彈，超過5000人在請願網站Change.org上連署，要求Airbnb撤回新規則。

Airbnb表示，新政策將禁止房東要求房客拆下床單、將需要洗滌的衣物丟進洗衣機並啟動運轉，以及從事其他通常由專業清潔人員負責的家務。

Airbnb指出，這類要求可能讓房客感到不方便，進而留下負評，最終反而損害房東自身利益。

Airbnb的新規則適用於11月20日當天及以後完成預訂的訂單，並在官網列出哪些要求屬於「合理」範圍，但部分規定太過細微，招致房東批評。

依照新規定，房東可以請房客將用過的餐具放入水槽，但不得要求房客清洗或收納餐具；房東可要求房客將垃圾與回收物分類，但不能要求房客把垃圾拿到房源以外的場所丟棄。

Airbnb在官網上提醒房東，新增住宿要求時必須記得，多數房客都希望避免遇到意料之外的家事。

Airbnb表示，若房東一再違反規定，平台可能降低其房源的曝光度，或在房源頁面提醒房客，該房東屢次違規。

然而，新規則公布後，部分房東表達強烈不滿。

Change.org上的連署請願書主張，這項政策太超過且不合理。

連署者認為，要求房客在退房時進行基本的整理，並不屬於「專業清潔」工作；請願書寫道，這些不是專業清潔的職責範圍，而是在他人房產中負責任生活的表現。

請願書警告，若房東必須另外聘請清潔人員來承擔這些工作，營運成本勢必增加，而這些成本最終將轉嫁到房客身上；換句話說，這項原本旨在保護房客的新規定，長遠看來，反而讓房客付出更高額的房費。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，這起爭議凸顯短租平台長期面臨的難題：如何兼顧房客與房東的利益，Airbnb尚未針對請願行動回應是否會調整政策。

精華 FAQ

  • 新規禁止房東要求房客拆床單、把需洗滌衣物丟進洗衣機並啟動，也限制其他通常由專業清潔人員負責、會耗費大量心力或時間的雜務。

  • 反對者認為，退房時做基本整理不等於專業清潔，若房東得另請清潔人員，成本會增加，最後可能透過房價或清潔費轉嫁給房客。

  • 平台允許房客將用過餐具放入水槽、把垃圾與回收物分類，但不能要求清洗或收納餐具，也不能要求將垃圾拿到房源外丟棄。

Airbnb

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