長途飛行雙腳腫脹怎麼辦？不到20美元「神器」能改善
長途搭機因久坐易引發腳腫與不適，作者分享穿著14美元壓力襪後明顯改善，並指出其有助促進血液回流、降低深層靜脈血栓風險。
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長途搭機因久坐易引發腳腫與不適，作者分享穿著14美元壓力襪後明顯改善，並指出其有助促進血液回流、降低深層靜脈血栓風險。
長途旅行搭飛機，不少旅客會出現雙腳腫脹、腳踝不適等問題，Southern Living作者梅根奧弗迪普（Meghan Overdeep）分享自身搭機經驗，稱不到20美元的壓力襪，成為改善長途飛行不適的簡單方法。
奧弗迪普回憶，有一次在機場轉機時，她低頭看見自己的雙腳又紅又腫，腳趾像從包裝中擠出來的小香腸。下飛機後，她驚覺不能忽視。她將雙腳盡可能抬高，開始上網搜尋原因與解決方法，發現不少建議都指向壓力襪，於是立即購買一雙14美元的及膝壓力襪。
奧弗迪普表示，壓力襪或許不算時尚單品，往後卻是她搭乘長途航班時不可或缺的旅行用品。穿上後，她感覺在機艙內更舒適，也比較不會因為雙腿不適而頻繁變換姿勢。
對於坐在靠窗或中間座位、不方便經常起身走動的旅客而言，壓力襪也能提供額外幫助。
長時間搭機為何容易腳腫？
美國梅約醫學中心指出，長時間坐著、雙腳持續放在地板上，可能使血液積聚在腿部，增加腿部靜脈壓力，進而造成腫脹。
此外，長時間維持坐姿也會增加深層靜脈血栓的風險。這種情況是指血液在深層靜脈中形成血栓，通常發生在腿部，雖然並非每位旅客都會遇到，但一旦發生，可能造成嚴重健康問題。
報導指出，壓力襪除了有助減輕腿部腫脹與不適，部分專家也認為，穿著壓力襪可能有助降低深層靜脈血栓風險，並讓旅客在飛行後更快恢復舒適狀態。不過，壓力襪並不能完全取代其他預防措施。
穿壓力襪要注意什麼？
壓力襪設計上比一般襪子更貼合雙腿，透過施加壓力，減少長時間不活動所引起的不適與腫脹。
根據美國心臟協會說明，壓力襪能透過擠壓腿部，幫助血液回流心臟。其中，漸進式壓力襪會在腳踝施加較大的壓力，並隨著襪子往小腿上方延伸，逐漸降低壓力，以促進腿部血液循環。
穿著壓力襪時應貼合雙腿，但不能緊到造成不適，壓力分布應保持均勻，襪子也不應出現皺摺或不斷滑落的情況。
一般而言，壓力襪可用於搭機以外的情境，例如長途開車、需要長時間站立的工作，以及運動後的恢復過程。
不過，長時間穿著壓力襪仍可能造成部分人士皮膚刺激或不適。如果出現疼痛或其他異常感受，應脫下襪子並諮詢醫療專業人員。
因為長時間坐著且雙腳持續放在地板上，血液容易滯留在腿部，增加靜脈壓力，進而造成腫脹與腳踝不適，久坐也會提高深層靜脈血栓風險。 壓力襪能對腿部施加均勻壓力，幫助血液回流心臟，減輕腫脹與不適；作者實測後感覺更舒適，也較不會因腿部不舒服而頻繁變換姿勢。 壓力襪應貼合但不能過緊，壓力要分布均勻，也不應皺摺或滑落；若出現疼痛、皮膚刺激或其他異常感受，應立即脫下並諮詢醫療專業人員。
精華 FAQ
因為長時間坐著且雙腳持續放在地板上，血液容易滯留在腿部，增加靜脈壓力，進而造成腫脹與腳踝不適，久坐也會提高深層靜脈血栓風險。
壓力襪能對腿部施加均勻壓力，幫助血液回流心臟，減輕腫脹與不適；作者實測後感覺更舒適，也較不會因腿部不舒服而頻繁變換姿勢。
壓力襪應貼合但不能過緊，壓力要分布均勻，也不應皺摺或滑落；若出現疼痛、皮膚刺激或其他異常感受，應立即脫下並諮詢醫療專業人員。
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