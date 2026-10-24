歐洲旅遊還適合嗎？美國也非低風險 這5個國家旅遊最安全

近日全球許多地區動盪不安，旅客出國旅遊前務必先了解當地狀況，與規劃發生緊急事件時的聯絡對象。旅遊示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Kampus Production）

AI重點 文章重點整理： 重點一： Global Guardian公布2027全球風險地圖，評估旅遊安全。

Global Guardian公布2027全球風險地圖，評估旅遊安全。 重點二： 美國被列中等風險，並非許多旅客想像中的低風險。

美國被列中等風險，並非許多旅客想像中的低風險。 重點三：最安全前五名為冰島、日本、馬爾他、摩納哥與新加坡。

近日法國暴動蔓延至歐洲多國，不少遊客行程受到影響，選擇旅遊地點時，安全常是首要考量，專家也建議，選擇旅遊地點時要了解當地環境，事先列出如果在當地遭遇醫療、法律或安全問題時，可以求助的對象。國際安全和醫療服務供應商Global Guardian發布了2027年全球風險地圖，今日美國（USA Today）報導也訪問Global Guardian執行長巴克納（Dale Buckner）分享實用旅遊建議。

這份風險地圖考量犯罪、衝突、政治穩定性、社會動盪、恐怖主義、非法拘留、網路安全、健康、基礎設施及自然災害等因素，同時納入150多國當地團隊提供的資訊。目的地分為低風險（綠色）、中等風險（黃色）、中度風險（橘色）、高風險（深橘色）或極高風險（紅色）區，並按地區細分風險等級。

以墨西哥為例，巴克納說，邊境區以及販毒集團活動非常猖獗的西部地區，風險等級可能屬於「極高風險」；而墨西哥城和瓜達拉哈拉的市中心區域，則可能屬於「中至低風險」。雖然國務院也會發布旅遊警示，但兩項分級未必一致，其中一項關鍵差異是國務院的名單只分為四個等級，而且只對其他國家進行評估；而Global Guardian則將美國列為中等風險等級，許多國際旅客說，因為擔心邊境拘留到槍枝暴力等問題，而不敢造訪美國。

巴克納說，美國的謀殺率是所有現代已開發國家中最高，並不是低風險，並列舉了南加州的寶馬山大火（Palisades Fire）、颶風海倫（Hurricane Helene）在北卡羅來納州阿什維爾引發的洪水等環境風險。

2027年全球風險地圖最危險國家的前十名包含伊索比亞、加薩走廊、海地、伊朗、馬利、緬甸、尼日、索馬利亞、烏克蘭、葉門。巴克納說，自從美國與伊朗開戰以來，中東和北非地區許多地方的風險已經上升。另外，在近期葉門青年運動（Houthi）發起攻擊前，沙烏地阿拉伯已被列為中等風險，如果重新繪製風險地圖，沙烏地阿拉伯將會歸為極高風險區。

風險地圖最安全國家的前五名為冰島、日本、馬爾他、摩納哥與新加坡，巴克納說，除了日本有海嘯風險外，這五個目的地都非常安全、非常穩定；其他低風險國家包含克羅埃西亞、瑞士和紐西蘭。巴克納說，即使是低風險國家，仍可能發生壞事，但從統計學角度而言，這些地方非常安全。

巴克納說，列表中有幾個值得注意的地方。牙買加的旅遊風險從「高」降至「中等」，因為首都京斯敦的謀殺率有所下降，當地觀光局投入大量心力與資金，加強治安並打造更好的環境；國務院也在今年一月，將牙買加的旅遊警示等級從第3級「重新考慮前往」下調至第2級「提高警惕」。

南韓和匈牙利的風險也從「中等」調至「低」，Global Guardian指出，南韓的政治已穩定下來，而匈牙利在前總理奧班（Viktor Orbán）下台後，社會動盪的風險也降低。而古巴的風險則從「普通」（moderate）提高至「中等」（medium），巴克納說，美國防堵了俄羅斯和中國向西部地區運送石油、汽油和其他支援，從政治、軍事和地緣經濟的角度來說，美國認為這是好事，這完全取決於立場；相對而言，古巴面臨斷電，而且難以取得基本糧食和物資的問題。厄瓜多由於幫派暴力與毒品活動，風險從「中等」升至「高」。

巴克納說，旅客在規劃旅遊目的地時，應該考慮在當地能否獲得緊急醫療照護、旅遊險涵蓋範圍、如果當地發生衝突該向誰求助、如果在境外被拘留，誰是法律代表；如果被綁架，誰能出面談判確保安全獲釋，需要付出多少代價；如果身上設備遭竊，要如何關閉避免不法份子入侵；如果遭到駭客攻擊，誰可以負責補救；以及是否有加密VPN保護上網活動，防止被追蹤。

巴克納說，建議旅客出門前擬好應對方案清單，這樣一來即使身處困境、感到害怕、緊張或巨大壓力，也能盡可能提高獲得正面結果的機會。國務院也建議旅客出國前註冊免費的「旅外公民雲端登錄」（Smart Traveler Enrollment Program），但巴克納說，旅客切勿完全依賴大使館提供幫助。