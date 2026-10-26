美國準點率最高航空公司 達美以近8成完勝

一項針對美國國內航空公司準點率的最新分析顯示，達美航空的準點率最高，將近八成的班機在預定時間內15分鐘抵達，排名敬陪末座的是捷藍航空，準點率不到六成。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 最新美國航空分析顯示，達美航空以77%準點率居冠，捷藍航空則在準點與取消率上都墊底，清晨班機最可靠、晚間班機最易延誤。

一項針對美國國內航空公司準點率的最新分析顯示，達美航空 的準點率最高，將近八成的班機在預定時間內15分鐘抵達，排名敬陪末座的是捷藍航空，準點率不到六成。

今日美國（USA Today）報導，Global Work & Travel是一間連結人們海外旅遊經驗的公司，他們近期查閱交通部的「2026年10月航空旅遊消費者報告」（October 2026 Air Travel Consumer Report），該報告詳列了今年8月的國內航線服務，確定哪些美國航空公司的準點到達率和取消率最高；準點的定義是到達時間在預定時間15分鐘內。

報告指出，達美航空的準點率最高，77%的班機在預定時間15分鐘內抵達。今年1月，航空分析公司Cirium也將達美列為去年準點率最高的公司，這是達美連續第五年獲得此殊榮。

準點率最低的是捷藍航空，8月準點率只有59.7%，航班取消率6.2%也是最高。

完整的排名和準點率為達美77%、忠實航空73.2%、阿拉斯加航空72.3%、聯合航空71.7%、美國航空70.6%、西南航空 69.1%、邊疆航空64.4%、捷藍航空59.7%。

Global Work & Travel執行長希梅爾曼（Jurgen Himmelmann）在新聞稿中表示，訂機票前可先問問自己「旅程被打亂對接下來的行程有什麼影響？」若是為了感恩節晚餐、婚禮或郵輪之旅搭機，延後抵達的影響可能遠不止機場接送，他建議仔細查看航線、出發時間、轉機資訊以及當天其他可用航班，這些細節和票價一樣都值得關注。

交通部的報告指出，在航班取消率部分，忠實航空和西南航空8月的取消率最低，分別為0.4%和0.8%，捷藍航空最高，達6.2%，其次是邊疆航空的3%。

Global Work & Travel也根據美國30個最大機場的數據，研究了航班最容易受到影響的時間，發現清晨出發的航班最可靠，早上6點至6點59分的航班準點率高達89.7%，晚間8點至8點59分的航班準點率最低，只有52.8%。

希梅爾曼說，早班航班不一定適用於每個人的行程，在選擇清晨6點的班機時，要先確認第一班火車和公車的時間，並估算需要的計程車和前一晚住宿費用。若抵達時間非常重要，可以考慮盡可能前一天出發，在班機抵達的時間和重要行程中預留一點時間，才能有餘裕應對旅程被擾亂的意外。