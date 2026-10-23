向貓王「雅園」看齊 利物浦將打造披頭四迷朝聖地

英國搖滾樂團披頭四（The Beatles）的發源地利物浦（Liverpool）即將打造更多與「傳奇四人」（Fab Four）相關的元素。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 利物浦計畫以擴建披頭四故事博物館與相關景點，打造媲美雅園的朝聖地，並藉門德斯電影熱潮於2028年前後吸引全球樂迷。

英國搖滾樂團披頭四（The Beatles）的發源地利物浦（Liverpool）即將打造更多與「傳奇四人」（Fab Four）相關的元素。美聯社報導，20日公布的一項大型新景點計畫，支持者表示，將為利物浦打造一個以披頭四為主題的觀光亮點，以媲美貓王的「雅園」（Graceland）以及桃莉·芭頓的「多莉山」（Dollywood）。

管理披頭四商業權益的Apple Corps表示，擴建中的「披頭四故事」（The Beatles Story）博物館將於2028年在市中心落成；該博物館預計將在門德斯（Sam Mendes）執導的約翰·藍儂（John Lennon）、保羅·麥卡尼（Paul McCartney）、喬治·哈里森（George Harrison）與林哥·史達（Ringo Starr）等人傳記電影上映後開幕，這四部電影預期將在全球掀起對這支改變搖滾樂歷史的樂團的新熱潮。

根據計畫，Apple Corps將接手「披頭四故事」博物館，並將其從利物浦碼頭區的現址，遷至位於市內主要火車站對面的前聖約翰市場（St. John’s Market），該場地佔地10萬平方英尺。

Apple Corps表示，新場館將運用沉浸式技術、原始文物及壯觀的重建場景，帶領遊客從樂團成員在戰後利物浦的童年時期，經歷在德國漢堡酒吧的艱辛歲月，直至「披頭四狂熱」（Beatlemania）的爆發並擴散至全球。

透過門德斯電影中的布景與道具，將重現樂團發跡地利物浦的「洞穴俱樂部」（Cavern Club）；倫敦著名的「艾比路錄音室」（Abbey Road Studios）；以及四人於1965年的傳奇演出地「謝亞球場」（Shea Stadium）。

鄰近一座高400英尺的前無線電塔聖約翰燈塔（St Johns Beacon），將以樂團的歌曲及動畫電影「黃色潛水艇」（Yellow Submarine）為靈感，改造為觀光景點，並可俯瞰城市全景。

Apple Corps執行長格林（Tom Greene）表示，就像「雅園」或「多莉山」一樣，披頭四能在其發源地的市中心擁有這處供樂迷造訪的世界級景點，再恰當不過了。

Apple Corps表示，部分門票收入將用於支持一個培育利物浦新銳藝術家的慈善機構。

還在世的兩位披頭四成員對此發展表示歡迎，麥卡尼表示，樂團的成功若沒有利物浦是無法實現的，他迫不及待想讓人們能親自走進他們的故事，並分享這段體驗。史達說，利物浦過去是、現在仍是音樂之都。

這項計畫是披頭四熱潮的最新篇章，距樂團解散已過去56年。Apple Corps先前已宣布，將於2027年底在樂團位於Savile街3號的舊倫敦總部開設一處全新的粉絲朝聖地，該建築的屋頂正是披頭四於1969年舉行最後一場公開演出的地點。

門德斯正在執導的四部傳記電影，由哈里斯·迪金森（Harris Dickinson）飾演藍儂、喬瑟夫·昆德（Joseph Quinn）飾演哈里森、保羅·麥斯卡（Paul Mescal）飾演麥卡尼，以及貝瑞·柯根（Barry Keoghan）飾演史達。四部電影均定於2028年4月上映。

披頭四的傳奇已將利物浦轉為文化與夜生活勝地，在港口關閉後經歷數十年衰退的這座城市，經濟也因此重獲新生。

利物浦大學的披頭四專家瓊斯（Mike Jones）表示，電影與觀光景點的雙重助力下將吸引更多披頭四樂迷。他說，不確定這座城市是否已做好準備，他將此形容為風險與機會並存的局面；必須抵制利物浦的「迪士尼化」，以及披頭四的「迪士尼化」。

即便如此，瓊斯表示，人們應更深入了解披頭四及其遺產，利物浦與該樂團之間蘊藏著豐富的故事，而且他不確定這個故事是否已被完整地敘述出來。