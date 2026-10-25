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亞利桑納州這處少為人知景點 儼然大峽谷濃縮版

編譯周靜芝/即時報導
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亞利桑納州洛伊峽谷（Loy Canyon）。Image by David Sun...
亞利桑納州洛伊峽谷（Loy Canyon）。Image by David Sunfellow from Pixabay

AI摘要

文章摘要整理：

亞利桑納州的洛伊峽谷以小而精的景觀，被視為大峽谷的濃縮版，結合紅岩、森林與沙漠，兼具健行樂趣與原住民歷史遺跡。

亞利桑納州有「大峽谷州」（Grand Canyon State）之稱，說明了該州最明顯的特色；不過，在這片廣袤複雜的地貌中，蘊藏大量奇特而美麗的自然景觀，雖然規模不及大峽谷，魅力卻不相上下。

旅遊網站Islands報導，大峽谷以南約130英里處，一座較少人知、但以迷你版之姿呈現出相似宏偉景觀的洛伊峽谷（Loy Canyon），交織著峽谷、山脈與沙漠等生態系統，卻帶來最能身臨其境的健行體驗，且距離該州頗負盛名的度假小鎮僅咫尺之遠。

洛伊峽谷健行路線的主要起點，距離塞多納（Sedona）市區僅16英里，隱身於讓這座小鎮聞名遠近的耀眼紅岩之間；全程穿越洛伊峽谷的路線雖有些難度，但熱愛健行者應能在數小時內完成。洛伊峽谷為希望以更小規模、更便利方式體驗大峽谷壯麗風采的遊客，提供了完整的濃縮版體驗。

隱藏版亞利桑納峽谷奇觀

位於塞多納及周邊地區的Coconino國家森林擁有眾多絕佳的峽谷健行路線，可彌補遊客對大峽谷最常見的抱怨；而洛伊峽谷則匯集了所有讓塞多納風景聞名的精華，經歷風雨雕琢的紅褐砂岩高崖，形成奇特的自然藝術品。峽谷中茂密的熊果樹（manzanita）、喬拉仙人掌（cholla）、仙人掌果（prickly pear）及其他沙漠植物，與烈焰般的紅色峽谷壁形成鮮明的對比。步道始於洛伊山一座神秘的巨岩之下，隨著路線攀升近2000英尺，沿途綠意也愈濃，最後通往隱藏在峽谷旁高原的森林。

洛伊峽谷步道融合森林與嶙峋峽谷，營造出獨特的健行體驗，時而可在林間靜謐漫步，時而需在崎嶇的岩石地形上前進，所展現的神秘之美，甚至超越了塞多納一些適合家庭同遊的能量漩渦（spiritual vortex）健行路線，以及大佛海灘（Buddha Beach）的天然水潭。

然而，洛伊峽谷的重要性也植根於當地歷史之中，該峽谷雖以19世紀牧場主塞繆爾·洛伊（Samuel Loy）命名，但深邃的岩壁通道在更早之前便已被當地居民所使用；在歐洲人抵達之前，美洲原住民已世代居住並穿梭於峽谷之中。至今，紅岩壁上仍可見原住民部落留下的懸崖居所遺跡與精緻的岩畫。

精華 FAQ

  • 因為它雖規模較小，卻同樣擁有峽谷、紅岩峭壁、森林與沙漠等多樣地貌，能讓遊客以更短時間、更便利方式感受類似大峽谷的壯闊景觀。

  • 洛伊峽谷的主要步道起點距離塞多納市區僅16英里，交通相當便利；全程雖有一定難度，但熱愛健行者通常可在數小時內完成。

  • 這條峽谷不僅以19世紀牧場主塞繆爾·洛伊命名，更早就是原住民通行與居住之地，至今仍可見懸崖居所遺跡與精緻岩畫。

亞利桑納州

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