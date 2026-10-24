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「費城鴿子之旅」爆紅 帶遊客重拾對日常的好奇心

編譯陳韻涵／即時報導
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鴿子。Image by Rajesh Balouria from Pixabay
鴿子。Image by Rajesh Balouria from Pixabay

AI摘要

文章摘要整理：

費城新興的「鴿子之旅」以賞鴿為主題，結合導覽與自然觀察，成為旅遊新風潮，也讓遊客重新學會對日常事物保持好奇心。

來到費城旅遊的觀光客，通常會前往自由鐘(Liberty Bell)、獨立廳(Independence Hall)或費城藝術博物館(Philadelphia Museum of Art)東側入口前著名的72級洛基石階(Rocky Steps)朝聖，而今，賞鴿帶動熱門新旅遊風潮。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，漢娜．蜜雪兒．布勞爾(Hannah Michelle Brower)與伴侶艾斯彭．西蒙(Aspen Simone)共同創辦「費城鴿子之旅」(Philly Pigeon Tours)，帶領遊客前往社區中「鴿子出沒地點」一探究竟。

這趟行程約90分鐘，目前在旅遊評論網站TripAdvisor上被評為費城人氣第三高的行程。導覽內容旨在解答遊客心中關於鴿子的各種疑問，例如鴿子為何總是朝向同一個方向行進。

西蒙在導覽期間解說：「牠們之所以面對風的方向，是因為羽毛從前到後呈流線型排列。」

這項賞鴿行程乍看有些荒謬，但布勞爾臉上洋溢的喜悅表情，讓參加遊客覺得這趟體驗物超所值。令人意外的是，她四年前其實很討厭鴿子，直到某日遇見一隻疑似生病受傷的鴿子，一切才有了轉變。

布勞爾表示，她當時無法對這隻鴿子視而不見，但許多人可能會選擇轉身離開。她悉心照料這隻鴿子，直到牠恢復健康，而這段經歷徹底改變了她的人生觀。

布勞爾給這隻母鴿子取名為「櫻草花」(Primrose)，並細心訓練牠理毛、洗澡，牠也喜歡人們撫摸。她說：「牠很可愛、毛茸茸、亂糟糟的，我完全愛上了牠。」

布勞爾笑著說：「我們每天都會不停地說，『我們家有一隻鴿子耶！這太荒謬了！』」

這趟看似瘋狂的導覽，背後蘊含更深層的意義。

布勞爾指出，「我認為這是一種讓人練習對平常事物保持好奇心的方式。」

精華 FAQ

  • 這趟導覽帶領遊客前往費城社區中的鴿子出沒地點，觀察鴿子的行為與生活習性，並在過程中回答各種關於鴿子的疑問，讓賞鴿變成一種有趣的城市體驗。

  • 行程約90分鐘，目前在TripAdvisor上被評為費城人氣第3高的行程，顯示這種看似冷門、甚至略顯荒謬的主題，已成功吸引不少遊客參與。

  • 布勞爾原本很討厭鴿子，但4年前遇到一隻疑似受傷生病的鴿子後，她選擇救助並細心照料，直到牠康復；這段經歷讓她徹底改變對鴿子的看法，也讓她希望透過導覽傳遞對平凡事物保持好奇心。

觀光 費城 哥倫比亞

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