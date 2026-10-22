日本新幹線推私人包廂 乘車體驗再升級

日本JR東日本新幹線。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 日本新幹線在東海道／山陽線新增Supreme Class私人包廂，提供2人隱私座位、客製化設施與餐飲服務，票價較高且需線上預訂。

日本 JR東海與JR西日本10月1日在東海道/山陽線推出「Supreme Class」私人包廂，最多兩人，可自訂燈光、空調與聲音，座椅可傾斜130度，並提供免費飲料點心及手機點餐。東京至名古屋最短區間票價3萬2660日圓(約206元)起。

根據「旅遊與休閒」(Travel + Leisure)報導，搭新幹線本是日本之旅的亮點之一，因為沒有冗長安檢、沒有行李費、不必提前數小時到站，只要坐在腿部空間寬敞的舒適座椅上，以最高每小時200英里輕鬆橫越全國。如今，這份原本就愉快的體驗又升級了。

10月1日起，JR東海(JR Central)與JR西日本(JR West)在最受歡迎、連接東京、京都、大阪與福岡的的東海道/山陽線推出新款車廂，升級車廂設有最多供兩人使用的私人包廂，燈光、空調與聲音均可完全客製化，附腿靠的座椅可傾斜130度，比現有頭等艙座椅更寬，旅途中很可能舒服到打瞌睡。

這種Supreme Class包廂確保完全隱私，並讓令人懷念的餐飲服務重現。車票附免費迎賓飲料與點心，目前是京都茶舖辻利(Tsujiri)的抹茶年輪蛋糕，之後還可以用手機點菜單上的高級餐點，包括車上限量的清酒。注意「最多兩人」的載客說明，第二個座位是較小的沙發式座椅，而且第二位乘客須另購車票但6歲以下兒童免費，因此對帶著好動幼兒的父母特別合適。

目前每天僅約6班往返列車設有Supreme Class包廂，每班只有2間，想嘗試最好早點規劃。不過，業者表示，未來將推出更多這類包廂，並將推出另一種可能較便宜、用窗簾代替可鎖的門的Supreme Class包廂。

東京至名古屋最短區間票價3萬2660日圓(約206元)起，標準對號座為1萬1300日圓(約71元)，較寬敞的綠色車廂為1萬4960日圓(約94元)。目前旅客僅可透過SmartEX線上入口網站預訂車票，車票將連結日本IC卡，或給出一組QR碼供通過閘門與包廂門。