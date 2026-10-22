我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西藏那曲規模7強震至少2傷 中國逾2年來最強地震

掃蕩詐領糧券 數名非法移民被捕⋯今日5件事

日本新幹線推私人包廂 乘車體驗再升級

編譯莊瑞萌／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本JR東日本新幹線。美聯社
日本JR東日本新幹線。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

日本新幹線在東海道／山陽線新增Supreme Class私人包廂，提供2人隱私座位、客製化設施與餐飲服務，票價較高且需線上預訂。

日本JR東海與JR西日本10月1日在東海道/山陽線推出「Supreme Class」私人包廂，最多兩人，可自訂燈光、空調與聲音，座椅可傾斜130度，並提供免費飲料點心及手機點餐。東京至名古屋最短區間票價3萬2660日圓(約206元)起。

根據「旅遊與休閒」(Travel + Leisure)報導，搭新幹線本是日本之旅的亮點之一，因為沒有冗長安檢、沒有行李費、不必提前數小時到站，只要坐在腿部空間寬敞的舒適座椅上，以最高每小時200英里輕鬆橫越全國。如今，這份原本就愉快的體驗又升級了。

10月1日起，JR東海(JR Central)與JR西日本(JR West)在最受歡迎、連接東京、京都、大阪與福岡的的東海道/山陽線推出新款車廂，升級車廂設有最多供兩人使用的私人包廂，燈光、空調與聲音均可完全客製化，附腿靠的座椅可傾斜130度，比現有頭等艙座椅更寬，旅途中很可能舒服到打瞌睡。

這種Supreme Class包廂確保完全隱私，並讓令人懷念的餐飲服務重現。車票附免費迎賓飲料與點心，目前是京都茶舖辻利(Tsujiri)的抹茶年輪蛋糕，之後還可以用手機點菜單上的高級餐點，包括車上限量的清酒。注意「最多兩人」的載客說明，第二個座位是較小的沙發式座椅，而且第二位乘客須另購車票但6歲以下兒童免費，因此對帶著好動幼兒的父母特別合適。

目前每天僅約6班往返列車設有Supreme Class包廂，每班只有2間，想嘗試最好早點規劃。不過，業者表示，未來將推出更多這類包廂，並將推出另一種可能較便宜、用窗簾代替可鎖的門的Supreme Class包廂。

東京至名古屋最短區間票價3萬2660日圓(約206元)起，標準對號座為1萬1300日圓(約71元)，較寬敞的綠色車廂為1萬4960日圓(約94元)。目前旅客僅可透過SmartEX線上入口網站預訂車票，車票將連結日本IC卡，或給出一組QR碼供通過閘門與包廂門。

精華 FAQ

  • JR東海與JR西日本在東海道／山陽線推出Supreme Class私人包廂，主打高隱私與客製化體驗，讓旅客在新幹線上享受更接近頭等艙的乘車服務。

  • 包廂最多供2人使用，燈光、空調與聲音都可調整，座椅可傾斜130度，並附免費飲料與點心，之後還能用手機點購高級餐點和限量清酒。

  • 東京至名古屋最短區間票價為3萬2660日圓，遠高於標準對號座與綠色車廂，目前只能透過SmartEX線上預訂，並以IC卡或QR碼通行。

日本

上一則

「河狸壩」攔水有望緩解西部乾旱 專家提醒：恐影響周遭房屋

下一則

「原生家庭就是拖後腿的」復旦教授1句話 網友吵翻天

延伸閱讀

北美首款電池動力列車 芝城搶先看 預計2028年行駛

北美首款電池動力列車 芝城搶先看 預計2028年行駛
達美頭等艙30年來最大升級 餐飲是亮點之一

達美頭等艙30年來最大升級 餐飲是亮點之一

飛機座椅背袋「其實超級髒」這些東西不宜放 還容易阻礙逃生

飛機座椅背袋「其實超級髒」這些東西不宜放 還容易阻礙逃生
商務艙奢華天花板再刷新 達美推出和牛名酒與頂級備品

商務艙奢華天花板再刷新 達美推出和牛名酒與頂級備品

熱門新聞

圖為外星人示意圖。(美聯社)

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

2026-10-19 03:40
美國一對退休夫妻展開游牧生活，每月租屋預算約5000美元；示意圖。（圖/123RF）

退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住

2026-10-20 00:45
廚房裡最耗電的電器不是冰箱也不是洗碗機，而是電烤箱，每分鐘的耗電量幾乎超過廚房裡的任何其他電器。廚房示意圖。（取材自pexels.com@Curtis Adams ）

冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台

2026-10-20 20:25
煎牛排。（本報資料照片／記者蘇健忠攝影）

煎牛排「別用這種油」大廚提醒：高溫下易燒焦變苦

2026-10-19 23:45
咖啡師說，把咖啡泡好後要倒入杯子前可以先預熱杯子，若將咖啡倒入冰冷的杯子，冷卻過快的咖啡容易變得平淡苦澀。示意圖。（取材自pexels.com@ Jaycee300s ）

煮咖啡時多做一事「只要30秒」 咖啡風味提升十倍

2026-10-15 22:25
接下來幾個月，屬牛人有望苦盡甘來，過去的努力終於被看見，不僅有機會接手重要專案，獎金也可能跟著增加。不用再受一肚子悶氣，手頭寬裕一些，想吃點好料、買件喜歡的東西，也能對自己大方一點。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Douglas

今年苦日子熬完了 4生肖愈到年底運勢愈火紅

2026-10-19 00:25

超人氣

更多 >
砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧
中生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

中生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了
國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫

國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫
烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線
Trader Joe's人氣商品回歸 華人見「紫薯」一次囤5袋、季節限定香梨也上架

Trader Joe's人氣商品回歸 華人見「紫薯」一次囤5袋、季節限定香梨也上架