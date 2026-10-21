河口湖台女飯店命案 女星曝「跟團拼房」內幕：確實有風險

歐陽靖常對時事發表看法。(摘自臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 河口湖台灣女子飯店命案引發關注，歐陽靖也分享過去旅行團為湊成團而安排陌生旅客拼房的經驗，提醒同住一室不僅有生活習慣衝突，也可能帶來人身安全風險。

日本 山梨縣富士河口湖町日前發生一起命案，一名台灣籍女子被發現陳屍飯店客房，現場留有大量血跡，與她同住的台籍旅客則因持有菜刀遭警方逮捕，詳細案情仍待調查。事件引發旅日安全討論，女星歐陽靖也在社群平台分享10多年前協助旅行團宣傳時的經歷，揭露旅行團為了成團安排陌生旅客「拼房」的內幕，直言與陌生人共處一室過夜，確實存在一定風險。

歐陽靖在Threads透露，10多年前她曾協助某旅行社宣傳日本旅行團，當時報名人數剛好接近成團門檻，團中只有2名女性旅客是單獨報名。其中一名粉絲A原本願意額外付費入住單人房，旅行社卻希望她與另一名女團員B共住一間。

起初A對這項安排相當不解，後來才知道，原來B沒有多餘預算負擔單人房費用，如果找不到人願意與她拼房，她可能就會選擇退團，甚至可能影響整個旅行團能否順利成行。為了湊足成團人數，旅行社因此多次勸說A，最後她才勉強接受與對方同房。

不過旅程結束後，A向歐陽靖抱怨住宿經驗，讓她對這段「拼房」安排留下印象。A表示，旅行社事前形容B是親切、好相處的老師，但實際見面後才發現，對方其實是大學生，個性較為安靜，睡覺時還會大聲打呼。

歐陽靖當時認為，旅行社主要是希望順利湊足人數，因此並沒有特別多想。直到日前河口湖發生命案，她重新回想起這段往事，也開始意識到，旅行團安排陌生人共住一間房，除了生活習慣不同之外，其實也涉及人身安全問題。

她坦言，若只是單純旅行住宿，與完全不認識的陌生人共用房間，確實存在一定程度的風險；即使多人一起住宿可能相對安心，也不代表完全沒有危險。

歐陽靖的分享也提醒旅客，參加跟團行程時，除了注意價格、景點與住宿條件，若涉及陌生團員共住，也應事先了解旅行社的安排及相關規範。尤其是獨自出遊的旅客，更應審慎評估是否接受與陌生人同房，將自身安全放在第一位。