金山名廚佛羅倫斯分享旅行妙招 時差這樣調「美食雷達」找路邊好味

名廚泰勒佛羅倫斯是美食節目「頂尖餐車大比拼」主持人。（取材自IMDb）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山名廚泰勒佛羅倫斯分享旅行習慣，強調別午睡、盡快適應當地時間，並以直覺與「foodar」雷達尋找在地美食。

主持美食節目「頂尖餐車大比拼」（The Great Food Truck Race）的舊金山 名廚泰勒佛羅倫斯（Tyler Florence）接受「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）訪問，分享他的旅行小妙招、機上點心與飲食習慣，並談到他挖掘在地美食的獨門技巧。

談到如何克服時差，佛羅倫斯說，最好的方法就是盡快調成當地時間。他強調千萬別小睡，因為午睡會打亂生理時鐘，讓人好幾天都調不回來。他建議一進飯店就放好行李、換上好走的鞋子出門散步，曬曬太陽。「你會累一天，但隔天就能恢復正常。」

至於機上點心，他偏愛自己在家製作的烤綜合堅果，撒上日式調味粉。他的客房餐點首選則是一份用料講究的總匯三明治，他認為雞肉或火雞肉是否軟嫩、薯條是否酥脆，足以檢驗一間廚房的功力。他總會多加美乃滋，因為有些廚房抓不準塗在麵包上的分量，他寧可自己調整，並形容這是全世界最偉大的三明治之一。

2018年加州發生嚴重坎普山火，名廚喬斯安德森（左）與泰勒佛羅倫斯（右）前往奇科的庇護處，親自為撤離的受災居民與第一線人員準備熱騰騰的感恩節餐盒。（路透）

日本和牛 值得飛半個地球吃

被問到願意飛越半個地球去吃的料理，他毫不猶豫地說，是日本的日本和牛，並說到日本品嘗道地和牛「會改變你的人生」。若要他此生只吃一種食物，他認為多半是壽司，最常光顧的餐廳是住家附近索薩利托（Sausalito）的Sushi Ran，他說那是加州的瑰寶，品質出色，能住得這麼近很幸運。

據報導，談到旅途中怎麼找餐廳，佛羅倫斯說，他靠的是直覺與隨興。他表示，有時別人給你建議或清單，但那往往和大家手上的清單一樣。他習慣到了當地直接詢問飯店禮賓人員，對方可能告訴他兩個月前才開幕、就在轉角的新店，那是他們自己絕對不會知道的。

獨門絕招 美食雷達搜尋餐廳

佛羅倫斯還有一套自己的獨門絕招，他稱為「foodar」，也就是美食雷達。他說，主持「頂尖餐車大比拼」時常到各種偏遠小鎮，開車經過時若看到路邊有好店，他的雷達就會狂響，「我從來沒錯過！」有一次他前往肯塔基州一間烤肉店途中，雷達突然響起，結果意外找到肯德基炸雞的發源地。

即使是家庭旅遊，佛羅倫斯的雷達也會響。他坦言，自己愛旅行，理由和家人不太一樣。他說，妻子喜歡去泳池邊帶幾本書曬太陽，坐上一整天；他則是把家人送到後，自己租車去逛當地魚市或農夫市集，享受探索的樂趣。

幾個月前，佛羅倫斯和Miller & Lux Hualalai新任集團餐飲總監前往夏威夷懷梅阿（Waimea）的農夫市集途中，聞到柴火烤雞的香味，雷達又響了。他說，路邊小棚子裡有四名夏威夷大哥，把夏威夷烤雞（huli huli chicken）烤得出神入化，原來是他早有耳聞的罕見快閃攤位。他們靠邊停車，吃到他這輩子吃過最棒的烤雞之一，是用夏威夷牧豆樹木材，浸過鳳梨鹽水慢烤而成。他說，大家太喜歡了，回去後重新研發，放進舊金山與夏威夷兩地的菜單。

佛羅倫斯說，這就是他總是工作與玩樂兼顧的原因，因為你永遠不知道一次體驗會把你帶到哪裡，他不會浪費任何一個體驗的機會，要把握這些時刻，看看當地有什麼好吃的。