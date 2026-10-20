我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒領袖卻似有指揮 法國街頭暴動的「衝組」是何來歷？

名廚分享旅行妙招 時差這樣調、「美食雷達」找路邊好味

金山名廚佛羅倫斯分享旅行妙招 時差這樣調「美食雷達」找路邊好味

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
名廚泰勒佛羅倫斯是美食節目「頂尖餐車大比拼」主持人。（取材自IMDb）
名廚泰勒佛羅倫斯是美食節目「頂尖餐車大比拼」主持人。（取材自IMDb）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山名廚泰勒佛羅倫斯分享旅行習慣，強調別午睡、盡快適應當地時間，並以直覺與「foodar」雷達尋找在地美食。

主持美食節目「頂尖餐車大比拼」（The Great Food Truck Race）的舊金山名廚泰勒佛羅倫斯（Tyler Florence）接受「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）訪問，分享他的旅行小妙招、機上點心與飲食習慣，並談到他挖掘在地美食的獨門技巧。

談到如何克服時差，佛羅倫斯說，最好的方法就是盡快調成當地時間。他強調千萬別小睡，因為午睡會打亂生理時鐘，讓人好幾天都調不回來。他建議一進飯店就放好行李、換上好走的鞋子出門散步，曬曬太陽。「你會累一天，但隔天就能恢復正常。」

至於機上點心，他偏愛自己在家製作的烤綜合堅果，撒上日式調味粉。他的客房餐點首選則是一份用料講究的總匯三明治，他認為雞肉或火雞肉是否軟嫩、薯條是否酥脆，足以檢驗一間廚房的功力。他總會多加美乃滋，因為有些廚房抓不準塗在麵包上的分量，他寧可自己調整，並形容這是全世界最偉大的三明治之一。

2018年加州發生嚴重坎普山火，名廚喬斯安德森（左）與泰勒佛羅倫斯（右）前往奇科...
2018年加州發生嚴重坎普山火，名廚喬斯安德森（左）與泰勒佛羅倫斯（右）前往奇科的庇護處，親自為撤離的受災居民與第一線人員準備熱騰騰的感恩節餐盒。（路透）

日本和牛 值得飛半個地球吃

被問到願意飛越半個地球去吃的料理，他毫不猶豫地說，是日本的日本和牛，並說到日本品嘗道地和牛「會改變你的人生」。若要他此生只吃一種食物，他認為多半是壽司，最常光顧的餐廳是住家附近索薩利托（Sausalito）的Sushi Ran，他說那是加州的瑰寶，品質出色，能住得這麼近很幸運。

據報導，談到旅途中怎麼找餐廳，佛羅倫斯說，他靠的是直覺與隨興。他表示，有時別人給你建議或清單，但那往往和大家手上的清單一樣。他習慣到了當地直接詢問飯店禮賓人員，對方可能告訴他兩個月前才開幕、就在轉角的新店，那是他們自己絕對不會知道的。

獨門絕招 美食雷達搜尋餐廳

佛羅倫斯還有一套自己的獨門絕招，他稱為「foodar」，也就是美食雷達。他說，主持「頂尖餐車大比拼」時常到各種偏遠小鎮，開車經過時若看到路邊有好店，他的雷達就會狂響，「我從來沒錯過！」有一次他前往肯塔基州一間烤肉店途中，雷達突然響起，結果意外找到肯德基炸雞的發源地。

即使是家庭旅遊，佛羅倫斯的雷達也會響。他坦言，自己愛旅行，理由和家人不太一樣。他說，妻子喜歡去泳池邊帶幾本書曬太陽，坐上一整天；他則是把家人送到後，自己租車去逛當地魚市或農夫市集，享受探索的樂趣。

幾個月前，佛羅倫斯和Miller & Lux Hualalai新任集團餐飲總監前往夏威夷懷梅阿（Waimea）的農夫市集途中，聞到柴火烤雞的香味，雷達又響了。他說，路邊小棚子裡有四名夏威夷大哥，把夏威夷烤雞（huli huli chicken）烤得出神入化，原來是他早有耳聞的罕見快閃攤位。他們靠邊停車，吃到他這輩子吃過最棒的烤雞之一，是用夏威夷牧豆樹木材，浸過鳳梨鹽水慢烤而成。他說，大家太喜歡了，回去後重新研發，放進舊金山與夏威夷兩地的菜單。

佛羅倫斯說，這就是他總是工作與玩樂兼顧的原因，因為你永遠不知道一次體驗會把你帶到哪裡，他不會浪費任何一個體驗的機會，要把握這些時刻，看看當地有什麼好吃的。

精華 FAQ

  • 他主張一抵達就立刻切換成當地時間，千萬不要午睡，改為放好行李後出門散步、曬太陽，讓身體盡快重新校正生理時鐘。

  • 他偏愛自製的烤綜合堅果，撒上日式調味粉；客房餐點則愛總匯三明治，特別在意雞肉、火雞肉與薯條口感，也會自行加美乃滋調整分量。

  • 他稱這套方法為foodar，會在開車途中留意路邊小店，並結合飯店禮賓建議與直覺尋味，曾因此找到肯塔基炸雞發源地與夏威夷超強快閃烤雞。

舊金山

上一則

不用再默默做白工了 年底兩個月事業翻盤 3星座等到「升職加薪」

下一則

肩頸痠痛別亂按 年輕人用筋膜槍幫脖子「鬆一下」竟釀中風

延伸閱讀

國內外旅遊用餐一技巧 網友實測每餐可省下20%費用

國內外旅遊用餐一技巧 網友實測每餐可省下20%費用
吃貨情報／加州海茲堡 米其林餐廳密度超高 走幾步就有

吃貨情報／加州海茲堡 米其林餐廳密度超高 走幾步就有
老饕強推 洛杉磯隱藏平價午餐 全部10元以下

老饕強推 洛杉磯隱藏平價午餐 全部10元以下

黃仁勳帶美主持人嘗台灣美食 影片火速破23萬觀看

黃仁勳帶美主持人嘗台灣美食 影片火速破23萬觀看

熱門新聞

圖為外星人示意圖。(美聯社)

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

2026-10-19 03:40
美國一對退休夫妻展開游牧生活，每月租屋預算約5000美元；示意圖。（圖/123RF）

退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住

2026-10-20 00:45
南加州一間酒吧因不滿客人小費給太少，將顧客的收據放上網並批評客人，沒想到討拍不成反而被罵到刪文。小費示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Dan Smedley）

消費400元給25元小費 加州酒吧公審顧客酸「吃快樂兒童餐」

2026-10-14 21:25
生肖鼠、牛及虎的女性便各有一套辯論方式，生肖鼠擅長從邏輯漏洞切入，生肖牛靠明確立場守住底線，生肖虎則以快速反應與情緒張力壓住場面。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ SHVETS production）

吵架不帶髒字卻句句有力 3生肖女「反應快、氣場強」讓人難反駁

2026-10-13 23:25
專家建議，規劃FIRE時絕不能只看資產總額或預估的投資報酬率，應該建立穩健的「生涯現金流量表」，並透過兼職貼補家用，減輕生活負擔。示意圖，非新聞當事者。(路透)

股市投資「賺夠了」提早退休 57歲男才過2年就慌了：想回去上班

2026-10-14 19:25
咖啡師說，把咖啡泡好後要倒入杯子前可以先預熱杯子，若將咖啡倒入冰冷的杯子，冷卻過快的咖啡容易變得平淡苦澀。示意圖。（取材自pexels.com@ Jaycee300s ）

煮咖啡時多做一事「只要30秒」 咖啡風味提升十倍

2026-10-15 22:25

超人氣

更多 >
退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住

退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住
冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台

冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台
外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元
布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺

布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺
紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？

紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？