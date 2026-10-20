航班大亂也拿不到錢？10種延誤或取消情況不再退款、補貼食宿
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美國交通部宣布，根據一項新規定，航班在遭受網路安全攻擊和因發生緊急醫療事故等十種因素而延誤或取消時，乘客不再能獲得賠償，這項新規將於明年2月1日上路，專家憂心這對消費者權益影響很大，建議預擬備用計畫以防萬一。
太陽報（The Sun）報導，這項新規定是《2024年聯邦航空管理局授權法案》（FAA Reauthorization Act of 2024）的一部分，旨在確保政府關於班機延誤的數據準確反映航空公司可控和不可控的因素，適用於所有航空公司的乘客，在這十種情況下，旅客不再能獲得退款、里程或餐點和飯店的抵用券。
這十種情況包括班機因有旅客死亡而需要清潔、發生緊急醫療事故或要請不守規矩的乘客下機。
遭遇網路安全攻擊、政府系統無預警關閉或故障、發生必須處理的臨時檢查、維修，航空公司也不須賠償。
飛機因極端氣候、異物撞擊或遭人蓄意破壞而受損、飛航公司或任何承包商造成的行李系統故障、因緊急狀況導致的飛機剎車過熱，或因火山灰、強風或風切等因素導致機場關閉，航班無法正常起降也都不在賠償範圍內。
雖然航空公司不再需要承擔超出其控制範圍問題的責任，但對於那些因旅程大亂而尋求賠償的乘客來說，情況大為不同。
旅遊及信用卡資訊網站The Points Guy執行編輯亨德森（Clint Henderson）接受Nexstar訪問時說，這項改變恐對消費者造成很大打擊，他做為消費者權益捍衛者，最令他憤怒的是若飛機出現機械故障或維修問題，航空公司不再需要賠償乘客。
亨德森建議旅客因旅遊問題而尋求賠償時要積極主動，並要準備備案計畫以防不時之需。
新規定將於明年2月1日生效，核心是把10種航空公司難以控制的延誤或取消情況排除在賠償外，乘客不再能要求退款、里程或餐點、飯店補貼。 包括網路安全攻擊、緊急醫療事故、旅客死亡需清潔、鬧事乘客被請下機、政府系統故障、臨時檢查維修、極端氣候或機場因風切等關閉。 專家認為機械故障與維修問題也可能不再補償，對消費者權益衝擊大。建議旅客遇到航班混亂時主動爭取權益，並事先準備備用行程。
精華 FAQ
新規定將於明年2月1日生效，核心是把10種航空公司難以控制的延誤或取消情況排除在賠償外，乘客不再能要求退款、里程或餐點、飯店補貼。
包括網路安全攻擊、緊急醫療事故、旅客死亡需清潔、鬧事乘客被請下機、政府系統故障、臨時檢查維修、極端氣候或機場因風切等關閉。
專家認為機械故障與維修問題也可能不再補償，對消費者權益衝擊大。建議旅客遇到航班混亂時主動爭取權益，並事先準備備用行程。
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