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飛機座椅背袋「其實超級髒」這些東西不宜放 還容易阻礙逃生

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飛機座椅背袋示意圖。（圖／AI生成）
飛機座椅背袋示意圖。（圖／AI生成）

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文章摘要整理：

專家提醒，飛機座椅背袋看似方便，卻可能藏污納垢、遺失物品，甚至因電池過熱或物品阻塞而影響緊急撤離。

飛機座椅背袋雖然方便收納登機證、手機、零食及閱讀材料，卻可能成為機艙內容易被忽略的衛生死角。赫芬頓郵報（HuffPost）報導，旅遊專家提醒，座椅背袋不僅可能藏有細菌，還可能因物品掉落、電池過熱或行李阻礙逃生而帶來風險。

女性創辦的旅遊公司FlyOver Travel創辦人兼執行長弗里曼（Kristin Freeman）形容，座椅背袋就像「天空中的雜物抽屜」，但問題不只是整潔。如果物品突出袋口，空服員在飛機起飛前可能要求旅客移走，以免影響安全。

弗里曼指出，旅客經常在航班結束後才發現物品遺留在飛機上，尤其是搭乘紅眼航班後，甚至有人必須沿著空橋折返，但機組人員未必允許旅客重新登機。

西雅圖旅遊規劃師、Optimise Travel營運主管塞拉（Andres Serra）表示，他不會把降落後2小時內可能需要使用的物品放進座椅背袋，包括護照、手機、藥物、錢包、家門鑰匙及後續行程的車票或機票。他會將這些物品放在拉鍊口袋或隨身攜帶的安全包袋內。

電子設備及易碎品都不適合

耳機、太陽眼鏡等小物品看似適合放進座椅背袋，卻可能滑到安全須知卡後方或袋子深處，導致下機時遺忘。

筆記型電腦、平板電腦等體積較大的物品同樣不建議放入。弗里曼指出，座椅背袋的承重能力有限，如果物品沒有完全收進袋內，遇到亂流時可能飛脫；若阻塞走道，也可能妨礙乘客緊急撤離。

電子設備還有電池過熱的風險。塞拉提醒，尤其要注意行動電源，應放在客艙內方便拿取的位置，不要埋在其他物品底下。如果發現設備過熱、膨脹、冒煙或起火，應立即停止使用並通知機組人員。

此外，座椅背袋缺乏足夠緩衝保護，容易受到飲料推車、經過的乘客或旅客自身膝蓋碰撞，因此大型耳機、太陽眼鏡及其他易碎物品，最好收進自己的包袋。

食物及口罩避免放入

報導作者分享親身經歷，曾將翻蓋式吸管水瓶放進座椅背袋，起飛後因瓶內壓力變化，打開吸管飲水時，水柱竟直接噴向前座乘客的腿部。

弗里曼提醒，如果要將飲料暫時放在背袋，瓶蓋必須確實鎖緊，嬰兒奶瓶也一樣。更重要的是，座椅背袋通常不會在每趟航班之間徹底清潔，飲料若不慎打翻，可能造成下一位乘客的不便。

弗里曼也指出，座椅背袋是機艙內容易藏污納垢的區域。有些研究甚至發現，其表面細菌污染程度可能高於餐桌板。因此，她不會將可能接觸臉部或嘴巴的物品放在裡面，包括太陽眼鏡、護唇膏、零食及口罩。

那還可以放什麼？

塞拉強調，座椅背袋不是垃圾桶，不應放入食物殘渣、未喝完的飲料、口香糖或用過的紙巾。報導也提到，曾有機組人員在座椅背袋內發現使用過的衛生用品及髒尿布。

至於哪些物品適合放入？專家建議，乾洗手、原子筆及平裝書相對合適，但仍應在下機前取走。

塞拉表示，他通常在機長首次廣播即將開始下降時，就會清空座椅背袋，離開前再檢查一次。他認為，座椅背袋只能作為飛行期間的臨時收納空間，不應當成長期存放物品的地方。

如果不慎將物品遺留在飛機上，航空公司有時可以協助寄回。弗里曼透露，丈夫曾在出差時將iPad遺留在座椅背袋，航空公司最後願意寄還，但收取70美元運費。便利固然重要，卻也可能付出額外代價。

精華 FAQ

  • 因為它常被忽略清潔，可能藏有細菌與髒污，還容易讓小物件滑落或遺忘；若放入過多物品，甚至可能在亂流時掉出並阻礙逃生。

  • 護照、手機、錢包、鑰匙、藥物、行動電源、筆電、平板、太陽眼鏡與零食都不建議久放，因為可能遺失、受損、過熱或接觸到不潔表面。

  • 乾洗手、原子筆和平裝書較適合短暫放置，但仍要在下機前取走；乘客最好在下降廣播後就先清空，離開前再檢查一次避免遺留。

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