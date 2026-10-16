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紐約免費渡輪「美到失語」 粉紫晚霞映自由女神 華人連搭4趟

紐約免費渡輪「美到失語」 粉紫晚霞映自由女神 華人遊客連搭4趟

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紐約景點眾多，除了時代廣場、中央公園與各大博物館，網友分享，自己心中最難被超越的體驗，是在日落時分搭乘免費的史泰登島渡輪（Staten Island Ferry）。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

一名華人旅客分享在日落時搭乘免費的史泰登島渡輪，沿途可看曼哈頓天際線與自由女神像，因粉紫晚霞太美而連搭4趟。

紐約景點眾多，除了時代廣場、中央公園與各大博物館，一名小紅書旅遊部落客「小懿的旅行日記」近日分享，自己心中最難被超越的體驗，是在日落時分搭乘免費的史泰登島渡輪（Staten Island Ferry）。航行途中不僅能從水面欣賞曼哈頓天際線，還會經過自由女神像，當天更碰上粉紫色晚霞，讓她形容「美到失語」，成為紐約旅行中最濃墨重彩的一段記憶。

小懿建議，到紐約旅行時應特別保留一個日出或日落時段，搭乘史泰登島渡輪欣賞城市景色。渡輪連接曼哈頓與史泰登島，免費搭乘，班次約每半小時一班，旅客若時間充裕，也可下船後重新排隊再次搭乘。

小懿當天正好遇上天空染成粉紅、紫色與橘紅色，落日餘暉灑在水面，城市高樓與雲層形成強烈層次。當渡輪駛近自由女神像時，雕像在夕陽映照下更顯醒目，隨著船隻移動，也能從不同角度拍下紐約港景色。她表示，當天光線和雲彩配合得恰到好處，若天空再暗一些，可能就拍不出相同色澤，現場肉眼所見甚至比照片更夢幻。

由於渡輪無須購票，小懿當天一共搭了4個來回，希望從不同航次捕捉晚霞變化。針對網友詢問抵達終點後能否留在船上，她說明，乘客到站後仍須下船，再重新排隊登上下一個班次，不能直接待在原船折返。

紐約景點眾多，除了時代廣場、中央公園與各大博物館，網友分享，自己心中最難被超越的...
紐約景點眾多，除了時代廣場、中央公園與各大博物館，網友分享，自己心中最難被超越的體驗，是在日落時分搭乘免費的史泰登島渡輪（Staten Island Ferry）。(路透)

照片曝光後，不少網友驚呼粉紫色天空宛如電影場景，也有人分享，曾在布魯克林前往曼哈頓的地鐵上看到漫天粉紅晚霞，至今仍印象深刻。小懿認為，紐約似乎特別容易出現粉紅色晚霞，但能否遇見仍取決於當天天氣與雲層狀況，下雨前後也可能較容易出現特殊天色。

另有旅居美國的華人網友表示，類似的日出與日落並非紐約限定，加州、奧蘭多及其他城市也可能看見粉紫色天空，其中有人認為加州四季都有漂亮晚霞，紐約則以夏季較常見。儘管美景帶有運氣成分，但免費搭乘、能遠眺自由女神像與曼哈頓景觀，仍讓史泰登島渡輪成為不少遊客心中兼具景色與性價比的紐約行程。

紐約景點眾多，除了時代廣場、中央公園與各大博物館，網友分享，自己心中最難被超越的...
紐約景點眾多，除了時代廣場、中央公園與各大博物館，網友分享，自己心中最難被超越的體驗，是在日落時分搭乘免費的史泰登島渡輪（Staten Island Ferry）。(路透)

精華 FAQ

  • 因為她在日落時分搭乘時，剛好遇上粉紅、紫色與橘紅交織的晚霞，還能從水面看曼哈頓天際線與自由女神像，整體景色讓她直呼美到失語。

  • 渡輪連接曼哈頓與史泰登島，屬於免費交通工具，班次大約每半小時一班。若想再次搭乘，乘客到站後必須下船，再重新排隊上下一班。

  • 因為不必購票就能近距離欣賞自由女神像、曼哈頓夜景與紐約港風光，若遇上好天氣還可能看到夢幻晚霞，對遊客來說既省錢又能拍到極佳畫面。

華人 曼哈頓 史泰登島

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