2027全球10大熱門旅遊地 美國僅加州這濱海小鎮上榜

加州蒙特雷（Monterey）。Image by Wallula from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： Booking.com依2026年上半年預訂增幅公布2027年10大熱門旅遊地，名單橫跨五大洲，從加州蒙特雷到巴拉圭亞松森，反映旅客愈來愈偏好非典型城市與深度玩法。

若明年的旅行計畫仍是空白，旅遊預訂平台Booking.com最新發布的清單提供了10個值得考慮的地點，其中包括加州 的一處濱海小鎮、亞得里亞海畔的義大利 海濱城市，以及一座從東京搭乘火車即可輕鬆抵達的日本 北部城市。

Booking.com發布的2027年熱門旅遊目的地，列出了10個關注度正持續上升的地點；入選名單橫跨五大洲，涵蓋了少為人知的首都、二線城市，以及旅客可能聽過但未必會以此為中心規劃整趟旅程的目的地。

Booking.com透過分析2026年1月1日至6月30日期間，平台上預訂量排名前1000的目的地，並根據預訂量年增率進行排序，得出以下這份名單。該公司表示，為確保地理多樣性，對最終名單進行了微幅調整。

1. 加州蒙特雷（Monterey）

蒙特雷雖不屬於未被發掘的秘境，但這片位於加州中海岸的區域，有許多理由讓它不僅是1號公路自駕之旅中的一個中途站。蒙特雷灣水族館坐落於古老的「製罐巷」（Cannery Row）西端，而周邊的海灣則是該地區最主要的景點之一。賞鯨船駛向外海，獨木舟愛好者可探索海藻林與海岸線；附近的「17哩路」（17-Mile Drive）環繞著海灘、森林、高爾夫球場，以及「孤獨樹」（Lone Cypress）等地標。

2. 法國蘭斯（Reims）

沒錯，這裡有香檳，而且數量龐大。蘭斯地下蘊藏著廣闊的舊白堊採石場（crayères），如今多家香檳酒莊利用這些空間進行瓶中熟成，並歡迎遊客參觀與品鑑。地表之上的哥德式風格蘭斯聖母院（Cathédrale Notre-Dame de Reims）曾是法國君主加冕典禮的場地，如今更被聯合國教科文組織列為世界遺產。這一切讓原本是從巴黎出發的一日遊，變為在蘭斯過夜的好選擇。

3. 日本仙台

對於想體驗日本不同風貌的旅客而言，仙台無疑是往北探索的絕佳地點。旅客可漫步於綠樹成蔭的定禪寺通，探訪與顯赫武士家族伊達氏有關的遺跡，包括仙台城遺址及雕飾精緻的瑞鳳殿陵墓，並品嚐特色美食「烤牛舌」。仙台也是前往松島灣的絕佳據點，該海灣水域中散布著超過260座島嶼；此外，市郊的秋保溫泉更是歷史悠久的「日本三大名湯」之一。

4. 阿根廷羅薩里奧（Rosario）

坐落於巴拉那（Paraná）河畔的羅薩里奧，不僅擁有寬闊的濱河區，更以豐富的美食、藝術及夜生活著稱。這條河及其島嶼形塑了這座城市大部分的休閒生活，從海灘、遊船之旅到供應河鮮的餐廳。羅薩里奧市中心以北的皮欽查（Pichincha），是當地最著名的娛樂區之一，聚集了餐廳、酒吧、現場音樂表演及夜生活。

5. 印度普里（Puri）

普里既是海灘度假勝地，也是印度最重要的朝聖城市之一。這座位於東部奧里薩邦（Odisha）孟加拉灣畔的城市，擁有賈格納特神廟（Jagannath Temple），每年「戰車節」（Ratha Jatra）時，載有神像的巨大木製戰車將穿梭於城市中。非印度教徒不得進入賈格納特神廟，奧里薩邦旅遊局建議遊客遵守此項限制。從普里出發，旅客還能輕鬆造訪世界遺產、13世紀的科納克太陽神廟（Konark Sun Temple）以及吉爾卡湖（Chilika Lake）；乘船環遊湖中的沙塔帕達（Satapada）時，有機會觀賞到海豚與候鳥。

6. 紐西蘭基督城（Christchurch）

既想體驗城市生活，又希望快速前往戶外探險的旅客，基督城是個理想的據點。雅芳河（Ōtākaro Avon River）蜿蜒流經市中心，河岸步道將市中心各區與哈格利公園（Hagley Park）等綠地相連。基督城植物園緊鄰該公園，而在城市其他地方，可以騎單車、徒步、前往附近海灘，或探索更遠的南島山區。

7. 斯洛伐克布拉迪斯拉瓦（Bratislava）

這座斯洛伐克首都坐落於維也納與布達佩斯之間的多瑙河畔，擁有中世紀的老城區、巴洛克風格宮殿、山頂城堡，以及豐富的美食與美酒文化，足以讓人盡情享受一個長周末。市區外不遠處，低矮的「小喀爾巴阡山脈」漸漸轉為葡萄園風光，沿途有佩濟諾克（Pezinok）與莫德拉（Modra）等釀酒小鎮。

8. 巴西戈亞尼亞（Goiânia）

戈亞尼亞是巴西中部戈亞斯州（Goiás）首府，擁有寬闊的林蔭大道、綠意盎然的街道，以及密集的裝飾藝術風格建築，這些是該市於1930年代建城規劃時留下的遺產。美食是另一大亮點，周邊廣闊的熱帶稀樹草原成為當地的食材庫，其中包括氣味濃烈、在料理中被廣泛使用的油桃木果（pequi）。傳統公有市場（Mercado Municipal）是品嚐這些風味的好去處，而馬里斯塔區（Setor Marista）與布埃諾區（Bueno）等，則是餐廳、咖啡館、酒吧及夜生活的主要集中地。

9. 義大利佩斯卡拉（Pescara）

位於亞得里亞海沿岸的佩斯卡拉，提供了遠離該國知名海濱勝地人潮擁擠的度假體驗。佩斯卡拉擁有綿長的沙灘與海濱步道，但其魅力極大部分來自阿布魯佐（Abruzzo），這片以海鮮、葡萄酒和豐盛山區料理聞名的地區。旅客可以在岸邊度過早晨，品嚐當地漁民的「佩斯卡拉式燉魚湯」（brodetto alla pescarese），再進一步探索其他地點。

10. 巴拉圭亞松森（Asunción）

坐落於巴拉圭河畔的亞松森，融合了宏偉建築、繽紛壁畫、綠蔭廣場，以及充滿活力的美食場所。市內廣闊的中央市場「第四市場」（Mercado 4）是品嚐巴拉圭傳統美食的好去處。在歷史街區，洛佩斯宮（Palacio de los López）與國家英雄萬神殿（Panteón Nacional de los Héroes）等地標，與粉彩色建築立面及裝飾藝術風格的建築比鄰而立；而Villa Morra則已成為這座城市繁華、高檔餐廳與酒吧的聚集區。