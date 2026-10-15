轉機時間要留多久？ 專家：國內1小時起跳 國際90分鐘

轉機班次間隔短，不但可縮短整趟旅程，機票也可能較便宜，但若訂得太緊，一點小延誤就可能讓旅客在機場狂奔，甚至錯過下一班飛機。機場示意圖。（圖／AI生成）

AI摘要 文章摘要整理： 旅遊專家指出，轉機時間不能只看票面，機場大小、天氣、行李與是否分開購票都會影響安全銜接，國際線至少建議留90分鐘。

轉機班次間隔短，不但可縮短整趟旅程，機票 也可能較便宜，但若訂得太緊，一點小延誤就可能讓旅客在機場狂奔，甚至錯過下一班飛機。「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）詢問旅遊專家，轉機時間究竟要留多久才安全，以及訂票前該考慮哪些因素。

轉機時間多短才算太短？

機場、季節、行程安排，甚至座位在機艙的哪個位置，都會影響所需的轉機時間。Priceline消費者旅遊趨勢專家班奈特（Christina Bennett）說，她自己能接受的最短轉機時間，國內航班是1小時，國際航班是90分鐘，但通常會盡量抓至少75分鐘與2小時。她提醒，如果是容易緊張或經驗較少的旅客，一定要多留緩衝時間，因為這些時段已相當緊湊。

Point.me點數情報主管尤恩（Jimmy Yoon）則更保守，他認為這取決於旅客願意承擔多少風險。有些人為縮短行程，願意衝刺趕機，但他個人不論國內或國際轉機，平均都抓2至3小時。他說，旅行應該是愉快的事，他不想因為在機場狂奔，登機時又累又滿身大汗。

1小時轉機時間 不代表有1小時

兩位專家都指出，帳面上的1小時，實際上不一定有1小時。旅客光是下飛機就要花時間，尤其坐在機艙後段時。尤恩說，寬體客機或客滿的窄體客機有200多名乘客在前面下機，需要等待；商務艙與頭等艙旅客通常最先下機，經濟艙後排則可能還在排隊。此外，登機在起飛前就會結束，所以看似1小時的轉機，實際可用時間可能只剩約45分鐘。

機場大小也是關鍵。班奈特說，若是大型或不熟悉的機場，她至少多留1小時。如果只是走過幾個登機門，時間可以緊一些，但要換航廈、搭機場捷運、通關，或重新過安檢，都得再多留時間。行李同樣會占用時間，視行程而定，行李可能自動轉運到下一班飛機，也可能得自行領取後重新託運。

天氣與航班時刻也要列入考量。尤恩說，若預報有惡劣天氣，例如冬季經過美國中西部或東北部，或颶風季節經過佛州，他會留更多緩衝。他說，最壞的情況不過是在登機門或貴賓室悠閒地吃頓飯、喝杯飲料。即使轉機機場天氣良好，前一班飛機也可能來自受風暴影響的地區。

班奈特則會看當天後面是否還有飛往目的地的班機。如果還有較晚的班次，她較能接受短一點的轉機；若是當天最後一班，就會多留時間。如果必須在特定時間抵達，例如參加婚禮或重要商務會議，她寧可提前一天出發，也不冒險訂太緊的轉機。

若買兩段航班 注意銜接訊息

專家也提醒，分開購買的機票要特別小心。即使是同一家航空公司，分開訂的兩段航班，與一次訂成的轉機行程，風險並不相同。尤恩直言，分開購票就沒有保障，一旦錯過轉機，航空公司不負責重新安排。他說，尤其要留意去程，如果錯過第一段航班，除非運氣好，否則只能自掏腰包買臨時機票。