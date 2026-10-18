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達美頭等艙30年來最大升級 餐飲是亮點之一

編譯盧炯燊／即時報導
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達美航空（Delta Air Lines）。（路透）
達美航空（Delta Air Lines）。（路透）

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文章摘要整理：

達美航空宣布全面升級Delta One，從地面接送、報到空間到機上餐飲與娛樂全面翻新，鎖定高端旅客市場，並將自10月底起分批上線。

美國最賺錢航空公司達美航空(Delta) 14 日宣布，全面升級其「達至臻頭等艙」 (Delta One) 的服務，從機上艙位設計、餐飲服務到地面接送，都大幅提升其高端體驗，藉以鞏固高端乘客市場。

達美航空形容此次大幅提升其頭等艙服務，是近30年來對高階客艙體驗的最大投資。今日美國(Usa Today)報導，此次升級的服務包括，專屬的保時捷汽車(Porsche) DeltaVIP 接送車隊，由原本的 40 輛增加至 70 輛，在主要樞紐機場把頭等乘客直達送到登機口。

另外在全美主要樞紐機場，擴大推出 Delta One Check-In 專屬登機報到及候機休憩空間。

機上餐飲更是最大的亮點。菜單是全新推出，包括和牛漢堡、港式鱸魚等份量十足的美食，並搭配泰廷爵香檳(Champagne Taittinger)冰沙。

頭等旅客們還可提前選擇餐食，包括無麩質餐、輕食，在起飛前 18 小時就能預選餐食，較之前延長了6個小時。至於盡可能在機上休息的旅客，也可在抵達目的地前才進餐。

飲品方面，「至臻頭等艙」 乘客將可享用布蘭頓(Blanton)波本威士忌，由侍酒大師羅賓遜(Andrea Robinson)打造的全新葡萄酒單，是採用來自加州納帕谷(Napa Valley)及其他著名產區的佳釀；部分往返東京羽田機場的航班也會供應獺祭45清酒。

酒單新增雨果氣泡酒(Hugo Spritz)及帕洛瑪雞尾酒(Paloma)，同時提供含酒精及不含酒精兩種版本。

為了讓乘客在飛行途中睡得更久，達美航空已在更新冬季旅行套裝，在超長途航班上增加第二個米索尼迷你枕頭(Missoni Mini)。部分從美國出發的國內及國際航線，「至臻頭等艙」的盥洗用品， 會採用 Bombas 品牌。

娛樂體驗同樣得到提升，包括新一代座椅靠背螢幕及全新的數位功能。

達美已定於10 月底，在洛杉磯出發的航班率先推出這個升級服務，其他航線於未來數月陸續推出。

與此同時，達美也計畫於2027年起在全新引進的空中巴士A350-1000 客機，引入至臻頭等艙。

達美首席市場及產品總監戈斯沃米(Ranjan Goswami) 表示，該公司的全面重新構想體驗，目的是滿足高端客戶的實際需求及願望，每個細節都是經過深思熟慮敲定的。

精華 FAQ

  • 達美希望以近30年來最大規模的高階客艙投資，全面提升高端旅客體驗，藉此鞏固高端乘客市場，並回應這類客群對舒適、效率與服務細節的需求。

  • 機上餐點改為全新菜單，包含和牛漢堡、港式鱸魚與可提前預選的餐食；飲品則新增布蘭頓波本、Taittinger冰沙、納帕谷酒單，部分航線還有獺祭45清酒。

  • 達美預計在10月底先於洛杉磯出發航班推出升級內容，之後再於未來數月陸續擴及其他航線，並計畫自2027年起把Delta One導入新引進的A350-1000客機。

達美航空

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