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從華府出發 8處最佳品酒兼賞秋之旅

編譯周靜芝/即時報導
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示意圖。圖：pixabay
示意圖。圖：pixabay

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文章摘要整理：

文章推薦從華府出發的8條秋季酒莊周末行程，結合品酒、山景、海岸與文化景點，適合依交通與住宿規劃完整假期。

秋天是從華盛頓特區出發，規劃一趟葡萄酒莊周末之旅的最佳時機之一；涼爽的氣溫、繽紛的秋色，以及當令菜單，輕鬆將幾場品酒活動轉化為一場完整的度假之旅。

這趟旅程的魅力不僅限於酒莊，根據目的地的不同，可以在米德爾堡（Middleburg）的馬場、仙納度（Shenandoah）附近的山間小路、弗雷德里克（Frederick）的歷史街區、東岸的海鮮小鎮，或是布蘭迪萬河谷（Brandywine Valley）的莊園與花園中度過周末。

以下這八個行程各自將葡萄酒與不同的美食、風景以及值得探索的景點相結合，出發前宜先規劃交通方式，或選擇住宿地點時，優先考慮交通便利、能輕鬆前往主要景點。

1. 維吉尼亞州米德爾堡與勞登（Loudoun）郡

若想體驗距離華府不遠、仍可盛裝打扮的葡萄酒周末，米德爾堡與勞登郡是理想之選。車程適中，鄉間風光宜人，而米德爾堡作為旅程的核心，匯聚了餐廳、商店、旅館以及馬鄉風光。

這裡是享受精緻秋日小旅行的絕佳地區，可以造訪Boxwood、Greenhill、Chrysalis或Cana等酒莊，並預留時間漫步米德爾堡的歷史街區、享用晚餐，或選擇一處能讓周末之旅劃下完美句點的住宿地點。

2. 馬里蘭州弗雷德里克郡

想來趟短途旅行，卻仍希望有遠離塵囂的度假感時，弗雷德里克郡是從華府出發的酒莊周末好去處。以弗雷德里克市區為中心，除了有餐廳、商店、歷史街區、啤酒廠與釀酒廠，還可前往周邊鄉間，探訪酒莊並飽覽山景。

「弗雷德里克葡萄酒之路」為這趟旅程提供了既定的路線，林加諾爾（Linganore）、卡托克廷微風（Catoctin Breeze）、麋鹿溪（Elk Run）、林克斯橋（Links Bridge）等當地酒莊提供諸多停靠點，體驗規模較大的品酒室或寧靜的葡萄園。

3. 林登（Linden）、弗蘭特羅亞爾（Front Royal）及北仙納度河谷

對於想欣賞山景卻不想專程驅車前往夏律第（Charlottesville）的遊客，林登與弗蘭特羅亞爾是絕佳選擇；該地區鄰近仙納度國家公園的北入口，很容易將參觀酒莊與天際線公路、賞秋葉，或山間小鎮之旅結合。

這裡的酒莊比想像中更為豐富。Crimson Lane與Capstone在林登設有精緻的品酒室，可飽覽藍嶺山脈的風光；而Chester Gap酒窖與Glen Manor則為該地區弗蘭特羅亞爾一側增添了更多魅力。對於同樣喜好葡萄酒和啤酒者，Barrel Oak Winery & Brewery是個不錯的停靠點。

4. 維吉尼亞州麥迪遜（Madison）及藍嶺山麓

位於維吉尼亞州中部葡萄酒產區的麥迪遜及其周邊藍嶺山麓，很適合一趟短暫而風景如畫的度假之旅。這片區域位於華府西南方，距離不遠，適合住宿一晚的短途旅行；但又足夠遠，讓人感覺彷彿已將郊區生活拋在身後。

Early Mountain酒莊是這趟旅程的核心，但未必是唯一的停留點。若想造訪位於 老雷格山（Old Rag）和白橡峽谷（White Oak Canyon）附近、規模較小的麥迪遜酒莊，不妨前往DuCard Vineyards；若希望在同一地點同時享受葡萄酒、啤酒、蘋果酒、美食以及老雷格山景觀，則可選擇Blue Quartz Winery & Shotwell Run Brewing。

5. 維吉尼亞州拉帕漢諾克（Rappahannock）郡

若以晚餐作為行程核心，拉帕漢諾克郡便是最適合的葡萄酒周末去處。The Inn at Little Washington提供了該地區最著名的美食，若不打算花大錢，周邊的鄉村風光、山景、品酒室與旅館，仍使拉帕漢諾克郡成為絕佳的秋季度假勝地。

與米德爾堡或夏律第相比，這裡的步調更為悠閒，鄉村氣息更濃。Little Washington Winery是輕鬆品酒的首選，而附近還有啤酒廠、蘋果酒廠、小鎮及鄉間小路，很適合度過一個悠閒的周末。

6. 維吉尼亞州夏律第與蒙蒂塞洛（Monticello）葡萄酒之路

從華府出發，夏律第是整體評分最高的葡萄酒周末行程，也是領略維吉尼亞葡萄酒風情的最佳入門選擇之一。蒙蒂塞洛葡萄酒之路匯聚了眾多知名酒莊、山景與歷史故事，而夏律第則提供餐廳、飯店、維吉尼亞大學、蒙蒂塞洛莊園，以及豐富的非葡萄酒選項，讓行程更加平衡。

若想體驗最完整的維吉尼亞葡萄酒鄉風情，此處是不二之選。可以規劃在Pippin Hill、King Family、Veritas或Barboursville等酒莊度過充實的一天，隨後在夏律第過夜。

7. 馬里蘭州東岸與切薩皮克（Chesapeake）葡萄酒之路

對希望周末行程不僅限於品酒的遊客，切薩皮克葡萄酒之路是馬里蘭州的理想選擇。由於酒莊分散在東岸各地，因此最佳方式是先選定一座城鎮如聖邁克爾斯（St. Michaels）、伊斯頓（Easton）、劍橋（Cambridge）、切斯特頓（Chestertown）或柏林（Berlin），再加入一至兩處附近的酒莊。

該地區的獨特在於葡萄酒、海鮮、平坦的鄉間道路、水岸景觀以及古老城鎮等元素的搭配；雖然並非最突出的葡萄酒產區，但若追求更悠閒的步調與更豐富的體驗，這裡仍是秋遊的絕佳選擇之一。

8. 賓州布蘭迪萬河谷

若品酒僅佔周末行程的一小部分，布蘭迪萬河谷是最理想的選擇。該地區雖有酒莊，但更大的吸引力在於豐富的綜合體驗：長木（Longwood）花園、布蘭迪萬藝術博物館、歷史莊園、鄉間兜風，以及肯尼特斯奎爾（Kennett Square）、查茲福德（Chadds Ford）與西切斯特（West Chester）等小鎮。

追求更精緻文化之旅的遊客可以花半天時間品嚐葡萄酒，然後將周末的剩餘時間安排在花園、博物館、餐廳與風景優美的自駕路線上，真正感受一個完整的周末假期。

精華 FAQ

  • 文章精選8條從華府出發的酒莊周末行程，涵蓋維吉尼亞、馬里蘭與賓州等地，強調可將品酒與賞秋、餐飲、歷史街區與自然景觀一起安排。

  • 像林登、弗蘭特羅亞爾與北仙納度河谷、麥迪遜與藍嶺山麓、夏律第與蒙蒂塞洛葡萄酒之路，都能把酒莊、山景與秋色結合，適合偏好風景型行程的旅客。

  • 可選夏律第、拉帕漢諾克郡或布蘭迪萬河谷，這些地區不只可品酒，還有知名餐廳、歷史莊園、博物館與花園，能把周末打造成更完整的度假體驗。

維吉尼亞州 華府 葡萄酒

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