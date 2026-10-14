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避開巴黎 這座城市將成美國人遊法新門戶

編譯尤寶琪／即時報導
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法國南部馬賽(Marseille)。Image by DEZALB from P...
法國南部馬賽(Marseille)。Image by DEZALB from Pixabay

AI摘要

文章摘要整理：

馬賽以獨特歷史、海港景致與文化美食吸引旅客，2027年起美國人可搭聯合航空直飛，免經巴黎即可前往這座地中海城市。

法國南部馬賽(Marseille)這座融合了法國和地中海傳統的城市，有著多元的風格，琳瑯滿目的美食，酒吧林立，讓人想起紐約布魯克林，而且它還擁有地中海的迷人風光。

「馬賽的建城神話講述的是兩個人的相遇：一位當地公主和一位來自希臘的水手。公主熱情地接待了希臘水手，他們共同創建了馬賽。熱情好客是這座城市精神的一部分。」馬賽旅遊局(Marseille Tourist Office)局長德魯奧(Arnaud Drouot)告訴「今日美國」(USA Today)。

馬賽旅遊局預測，2025年遊客過夜量將達1,990萬人次。但德魯奧回憶說，以前當地居民懷疑遊客會專程來馬賽，而不是只是在前往普羅旺斯(Provence)的途中路過。

「他們想要的是真正的體驗，」他談到如今的遊客時說道，「我們常說，我們和其他法國人不太一樣。這座城市比法國的歷史還要悠久⋯⋯我們喜歡維護這種獨特性。」

到2027年，美國人將有新的前往馬賽的途徑，無需再行經巴黎。

馬賽有什麼好玩的？

「今日美國」旅遊記者瑞維拉(Josh Rivera)建議，你可以從舊港(Vieux-Port)開始逛起。那裡有一個寬敞的碼頭，一邊是魚市，另一邊是一排商店和咖啡館。接著，你可以漫步至馬賽最古老的街區勒帕尼耶 (Le Panier)，欣賞色彩繽紛的小巷和街頭藝術。

如果你是搭乘郵輪前來，海濱的歐洲及地中海文明博物館(Mucem)則能帶你探索歐洲和地中海文明，而且它距離郵輪停靠的碼頭也很近。如果想欣賞更廣闊的景色，又不想長途跋涉，則可以前往守護聖母大教堂(Notre-Dame de la Garde)，這座山頂教堂可以俯瞰城市和大海的壯麗景色。

馬賽公關負責人達拉波塔(Anne Dallaporta)強調了這座城市博物館、建築和戶外活動的完美融合。遊客可以圍繞文化、健行、攀岩、橡皮艇或乘船遊覽等活動來規劃行程，並用美食將這些體驗串連起來。

卡朗格峽灣(The Calanques)是另一個值得安排的好去處。不過，請務必提前做好規劃，因為再旅遊旺季，為保護當地景觀免受侵蝕，所有前往蘇吉通(Sugiton)和落石灣(Pierres Tombées)的行程都需要提前預約。

如何前往馬賽

美國聯合航空(United Airlines)計劃於2027年6月4日開通從紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)直飛馬賽普羅旺斯機場(Marseille Provence Airport)的每日航班。

對美國旅客而言，這意味著無需經巴黎轉機或搭乘火車南下，即可直飛這座地中海城市。

精華 FAQ

  • 因為美國聯合航空將於2027年開通紐瓦克直飛馬賽的每日航班，讓美國旅客不必再經巴黎轉機或搭火車南下，前往法國南部更直接便利。

  • 文章建議先從舊港開始，再走訪最古老的勒帕尼耶街區；若搭郵輪可看Mucem，想賞景則可登守護聖母大教堂，俯瞰城市與海景。

  • 卡朗格峽灣是馬賽重要景點，但旺季前往蘇吉通和落石灣都需提前預約，因為當地為保護景觀與自然環境，會限制遊客進入以減少侵蝕。

布魯克林

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