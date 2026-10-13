我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貴州男樓上與前女友為兒慶生 同一天在樓下和現任女友舉行婚禮

中俄暗助伊朗對抗美國？ 川普：完全不相信

未來去泰國恐得多付45美元 泰政府擬開徵離境稅+入境費

編譯葉亭均／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
泰國總理阿努廷政府正考慮對離境的泰國民眾及外國旅客徵收約1000泰銖離境稅。(歐...
泰國總理阿努廷政府正考慮對離境的泰國民眾及外國旅客徵收約1000泰銖離境稅。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

泰國政府為彌補財政壓力，考慮對出入境旅客加徵稅費，但在觀光尚未完全復甦之際，此舉可能削弱航空運量並拖累入境旅遊。

泰國正尋求從旅客身上獲取更多收入，考慮對出入境的外國旅客徵收稅費。然而，此舉將考驗尚未從疫情中完全復甦的泰國觀光業。

彭博資訊報導，泰國總理阿努廷政府正考慮對離境的泰國民眾及外國旅客徵收約1000泰銖（約30美元）的離境稅，同時另行規畫對搭乘飛機入境的外國旅客收取450泰銖（約14.5美元）的費用。

此時泰國正值國內需求和經濟成長疲軟，上述措施凸顯面臨經濟兩難抉擇。

泰國多年來的預算赤字相當於國內生產毛額（GDP）約3%至4%，導致財政空間遭到侵蝕，如今急需籌措更多收入。然而，觀光業卻是提供就業機會、消費支出和外匯收入的重要支柱。

泰國旅行社協會警告，若徵收離境稅，可能會大幅減少乘客人數，進而促使航空公司削減航班頻率，最終損及入境旅遊。該協會表示，此舉也有違政府想要將泰國打造成區域航空樞紐的野心。

截至10月10日，泰國已迎接約2400萬名外國遊客，較去年同期減少4%，且仍遠低於疫情前2019年創下的近4000萬人次。泰國國家旅遊局預期，今年遊客量約為3300萬人次。若總人數低於去年的3297萬人次，將創下自1995年以來，除去疫情期間外，首次連續兩年下滑的情況。

泰國財政部常務次長拉瓦隆（Lavaron Sangsnit）表示，擬議中的離境稅將重啟約20年前定為500泰銖的稅制。雖然現行法律允許政府最高收取5000泰銖，但拉瓦隆指出，目前考量的稅額約為1000泰銖。

拉瓦隆表示，該稅金可能會直接納入機票價格中，而非在離境時單獨收取。他認為，負擔得起出國旅行費用的人，承受這筆額外成本的能力較強，而相關收益可用於推廣國內旅遊，並資助旅遊保險或緊急醫療保障。

根據泰國旅遊暨體育部長素拉薩（Surasak Phancharoenworakul）的說法，政府還計劃對搭機抵達的外國遊客收取450泰銖。他提到，在近期的一項線上公共民意徵詢中，超過80%的受訪者支持這項提議。

精華 FAQ

  • 泰國擬向離境的泰國民眾及外國旅客收取約1000泰銖離境稅，另對搭乘飛機入境的外國遊客課徵450泰銖入境費，兩項措施都指向增加觀光相關財源。

  • 泰國長期預算赤字約占GDP 3%至4%，財政空間逐漸吃緊；在國內需求與經濟成長疲弱下，政府希望透過旅客稅費籌措更多收入，支應旅遊推廣與保險等用途。

  • 泰國旅行社協會警告，若加徵離境稅，可能降低乘客人數，迫使航空公司減班，進而削弱入境旅遊；同時也可能背離政府打造區域航空樞紐的目標。

泰國 觀光 疫情

上一則

整理包／我獨自升級？這些年變了模樣的明星是否都有修修臉

下一則

整理包／48天王者歸來 場外更吸金 鄭欽文風光背後藏什麼？

延伸閱讀

泰查扣94套豪宅 、值1.8億美元 10中國人非法持地被捕

泰查扣94套豪宅 、值1.8億美元 10中國人非法持地被捕
新加坡機票要變貴了 首創開徵「綠色燃料稅」離境要多付這些錢

新加坡機票要變貴了 首創開徵「綠色燃料稅」離境要多付這些錢
少子化衝擊 泰國今年70至80私校關了 後果恐影響國家經濟

少子化衝擊 泰國今年70至80私校關了 後果恐影響國家經濟
泰國航空行李塞車惹議 觀光部長促高層考慮辭職負責

泰國航空行李塞車惹議 觀光部長促高層考慮辭職負責

熱門新聞

麥克道格拉斯最近出版回憶錄，讓外界一窺這位奧斯卡影帝幕後精采人生。(美聯社)

麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

2026-10-10 23:25
不少人尚未踏上美國前，會透過影視作品及網路影片想像當地生活，認為美國人收入豐厚、家家住大房子，人際關係則相對冷漠。示意圖。(路透)

到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解

2026-10-09 19:31
退休後要住哪裡，預算是重要的決定因素之一。理財網站GO Banking Rates列出將社安金作為主要來源也能過上舒適生活的五個地點，包括南卡羅萊納州狄龍和北達科他州法戈都入列。圖為法戈市中心街景。（取材自unsplash.com@Rob Steele）

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

2026-10-09 20:25
台灣鳳梨酥品牌眾多，從酸香土鳳梨、冬瓜鳳梨餡，到加入蛋黃、松子及蔓越莓的創新口味，各有擁護者。圖為台北犁記鳳梨酥。(聯合報系資料照)

她試吃11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

2026-10-02 19:36
聯合航空將於今年秋天在部分航線的頭等和商務艙推出基礎票，雖然票價較低，但限制也較多。聯航示意圖。(路透)

頭等艙、商務艙變便宜了 聯航推「基礎票」但有限制

2026-10-06 19:35
天秤座、射手座、雙魚座與獅子座近期人際魅力明顯提升，不僅容易在社交、旅行及工作場合遇見合拍對象，先前布局許久的合作、訂單與創意計畫也有望逐漸開花結果，呈現戀愛、生意雙線走旺的局面。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Jose D´Alessandro）

近期「面帶桃花」4星座 戀愛、生意雙線開花 天秤有望脫單又簽大單

2026-10-09 23:25

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就
貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊
「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒