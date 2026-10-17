豪華郵輪明年推5美食主題航程 享名廚料理晚宴

示意圖。Image by cattalin from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 風星郵輪宣布2027年推出5趟由詹姆斯·比爾德基金會主廚領銜的美食航程，結合郵輪旅行、主廚晚宴與在地文化探索。

想在明年夏天搭乘風帆動力郵輪 暢遊希臘群島，同時享用由知名詹姆斯·比爾德基金會（James Beard Foundation）主廚料理的晚宴嗎？風星郵輪（Windstar Cruises）剛公布了2027年的五趟以該基金會主廚為號召的美食航程；首發的「Treasures of the Greek Isles」航程將於7月13日至20日搭乘「風之浪號」（Wind Surf）展開為期七晚的旅程，由紐約哈德遜河谷以希臘料理聞名的House of Stefas主廚阿爾庫迪亞（Roel Alcudia）掌勺。

漫旅（Travel+Leisure）雜誌報導，從希臘、土耳其 、義大利 、法屬波里尼西亞到東亞，五位主廚所參與的航程，皆選定與他們淵源深厚的地點。

例如兩度入圍詹姆斯·比爾德獎的托賓（Cara Tobin）將於9月8日至16日登上「星之傳奇號」（Star Legend），展開經由希臘科林斯運河的「Aegean Sea Odyssey」之旅。身為佛蒙特州伯靈頓市兩家餐廳主廚的托賓，對該地區並不陌生；她曾遊歷土耳其、黎巴嫩、敘利亞與希臘，並在當地婦女家中一同下廚，學習該地區的食譜與傳統。在這艘可容納312名乘客的小型郵輪為期八晚的航程中，從土耳其海岸駛向伊斯坦堡，旅客們將可了解並品嚐這些經歷如何形塑了她的料理風格。

同樣前往地中海地區的還有10月14日至21日由「風之浪號」（Wind Surf）主辦的「Enchanting Greece & the Amalfi Coast」航程。在這趟為期七晚的航程中，從雅典駛往羅馬，來自堪薩斯市的主廚霍根（Cody Hogan）將分享他對義大利烹飪傳統的深厚見解。

在「Māori Storytellers & French Polynesian Treasures」航程中，「星之微風號」（Star Breeze）將於9月5日至16日展開11晚的航程，夏威夷波里尼西亞文化中心主廚費利克斯·泰（Felix Tai）在郵輪造訪各島嶼時，將向旅客闡述美食、故事與文化傳統之間的交融。

東亞的航程將於11月4日至14日，搭乘風星郵輪最新的「尋星者號」（Star Seeker），展開為期10晚的航程，從日本神戶出發，途經琉球群島、台灣、香港，最終抵達越南下龍灣。這趟旅程將帶領旅客探索塑造香港裔美籍主廚克莉絲汀·劉（Christine Lau）味覺的地區；她位於曼哈頓的Kimika餐廳曾入圍2022年詹姆斯·比爾德獎半決賽。

除了由主廚親自料理、每道菜餚皆專為此次航程而設計的晚宴外，風星郵輪的美食主題之旅還包含現場烹飪示範，以及與主廚一同探訪當地市場的行程。

該公司營運長克魯佩蘭特（Stijn Creupelandt）表示，這些航程為旅客提供了難得的機會，既能與傑出的主廚共度時光，又能透過他們的美食視角探索造訪的目的地。

風星郵輪與詹姆斯·比爾德基金會的合作不僅限於以美食為主題的航程，搭乘其他航程的旅客亦可品嚐由該基金會認可主廚所研發的料理；自合作以來，該郵輪已推出超過80道專為其打造的菜餚。