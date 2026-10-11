忘帶護照、充電器？Uber Courier跑腿 機場也能送到手

Uber有「Uber Courier」快遞服務，可幫旅客把遺忘的物品送到指定地點，包括機場。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： Uber Courier提供跑腿快遞，讓旅客把忘在旅館或住家的充電器、護照等物品送到機場，並以追蹤、PIN碼與簽收機制確保安全。

旅途中發現把筆電充電器或護照 遺留在旅館，人已在機場該怎麼辦？「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）報導，許多人只把Uber、Lyft 等叫車軟體當作搭車工具，卻忽略Uber另有「Uber Courier」快遞服務，可幫旅客把遺忘的物品送到指定地點，包括機場。

報導指出，市面上提供跑腿遞送的業者不少，包括UPS旗下的Roadie、DoorDash 的取件服務Package Pickup，以及德州的Favor Delivery等，Uber也躋身其中。Uber Courier總經理法瑞爾（Genevieve Farrell）透過電郵告訴該雜誌，這項服務的運作方式與叫車相仿，只是從「把自己送到目的地」變成「把物品送到該去的地方」。

這項服務特別適合出門在外的旅客。無論是筆電、孩子的絨毛玩偶、具紀念價值的珠寶，甚至護照，只要遺落在旅館或住家，都可請司機取件，再送往機場。不過法瑞爾提醒，使用者目前只能選擇兩小時的送達時段，因此不適合趕時間的緊急狀況。

服務也有限制。法瑞爾表示，活體動物（她說「真的有人這樣問過」）、危險物品、部分藥品，以及酒類和大麻製品等，都不在可遞送之列。

為了安全與便利，這項服務提供遞送追蹤、PIN碼確認，並要求收件時簽名。

「旅遊與休閒」撰稿人斯克拉達尼（Joey Skladany）親身試用過。他日前到邁阿密旅行，退房時間是上午11點，他匆忙趕著離開，忘了拔下插在隱蔽梳妝台旁插座上的筆電充電器，直到抵達機場才發現。他先致電旅館櫃檯確認東西還在，隨即下單Uber Courier，司機把充電器直接送到他手上。這趟花了20美元，若重新購買則要約50美元。

他說，最滿意的是能即時追蹤配送進度，PIN碼確認與簽收等安全機制也令人安心。

美國商業航空公司空服員泰勒（Tyler S.）經常在各地奔波，也有類似經驗。他說，有一次在前往上班途中，才想起自己要飛往氣候冷得多的地區，卻把冬季外套忘在家裡。他沒有另外買新外套，而是下單快遞服務，請室友把外套交給司機，自己再到機場出境樓層的路邊取件。他形容整個過程快速又有效率，省下一筆不必要的衣物開銷。

報導最後指出，不論是像作者一樣容易忘東忘西，或是臨時遇到突發狀況，多一雙幫忙的手，也許只要在常用的叫車軟體上點幾下就能辦到。