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旅客注意 華航調漲行李費率 漲幅約1至3成

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旅客注意 華航調漲行李費率 漲幅約1至3成

記者孟嘉美／台北即時報導
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華航宣布將調漲行李費率。圖／華航提供
華航宣布將調漲行李費率。圖／華航提供

AI摘要

文章摘要整理：

華航宣布10月16日起調整國際線超額行李、預購行李與寵物托運費，漲幅約1至3成，部分費率並與長榮航空新標準看齊。

台灣3大國籍航空陸續宣布調漲行李政策及費率，中華航空今年二度宣布調整國際線行李政策及費率，10月16日起包含超額行李費、預購行李費及寵物托運費都將全面調漲，漲幅落在1至3成左右。而新價格也部分對齊長榮航空費率。

中華航空表示，依據市場動態檢視各項附加服務收費標準，10月16日起開立的機票，將調整超額行李費，預購行李費及寵物託運費。其中，超額行李費將6區計算，最便宜、台灣往返第1區（東北亞、東南亞等）費用，由140美元調升為160美元，漲幅約14%。

其中，調漲最多的是台灣往返第2區（紐澳、印度及非東北亞、東南亞及港澳的其他亞洲地區）及第3區（北美、歐洲非主要城市及非洲）航班，每航段超額行李費調漲40美元，漲幅約兩成左右。

預購行李費部分，調漲金額則落在20美元至48美元不等，漲幅約2至3成。以國人最常往返的東北亞、東南亞航點，每航段從126美元調漲至152美元；紐澳、印度及亞洲其他航點則從153美元，調漲至200美元；歐美主要城市則從180美元調整至228美元。

至於寵物託運費用則以3區計算，台灣往返第1區（亞洲）航班，32公斤以下寵物，每航段從280美元調升至400美元；歐美航班則從400美元調升至600美元。但32公斤以上寵物，則從現行的收取定額2倍費用改為定額制，相較之下，漲幅較低。

此波調漲是華航繼今年1月後再度宣布調整行李費率，漲價後李費率部分對齊長榮航空9月29日上路的新費率。而星宇9月1日後上線的新行李收費標準，則部分較兩間國籍航空略低一些。

精華 FAQ

  • 華航自10月16日起，針對開立的國際線機票調整超額行李費、預購行李費與寵物托運費，屬於今年第2次調整相關附加服務收費標準。

  • 漲幅較大的是台灣往返第2區與第3區航班，每航段超額行李費各調漲40美元，約提高2成；第1區則由140美元升至160美元，約漲14%。

  • 預購行李費約調漲20至48美元，像東北亞、東南亞航點從126美元升至152美元；寵物托運費方面，亞洲線32公斤以下由280美元升至400美元，歐美線由400美元升至600美元。

東南亞 寵物 華航

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