旅客注意 華航調漲行李費率 漲幅約1至3成

華航宣布將調漲行李費率。圖／華航提供

AI摘要 文章摘要整理： 華航宣布10月16日起調整國際線超額行李、預購行李與寵物托運費，漲幅約1至3成，部分費率並與長榮航空新標準看齊。

台灣3大國籍航空陸續宣布調漲行李政策及費率，中華航 空今年二度宣布調整國際線行李政策及費率，10月16日起包含超額行李費、預購行李費及寵物 托運費都將全面調漲，漲幅落在1至3成左右。而新價格也部分對齊長榮航空費率。

中華航空表示，依據市場動態檢視各項附加服務收費標準，10月16日起開立的機票，將調整超額行李費，預購行李費及寵物託運費。其中，超額行李費將6區計算，最便宜、台灣往返第1區（東北亞、東南亞 等）費用，由140美元調升為160美元，漲幅約14%。

其中，調漲最多的是台灣往返第2區（紐澳、印度及非東北亞、東南亞及港澳的其他亞洲地區）及第3區（北美、歐洲非主要城市及非洲）航班，每航段超額行李費調漲40美元，漲幅約兩成左右。

預購行李費部分，調漲金額則落在20美元至48美元不等，漲幅約2至3成。以國人最常往返的東北亞、東南亞航點，每航段從126美元調漲至152美元；紐澳、印度及亞洲其他航點則從153美元，調漲至200美元；歐美主要城市則從180美元調整至228美元。

至於寵物託運費用則以3區計算，台灣往返第1區（亞洲）航班，32公斤以下寵物，每航段從280美元調升至400美元；歐美航班則從400美元調升至600美元。但32公斤以上寵物，則從現行的收取定額2倍費用改為定額制，相較之下，漲幅較低。

此波調漲是華航繼今年1月後再度宣布調整行李費率，漲價後李費率部分對齊長榮航空9月29日上路的新費率。而星宇9月1日後上線的新行李收費標準，則部分較兩間國籍航空略低一些。