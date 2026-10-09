比米尼島是什麼地方？2027美熱門旅遊地 邁阿密飛過去不到20分鐘

距離佛羅里達州海岸約50海浬的巴哈馬小島比米尼（Bimini），名列美國旅客最熱門的新興旅遊目的地之一，過去12個月的搜尋量暴增149.69%。（Image by Brandon James from Pixabay）

AI摘要 文章摘要整理： 巴哈馬比米尼因邁阿密直飛航線開通、航程僅約17分鐘，加上海灘與海洋活動豐富，在Skyscanner 2027旅遊趨勢中成為美國旅客新寵。

冬季腳步漸近，美國旅客開始規畫避寒之旅，加勒比海向來是熱門選項。Skyscanner日前發布「2027年旅遊趨勢報告」，距離佛羅里達州 海岸約50海浬（約93公里）的巴哈馬小島比米尼（Bimini），名列美國旅客最熱門的新興旅遊目的地之一，過去12個月的搜尋量暴增149.69%。

這份報告由Skyscanner提供給「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）雜誌。Skyscanner執行長巴蒂斯塔（Bryan Batista）表示，旅遊正邁入新時代，旅客在時間與金錢的運用上更加有目標，從目的地選擇、訂位方式到旅行所求，都出現明顯轉變。

交通便捷是比米尼走紅的原因之一。過去前往比米尼多半得搭船，美國航空（American Airlines）今年2月14日開通邁阿密國際機場直飛比米尼的新航線，由美鷹航空（American Eagle）以小型客機執飛，航程不到20分鐘。若從勞德岱堡（Fort Lauderdale）搭機，飛行約30分鐘；搭渡輪則約需2小時。島上美元與巴哈馬元等值，可互通使用，旅客不必換匯。

巴哈馬副總理兼旅遊、投資和航空部部長庫柏（Chester Cooper）表示，這條直飛美國大城市的航線，不僅提升交通便利性，也象徵比米尼經濟進入新的成長階段。

「旅遊與休閒」撰稿人希帕（Tiana Schippa）搭乘了首航班機。她說，機上座椅沒有椅背螢幕，但提供充電孔與免費無線網路；由於航程太短，沒有飲料點心服務，只有快速起降。機長起飛前廣播飛行時間僅17分鐘，她半信半疑按下手機計時，班機上午10點44分起飛，17分42秒後降落於南比米尼機場（South Bimini Airport），是她搭過最短的國際航班之一。

島上擁有清澈湛藍的海水、柔軟的沙灘，以及悠閒慢活的氣氛。比米尼以海釣聞名，周邊海域盛產北梭魚、藍旗魚、鮪魚與高體鰤；外海棲息一群野生海豚，許多旅客慕名前來同游，環島的珊瑚礁與沉船殘骸，則是潛水愛好者的探索熱點。每年11月至隔年4月，大雙髻鯊會聚集在外海，潛水客無須進入鯊魚籠，就能近距離觀察這種大型掠食者。

回到岸上，旅客可造訪海豚屋博物館（Dolphin House Museum）。這棟建築外牆布滿貝殼與磁磚，以回收與撿拾而來的材料打造，前後歷時近30年才完成，由當地出生的歷史學家、教師、藝術家兼詩人阿什利·桑德斯爵士（Sir Ashley B. Saunders）興建，至今仍不斷增添改變，被視為向比米尼致敬的作品。比米尼也是美國文豪海明威（Ernest Hemingway）昔日的避世之地。

在Skyscanner的2027年美國旅客趨勢榜單中，比米尼是唯一上榜的加勒比海目的地，其餘多為佛州熱門景點，其中維羅海灘（Vero Beach）名列榜首，搜尋量成長201.17%；德斯廷（Destin）排名第7，代托納海灘（Daytona Beach）排名第10。